Azt már eddig is észrevehettük, hogy az új generációs hardverek és az ezekre épülő csúcstelefonok egyre korábban érkeznek a naptári évben, ugyanez azonban most már a szoftverekre is igaz. Még csak néhány hete, hogy a Google hivatalosan is megjelentette az Android 15-öt, máris kiadták az Android 16 első fejlesztői előzetesét.

És hogy hová a sietség? Mint ismert, a vállalat idén nyáron úgy adta ki csúcskategóriás telefonszériáját, a Pixel 9-es mobilokat, hogy azokon még az előző évi Android 14 futott, ami roppant kellemetlen volt. Jó hír, hogy a mobilokra azóta megérkezett az Android 15, más androidos gyártó azonban ezzel még nem dicsekedhet – a Samsung telefonjaira most már biztos, hogy csak jövőre fog megérkezni például a frissítés.

Azon, hogy harmadik feles gyártók milyen gyorsan adaptálják az új, 15-ös főverziót az Android 16 sem fog sokat változtatni,

az első fejlesztői béta ennyire korai érkezése azonban azt sejteti, hogy a Google a megszokottnál korábbi publikus megjelenéssel tervez.

Ha minden jól megy, az Android 16 végleges kiadása már a nyár elején megjelenhet – így a Pixel 10-es szérián már a megjelenéskor ott viríthat.

Az újdonságokkal kapcsolatban egyelőre elég szegényes a felhozatal. Androidos fórumokon lehet olvasni olyan opcióról a beállításokban, amivel minden korábbinál alacsonyabbra csökkenthető a kijelző fényereje, és az értesítések ideiglenes felfüggesztése is visszatér – ezen felül azonban nem sok újítással találkozni. Ráadásul ezek is vélhetően a későbbi verziókban tűnhetnek fel, a fejlesztői kiadás lényege ugyanis elsősorban az, hogy a fejlesztők időben elkezdhessék alkalmazásaikat az új szoftverre optimalizálni.