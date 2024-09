Bár igazi Barbie-lázban tavaly égett a világ, a HMD, azaz a Nokia telefonok gyártója csak mostanra készült el a Mattel legendás babái által inspirált telefonjával, ami röviden és tömören zseniális lett; a Barbie-rajongók számára egy már-már kötelezően beszerzendő mobilt készítettek.

A HMD Barbie Phone visszahozza a flip phone-ok világát, és szó szerint csillogást hoz a mindennapokba egy összecsukható telefon formájában, ami ráadásul egy tükröt is kapott az előlapjára, hogy a felhasználó akár útközben is megigazíthassa a sminkjét. A HMD Barbie Phone-nal visszatértek az alternatív hátlapok is, amelyekből kettőt is csomagol a telefon mellé a vállalat: az egyik az 1992-es ikonikus Totally Hair Barbie baba élénk mintáit idézi meg, míg a másik egy „vintage szív” dizájn.

Ezek mellett egy gyöngyös telefontartót is elrejtettek a csomagban, amit ikonikus Barbie minikiegészítőkkel, például egy apró görkorcsolyával vagy fagylalttal lehet pluszban díszíteni. Sőt, válogathatunk csillogó strasszkövek és retró, vintage Barbie-matricák közül is, hogy minden nap kicsit olyan legyen, mintha egy vadonatúj telefonnal mászkálnánk. Ez azonban még nem minden: virágos, flamingós és szivárványos Barbie-matricák is érkeznek a telefonhoz.

Barbie-verzum a kézben

Az elmúlt években egyre több Z és Y generációs csatlakozott a digitális detox mozgalomhoz, akik világszerte aktívan választják a képernyőidő csökkentését mentális egészségük érdekében: a barátokkal való online chatelés ideje 2021 óta 13 százalékkal csökkent, míg a személyes találkozások száma 28 százalékkal nőtt – hívja fel a figyelmet a HMD. Éppen ezért a Barbie Phone olyan egyedi, digitális jóllétet támogató alkalmazásokat ajánl, mint a BarbieMeditation és a „digitális egyensúly tippek”, valamint a beállítások között megtalálható, úgynevezett öngondoskodási emlékeztetők – és még a megszokott csengőhangok és ébresztők helyett is nyugtató, Barbie-témájú zenéket találhatunk a készüléken.

A telefonban egyébként minden a Barbie babák köré van hangolva. Amikor először kinyitjuk a telefont, egy olyan felület fogad minket, mintha az egyenesen a DreamHouse-ból érkezett volna, az első bekapcsolásakor megszólaló ismerős „Hi, Barbie!” hang mellett pedig egy Kentől érkezett nem fogadott hívást is találhatunk majd a telefon alkalmazásban – Ken elérhetőségét pedig akár még a névjegyzékhez is hozzá tudjuk adni. Még az ikonikus Snake játékot is módosította a HMD, ami a Barbie Phone-on Malibu Snake névre hallgat, almák helyett pedig görögdinnyéket kell levadászni benne.

Maga a készülék egyébként a különleges külső és belső mellett egy teljesen hagyományos flip telefon, nyomógombokkal, érintőkijelző nélkül. A Barbie Phone egy 2,8 hüvelykes belső, illetve egy 1,77 hüvelykes külső kijelzővel rendelkezik, van benne Bluetooth, FM rádió, beépített MP3-lejátszó és kamera is, az internetre azonban nem fogunk tudni vele felcsatlakozni.

A készülék 1450 milliamperórás akkumulátorát USB-C-s csatlakozón keresztül tudjuk majd tölteni – az üzemidővel kapcsolatban a HMD azonban nem sokat árult el, mindösszesen annyit tudni, hogy körülbelül kilencórányi beszélgetési időt érhetünk el egy teljes töltéssel. Android helyett a HMD saját fejlesztésű, S30+ elnevezésű operációs rendszere fut a Barbie Phone-on, ami 128 megabyte tárhelyet és 64 megabyte memóriát kapott – többre nagyon nem is lesz szükség, hiszen telefonáláson és az előre telepített játékokon felül nem sok mindenre használhatjuk majd azt.

A HMD Barbie Phone augusztus végétől lesz elérhető Magyarországon, 49 990 Ft ajánlott fogyasztói áron, a HMD weboldalán.

Tarolnak a kollaborációk

Nem ez az első eset persze, hogy egy gyártó valamilyen tematikus mobilt dob piacra. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, nemrégiben a Realme Coca-Cola által inspirált telefonja tarolta le az internetet, akik egyébként már készítettek Dragon Ball-Z- és Naruto-tematikájú készülékeket is. Ugyan manapság már nem élnek ilyenekkel, néhány évvel ezelőtt még a dél-koreai Samsung is piacra dobott egy-egy különleges telefont: készítettek már hivatalos Vasember-mobilt, amely Galaxy S6 Edge-ként látta meg a napvilágot, később pedig Batman-tematikájú készüléket is a piacra dobtak, ami a Galaxy S7 Edge egyik limitált kiadása volt.