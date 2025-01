Megannyi várakozás és talán még annál is több szivárogtatás után január 22-én leleplezte legújabb csúcskategóriás készülékeit a Samsung – név szerint a Galaxy S25-öt, a Galaxy S25+-t és a Galaxy S25 Ultrát. A 2025-ös Unpackedet akárcsak tavaly, úgy idén is a kaliforniai San Joséban rendezték meg – az eseményt ezúttal a helyszínen követtük figyelemmel. Mutatjuk, mivel újítanak a készülékek, illetve, hogy mikor és milyen áron érkeznek Magyarországra.

A legnagyszerűbb innovációk a felhasználóikat tükrözik, ezért a Galaxy AI-t úgy fejlesztettük, hogy segítséget nyújtson abban, hogy bárki természetes, hétköznapi módon és könnyedén léphessen kapcsolatba a készülékeivel, miközben személyes adatait biztonságban tudhatja. A Galaxy S25 széria utat nyit egy AI-alapú operációs rendszernek, amely alapvetően megváltoztathatja nemcsak azt, ahogyan a technológiát használjuk, hanem azt is, ahogyan mindennapjainkat éljük

– mondta TM Roh, a Samsung elnöke és a mobilkommunikációs üzletág vezetője.

Látszatra a Galaxy S25 és Galaxy S25+ fejlődött a legkevesebbet az elődökhöz képest, itt a minimális dizájnváltoztatásokon felül alig vehetünk észre módosításokat – a lényegesebb fejlesztéseket a motorháztető alatt találjuk. Az egyik legjobb hír, hogy egy év kihagyás után ismét mindhárom csúcskészülékét Snapdragon lapkával szereli a Samsung a világ összes régiójában. Így a két alapmodellben egy Exynos 2500-as chip helyett a jelenleg elérhető legerősebb mobilplatform, a Snapdragon 8 Elite ketyeg, méghozzá ennek is a Samsung telefonokra optimalizált „for Galaxy” kiadása.

Emellett jelentős szoftveres újításokat is találunk a telefonokban. Az új mobilok már mind az Android 15-re épülő One UI 7-tel érkeznek, amit a Samsung elmondása szerint az alapoktól gondoltak újra annak érdekében, hogy egy még intuitívabb és segítőkészebb rendszert fejlesszenek. Ennek okán a One UI 7-et csordulásig pakolták AI-alapú megoldásokkal – a Galaxy AI-ról azonban majd később.

Szépséges szörnyeteg

Az Unpacked sztárja ugyanis egyértelműen a Galaxy S25 Ultra volt – ami a One UI 7-hez hasonlóan jelentős ráncfelvarráson esett át a Galaxy S24 Ultrához képest. Persze egy 6,8 hüvelykes kijelzővel és négy kamerával rendelkező mobilt nehéz teljesen újracsomagolni, korábbi megoldásaikhoz képest most mégis valami kifejezetten újjal álltak elő a dél-koreaiak. A Galaxy S25 Ultrával a Samsung hátrahagyta a korábban használt, végletekig szögletes és robusztus formatervet, helyette egy letisztultabb dizájnt választottak. Az Ultra kijelzője ezúttal a sarkokon már kerekített, titánból készült váza pedig lapos oldalakat használ – ezzel kinézetre még jobban passzol a Galaxy S25-ös család másik két tagjához.

Ahogy a két alapmodellben, úgy az Ultrában is egy Snapdragon 8 Elite chip ketyeg, méghozzá 12 gigabyte memória társaságában. A Qualcomm eddigi legerősebb, egyedileg a Galaxyra tervezett processzora a neurális feldolgozóegység terén 40, a központi feldolgozóegység terén 37, a grafikai feldolgozóegység terén pedig 30 százalékos teljesítménynövekedést biztosíthat a korábbi generációs készülékekhez viszonyítva; tehát bestiális teljesítményre számíthatunk. Ennek köszönhetően a Galaxy S25 még több AI-élményt nyújthat, beleértve olyan, korábban felhőalapú AI-műveletek ellátását, mint például a Generatív szerkesztés.

