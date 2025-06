Alig pár nappal a Google nagyszabású eseménye után mi is telepíteni tudtuk Pixel telefonunkra az Android 16 legfrissebb béta-verzióját, amely már tartalmazza a Material 3 Expressive névre hallgató új dizájnnyelvezetet is. Jelentjük: a vártnál több, kifejezetten jópofa vizuális megújulás és egy sor hasznos funkció van a láthatáron – kár, hogy ezek jelentős részével csak a Google saját gyártású telefonjait használók fognak találkozni. Mutatjuk, mit tapasztaltunk a Google Pixel 9 Pro XL-en futó, még ropogósan friss rendszerrel!

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a Google még május közepén tartott nagyszabású eseményt, a 2025-ös I/O-n viszont sokkal inkább az AI, mintsem az Android volt középpontban – az új felület leleplezését külön oldották meg. Erre panaszkodni nem igazán lehet, az I/O-n ugyanis valóban zseniális mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseket mutatott be a vállalat – mindemellett pedig az Androidról sem feledkeztek meg, bőven kap újításokat a rendszer.

A legszembetűnőbb változás, ami azonnal magára vonzza a tekintetet, az a Material 3 Expressive névre keresztelt új dizájnnyelv. Amint feloldjuk a képernyőt, egy teljesen átalakult felület fogad minket. A lezárási képernyő, az alkalmazásindító, a gyors beállítások panel és az értesítések is új köntöst kaptak. De nem csak statikus ráncfelvarrásról van szó: az új Material 3 Expressive kifinomult mozgáseffektusokkal kelti életre a rendszert, amitől az egész felhasználói élmény gördülékenyebbnek és modernebbnek hat. Az Android 15-höz képest valódi generációugrásról beszélhetünk, minden sokkal frissebbnek és dinamikusabbnak érződik.

Részletekben a lényeg

A Google azonban nem állt meg a látványnál. A tesztelés során világossá vált, hogy az Android 16 bétája számos olyan apró, de annál hasznosabb újítást is hoz, amely a mindennapi használatot teszi kényelmesebbé. Ilyenek például az új rácsméretek a kezdőképernyőn vagy a kompaktabb At a Glance widget, ami ezúttal kevesebb helyet foglal, mégis minden fontos információt szem előtt tart. Ugyancsak említésre méltóak az animált háttérképeffektusok, ha úgy tartja kedvünk, az aktuális időjárási viszonyoknak megfelelő effektekkel áraszthatjuk el zárképernyőnket – legyen szó esőről, napsütésről vagy havazásról.

Az Android 16 másik nagy újdonsága a Gemini asszisztens továbbfejlesztése lesz. Az új „app functions” API lehetővé teszi majd, hogy az asszisztens közvetlenül alkalmazásokban hajtson végre műveleteket – például ételrendelést vagy üzenetküldést – anélkül, hogy a felhasználónak manuálisan meg kellene nyitnia az adott appot. A fotósok és videósok is örülhetnek, az új hibrid automatikus expozíciós mód ugyanis lehetővé teszi majd az alkalmazások számára, hogy egyszerre használják az automatikus és manuális beállításokat, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a fényképezés során.

Emellett a Google bevezeti az Ultra HDR-támogatást a HEIC-formátumú képekhez, a videók terén pedig érkezik az Advanced Professional Video (APV) kodek, amely támogatja a 4K- és 8K-felbontású HDR10+-felvételeket, jobb színminta-vételezéssel és 10 bites kódolással. Az értesítési rendszer is jelentős változáson esik át – az Android 16 ugyanis végre hivatalosan is bevezeti a Live Updates értesítéseket, amelyek valós időben frissülnek, például ételkiszállítás esetén. Ez a fejlesztés már most is elérhető számos gyártó készülékein, az alap-Androidba azonban mindeddig nem volt beépítve.

Ki próbálhatja ki?

A jó hír, hogy aki elég bátor, és rendelkezik Google Pixel 6 vagy annál újabb Google telefonnal, az már most belevetheti magát az újdonságok felfedezésébe az Android béta-programján keresztül. Ha már tagja a programnak, a frissítésnek automatikusan meg kell jelennie a rendszerbeállításokon belül, amennyiben viszont még nem csatlakozott, úgy azt az Android béta-oldalán teheti meg. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy stabil verzió, mindennapi használatra tehát annak ellenére sem alkalmas, hogy mi magunk a tesztidőszak alatt nem észleltünk jelentősebb hibákat.

A rendszer bármikor összeomolhat, megnövekedhet a készüléknek az energiafogyasztása, és az adatvesztés lehetősége is fennáll,

így az Android 16 bétáját csak egy másodlagos készülékre telepítse, ha nem bír várni az újdonságok kipróbálásával.

Az Android 16 hivatalos, stabil verziója várhatóan az év második negyedévében, valamikor júniusban érkezhet meg a felhasználókhoz. Azonban a most általunk is tesztelt Material 3 Expressive dizájnra egy kicsit tovább kell majd várni: az új felület a megjelenést követő első jelentősebb frissítéssel, valamikor az év második felében landol majd a Pixel mobilokra.