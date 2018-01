Már a zsebünkben is elfér a GTA V

A tavaly bemutatott GPD Win egy ormótlan, de egész tisztességes teljesítményű játékos laptop volt – és nagyjából olyan apró, mint egy Nintendo 3DS. A sencseni gyártó most bejelentette, hogy piacra dobják a platform utódját, GDP Win 2 néven. Ennek jóval lesz nagyobb a teljesítménye, mint a korábbi modellnek, de az ára már nem lesz olyan barátságos.

Fotó: GPD HK / indiegogo

A GPD Win 2-nek először az Indiegogón indítottak egy közösségi finanszírozási kampányt. A gyártó százezer dollár előleget kért, ami egy új hardver bevezetéséhez és gyártásához nem is túl sok. Lehet, hogy a GDP azt próbálta felmérni, van-e kereslet egy ilyen eszközre. Ha így volt, akkor sikerrel jártak: a kampány még két hónapig tart, de már most elérték a kitűzött cél nyolcszorosát.

A GDP Win 2-n Windows 10 fut. A szükséges lóerőt egy Intel Core m3-7Y30 processzor, egy Intel HD Graphics 615-ös videokártya és 8 gigabájt memória biztosítja. Maga a készülék 162*99*25 milliméteres – kényelmes zsebkonzol-méret, egy asztali gép számítási teljesítményével. A menő pécés játékok (World of Warcraft, Skyrim, DOTA 2, LOL, Overwatch, Heroes of the Storm, GTA 5) mind futnak rajta, legalább 30 képkocka / másodperces sebességgel, 720p felbontás mellett. A három tucat támogatott emulátorral a futtatható játékok száma több tízezerre növelhető.

A GPD Win 2 gyene pontja az ár. A GPD Win 250 dollárba került, az utódjáért már 649-et kérnek. És ez az indiegogós, kedvezményes ár, a végleges modell 899 dollárba, nagyjából 226 ezer forintba fog kerülni. Egy Nintendo Switch feleennyibe kerül. Egy Nintendo 3DS negyedennyibe se. Egy strapabíró játékos laptop kétszer ennyibe. Kérdés, hogy a GDP Win 2-nek sikerül-e megvetnie a lábát a piacon, de ez úgyis kiderül, ha az eszköz májusban megjelenik.

(The Verge)