Az Xbox prototípusa béna, de azért kéne

Az elmúlt hetekben végigsöpört a gémersajtón a hír, hogy a Microsoft redmondi látogatóközpontjában kiállították a legelső Xbox-prototípust. Ez nemcsak azért különleges dolog, mert eddig nem lehetett még nyilvánosan megtekinteni az absolute unitként is emlegetett gépet, hanem azért is, mert a cég szokatlan formatervezéssel egy böhöm nagy X betűbe passzírozta a hardvert. Mivel a héten a Microsoft meghívására éppen a Redmondban néztem meg az Imagine Cup nevű innovációs versenyt, gyorsan szerét ejtettem, hogy élőben lássam ezt a monstrumot. Az absolute unit elölről így néz ki:

Hátulról pedig így:

A gépnek 2000 első felében volt komoly szerepe, amikor a Microsoft bejelentette, hogy a játékkonzolpiacra lép. Hatásos belépőt akart, ezért is készült el több példányban a prototípus, ami gyakorlatilag egy furcsa gépházba gyömöszölt pécé volt. A prototípusok egyenként 18 ezer dollárba kerültek a cégnek, leginkább a méregdrága gépház miatt, amit egyetlen nagy alumíniumtömbből marattak ki. A bumfordi X formája persze leginkább parasztvakítás volt, de teljesítette a célját, és nagy érdeklődést keltett, amikor a Microsoft akkori nagyfőnöke, Bill Gates és az Xbox projekt vezetője, Seamus Blackley 2000. március 10-én a Games Developer Conference-en leleplezték a gépet. (Sajnos a bemutatóról már nem érhető el videó, de ebben a fórumban találni pillanatképeket korabeli tudósításokból – érdekesség, hogy az prezentációban az Xbox még X-Box volt, ami évekre megzavarta az újságírókat, hogy mit is tart a Microsoft helyes írásmódnak.)

A márciusi bemutatón Bill Gates már elég pontosan felvázolta, hogy a másfél évvel később, 2001. november 15-én piacra kerülő Xboxban milyen vas lesz. Pentium III processzor, Nvidia videokártya, 64 megabájt DDR memória 200 Mhz-en, 8 gigabájt merevlemez, beépített 100 Mbites Ethernet, dvd-meghajtó, 4 kontrollerport – ez mind felkerült már egy diára a 2000-es GDC bemutatóján.

Az absoulte unitban még nem pont ilyen, csak hasonló hardver volt, és inkább csak azt a célt szolgálta, hogy demonstrálja a Microsoft elszántságát addig a néhány hónapig, amíg az első valódi, már a kész termékre hajazó prototípus meg nem érkezik. Ennek ellenére az absolute unit működőképes gép volt, mint azt Blackley is megerősítette egy tweetben. „Kiállítási darab volt a sajtónak és a partnereknek. Működött. (Több is volt belőle, és világszerte utaztattuk őket. Bőröndként cipeltem végig gyakorlatilag minden kontinensen ezeket a francos cuccokat.)” – fogalmazott az egykori Xbox-vezér.

This was the showcase unit to show partners and press. It worked.



[There were actually several, and they travelled the world. I lugged these damn things over every continent literally.]