Kamerák terén is újít a Galaxy S25 Ultra. A korábban 12 megapixeles ultranagy látószögű egységet egy 50 megapixeles váltotta, de a fejlettebb algoritmusoknak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően tulajdonképpen mindegyik kamerával élesebb, tisztább képek készíthetők majd. Továbbá a gyenge megvilágítású videók is tisztábbá válhatnak, mivel a nagy teljesítményű processzorra alapozva a Galaxy S25 a zaj hatékonyabb csökkentése érdekében elemzi a mozgást és az időt. Ennek az integráltságnak köszönhetően még nagyobb pontossággal érzékelheti a mozgó és álló tárgyakat, így a felhasználók szinte minden helyzetben élesebb és tisztább felvételeket készíthetnek.

Középpontban a Galaxy AI

Ahogy írtuk, a Galaxy S25-ös mobilok számos új Galaxy AI-funkcióval bővülnek, ezeket a One UI 7-be integrálta a Samsung. A továbbfejlesztett Bekarikázással keresés például még hasznosabbá, gyorsabbá és kontextusalapúvá teszi a keresést a kijelzőn. A Bekarikázással keresés képes gyorsan felismeri a telefonszámokat, e-mail-címeket és URL-címeket, így a felhasználók könnyedén indíthatnak hívást, küldhetnek e-mailt, vagy kereshetnek fel egy weboldalt egyetlen érintéssel. Továbbá gördülékenyebben válthatnak az applikációk között is, ha például egy GIF-et osztanának meg, vagy elmentenék egy esemény részleteit.

Ugyancsak újdonság, hogy a Galaxy S25-ös mobilokon a One UI 7-ben már támogatott a természetes nyelvi keresés – tehát a Galériában vagy a Beállításokban már nem kell spéci kifejezéseket használnunk, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Elég csak szabadon körülírnunk a keresett képet/képeket vagy menüpontot.

Természetesen az új mobilokban is megtalálhatók azok a Galaxy AI-funkciók, amelyeket már korábban bemutatott a Samsung, így a Hívásátírót, az Írássegédet és a Rajzsegédet a Galaxy S25-ös készülékeken is használhatják a felhasználók. Újdonság viszont a Hangsávszerkesztő – amely megkönnyítheti a nem kívánt zajok eltávolítását a videókból –, vagy éppen a zárolási képernyőn lévő Now Bar, ami az éppen futó alkalmazásokhoz jelenít meg hasznos vezérlőket. De érkezik még egy Now Brief nevű funkció is, ami napi riportokat készít a felhasználóknak annak érdekében, hogy azok jobban átlássák teendőiket.

Indul az előrendelés

A Galaxy S25 Ultra ezüstkék titán, fekete titán, szürke titán és fehéres szürke titán színekben lesz elérhető, míg a Galaxy S25 és S25+ ködös ezüst, tengerészkék, jeges kék és menta színekben érkezik. A Galaxy S25 modellek 128 GB, 256 GB és 512 GB verziói 379 990, 409 990 és 499 990 forintos ajánlott fogyasztói áron lesznek elérhetők, míg a Galaxy S25+ 256 GB, illetve 512 GB méretű változataiért 499 990 és 549 990 forintot kell majd kicsengetni. A Galaxy S25 Ultra készülékek 256 gigabyte-os alaptárhelyről indulnak, ezért a változatért 599 990 forintot kér a Samsung, míg az 512 GB és 1 TB változatokért 669 990 és 769 990 forintot. A Galaxy S25 széria előrendelése 2025. január 22-én, 19 órától indul, és egészen február 6-ig tart, amivel azért érdemes élni, mert ebben az időszakban a Galaxy S25, S25+ és a Galaxy S25 Ultra előrendelése esetén a vállalat többek között kétszer akkora tárhelyet biztosít a kiválasztott készülékekhez, mint amilyet a felhasználó eredetileg választott.