Az elmúlt hetekben debütált az Android 15 negyedik bétája, így azt hihettük, hogy már célegyenesben van a vállalat a hivatalos megjelenést illetően is, most azonban úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem igaz. A bétaverziók – ahogy azt nevük is sejteti – egyelőre csak a fejlesztők és önjelölt szoftvertesztelők számára hozzáférhetők, céljuk pedig az, hogy az alkalmazásokat a lehető legkorábban elkezdhessék az új rendszerre optimalizálni.

A Google ezúttal is egy, a tavalyihoz hasonló ütemtervet alkalmazott: februárban és márciusban a Developer Preview-ké volt a főszerep, míg áprilistól kezdetét vette a nyilvános bétatesztelés. Ezeknek a verzióknak elsősorban már az volt a lényegük, hogy a Google minél stabilabb szoftvert fejlesszen – ehhez pedig szükségük volt a felhasználókra is. Az eredeti tervek alapján június/július környékén kellett volna a célegyenesbe érniük, hogy kivitelezhető legyen az ütemterv szerinti augusztusi megjelenés – ezt azonban most hónapokkal is eltolhatja a vállalat, ugyanis a legfrissebb információk alapján a Pixel 9-es telefonok leghamarabb októberben kaphatják majd meg az Android 15-ös frissítést – előbb ezeknél a készülékeknél vélhetően senki sem részesülhet majd a jóból.

Érdekesség, hogy a Google eredetileg az Android 14 esetében is hasonló utat szeretett volna bejárni, végül azonban megcsúsztak, így csak ősszel jelent meg a végleges változat. A mostani csúszás azonban nem teljesen érthető, ugyanis az előddel szemben az Android 15 alig hoz jelentős újításokat, így vélhetően az optimalizálás területén akadt gondja a Google-nek.

Fókuszban a biztonság

Ahogy az az Android Developers Blogon is olvasható, a Google még az Android 15 első fejlesztői kiadásában mutatott be egy olyan új API-t, amely lehetővé teszi, hogy a kompatibilis telefonokat akkor is meg lehessen találni, ha azok ki vannak kapcsolva. A rendszer alapja az, hogy a készülék olyan Bluetooth-jeleket sugároz, amiket más, a Find My Device hálózathoz tartozó Android-eszközök is be tudnak fogni. A fogadó készülékek ezután titkosítják és feltöltik a jeleket küldő készülék vélt helyét a hálózatba, továbbítják azt a Google szervereire, ezzel lehetővé téve, hogy a készülék tulajdonosa lássa, hol van a kikapcsolt telefon.

A funkció előreláthatólag a Google saját telefonjain, a teljes Pixel 9-es szérián, a Pixel 8-on, a Pixel 8 Prón, valamint a Pixel 8a-n lesz elsőként elérhető.

Ugyancsak az Android 15 biztosít elsőként natív támogatást a műholdas kommunikációhoz, emellett azonban más területeken is finomít majd a rendszer: bevezeti például a Privát teret, változásokat hoz a Widget-választóba, emellett pedig a hangerőszabályozó felület is kisebb ráncfelvarráson esik át.

Más gyártóknál még tovább csúszhat a megjelenés

Az persze, hogy az alap Androidba milyen fejlesztések érkeznek, az androidos telefont használók jelentős részét aligha érinti, hiszen a gyártókon múlik, hogy ezek közül mit implementálnak, illetve mivel egészítik majd ki szoftverüket. A samsungos telefonokon például a One UI 7-tel fog megjelenni az Android 15 – az ezzel érkező újdonságokrók ide kattintva olvashat részletesebben –, míg a Honor készülékeire vélhetően a MagicOS 9 hozza majd el az új Androidot. Hasonló a helyzet a Xiaominál is: a kínai gyártó majd a HyperOS 2 bevezetésével fogja kiküldeni telefonjaira az Android 15-ös frissítést. A probléma már csak, hogy az alap Android csúszásával egy időben ezek a verziók is később fognak majd befutni – egyre nagyobb az esélye annak, hogy a legtöbb gyártó csak az év legvégén, vagy 2025 elején tudja csak kiadni saját verzióját.