Anyahajó, zárókő és a hordozható csúcsteljesítmény

Legtöbben még azon se kezdtek el gondolkodni, hogy elkezdjenek-e gyűjteni egy kilencedik generációs Intel processzorra, vagy egy RTX-szériás Nvidia videokártyára. Az ASUS viszont Isztambulban már be is mutatta legújabb laptopjait, amik pontosan ezeket kihasználva törnek a csúcsra. Elmentünk megnézni a portékát.

A kifejezetten gémereknek szánt Republic of Gamers (ROG) termékcsalád idei kollekciója kívül-belül jobb lett, mint valaha: előbbiről a szokásos aszimmetrikus és egyébként tényleg menő dizájn, utóbbiról a csúcskategóriás hardver gondoskodik. Ennek fényében az ASUS azon kijelentése sem tűnik túlzásnak, hogy a teljes széria átfogó megújításáról van szó, de az biztos, hogy a dizájn és a teljesítmény megalkuvás nélküli összeboronálásának el is kérik majd az árát.

Világ gazdag gémerei, egyesüljetek!

Előzetesen nem igazán lehetett tudni, hogy mi a fenéért csődített ennyi újságírót Isztambulba a tajvani cég, de a körülmények alapján az azért borítékolható volt, hogy valami nagyobb dobással készülnek. Ez a bemutatott laptopok alapján be is bizonyosodott, de mielőtt ezekről beszélnénk, érdemes válaszolni arra a kérdésre, hogy egyáltalán mi értelme van gémer laptopokat fejleszteni.

Ennek egyik összetevője az innovációra való igény, hiszen az ASUS 13 éve foglalkozik már ilyesmivel, ráadásul elég eredményesen, a másik viszont Vivian Lien, a cég marketinges igazgatójának szavai alapján az esport, ami soha nem látott magasságokba repíti a videójátékozást. Lien szerint

2022-re 1,8 milliárd dolláros esportos bevételt és 600 milliós esport-közönséget jósolnak,

a streamerek több embert érnek el, mint bármikor,

a játékok pedig egyre inkább bekerülnek a popkultúrába, olyannyira, hogy a Netflix ma már jobban tart a Fortnite-tól, mint a közvetlen riválisai némelyikétől.

Emellett az is fontos, hogy a bivalyerős hardverrel felszerelt laptopokon nemcsak játszani lehet jól, hanem dolgozni is - ezt a vonalat az Nvidia igyekszik külön driverrel is felkarolni. Ezzel együtt persze azért a játékosokon van a hangsúly, ami az új kollekciónál is elég egyértelműen látszódott a teljesen egyedien megoldott – és ezáltal állítólag minden másnál jobb – hűtés, az összes ROG-os terméket összefogó alkalmazás, az Armoury Crate, meg az ismét kimaxolt képfrissítési frekvencia miatt, amiért ugye általában az akciójátékokban utazó esportolók vannak megőrülve.

Ezekből egyébként az Armoury Crate-et külön is érdemes kiemelni, ez felel ugyanis az újdonságnak számító intelligens hűtési profilok közti váltogatásért is. Ezekből három van, a csendesnél a zaj minimalizálásán van a hangsúly, a turbónál meg a teljesítményen, a harmadik az arany középutat jelenti a kettő között.

A profilok között alapvetően gyorsgombbal lehet váltogatni, de az alkalmazásban hozzá is lehet őket rendelni bizonyos programokhoz: ha például Netflix közben a csönd a prioritás, akkor nem kell mást tenni, mint hozzárendelni a csendes beállítást a Netflix alkalmazáshoz és a laptop innentől kezdve automatikusan átvált majd, ha elindítjuk a kedvenc sorozatunkat.

Walk the plank

A cég az elmondottak alapján alapvetően három csapásirányt tartott szem előtt az új kollekció megalkotásánál:

a januári CES-en bemutatott Mothership az asztali pécéket hivatott leváltani,

a megújult Zephyrus az ultravékony és ultrakönnyű vonalat képviseli,

a ROG STRIX pedig továbbra is a keményvonalas gémereknek és esportolóknak szánt, magas FPS-re képes, RGB világítással telepakolt széria.

Ezek közül egyértelműen még mindig a Mothership GZ700 a legérdekesebb, hiába mutatták már be hónapokkal ezelőtt, egészen megdöbbentő, hogy egy mindössze négy kilós Surface hibridben az Intel jelenlegi laptopos csúcsmodellje, az i9-9980HK egy RTX 2080, 64 giga RAM és három 512 gigás SSD is elfért.

A dizájn is rettentően érdekes, a letámasztható képernyőről teljesen le is csatolhatjuk a billentyűzetet, de a kiállított tesztpéldány alapján ez elég veszélyes manőver, mert a Mothership ilyenkor hajlamos összevissza borulni, ami egy várhatóan egymillió forint fölötti gépnél nagyjából az utolsó dolog, amit az ember látni szeretne.

Azt persze a helyszínen az ASUS fejesei is kiemelték, hogy a Mothershipet valószínűleg lényegében pécéként, egy nagy monitorra kötve fogja használni az ember. Ez logikus is, hiszen alapvetően a hordozhatóság a lényeg, nem pedig az, hogy ténylegesen laptopként funkcionáljon, úgyhogy ez azért talán nem lesz akkora probléma a jövőben.

Nyugati szél

A Zephyrus esetében ennyire nem egyszerű a helyzet, itt ugyanis három különböző modellt mutatott be a cég, a csúcson a Zephyrus S GX502-vel, aminél nem is kötöttek kompromisszumokat, az erősen limitált hely – a laptop mindössze két kilós és 18,9 milliméter vastag – ellenére mindenből a lehető legjobbat kapta. Processzorból az új, kilencedik generációs, alapjáraton 2,6 GHz-es, de 4,5 Ghz-ig húzható hatmagos i7-9750H került a gépbe, videokártyából az RTX 2070 a plafon, memória terén pedig 32 gigáig lehet elmenni, ha van rá pénze az embernek.

Az igazi pláne persze itt nem ez, hanem a képernyő, amiről egész végig szuperlatívuszokban beszéltek, nem is teljesen érdemtelenül. A 15,6 colos kijelző egy 240 Hz-es képfrissítési frekvenciával 3 ms-os válaszidővel dolgozó IPS darab, ami nem kis teljesítmény egy ilyen laptopnál. A másik nagy érdekesség a magnéziumötvözetből készült váz, amit elméletileg csak egyetlen cég képes rendesen elkészíteni, úgyhogy állításuk szerint ők az első cég, akik tényleg ilyennel szereltek fel egy laptopot.

A felszereltséget figyelembe véve a hűtés sem kevésbé fontos összetevő és itt is elég formabontó megoldás született. A laptop kihajtásakor a ház felemelkedik és láthatóvá válik egy rejtett légbeömlő nyílás, ami amellett, hogy elég menőn néz ki, állítólag 22 százalékkal is növelheti a légáramlást. Ezt lemérni persze nem lehetett a helyszínen, de az S GX502-t nyomogatva tényleg nem tűnt úgy, hogy a melegedés problémát jelent majd.

A gémer cuccokra jellemző RGB háttérvilágítással ellátott billentyűzet természetesen itt sem maradhatott el, de ennél azért voltak olyan, praktikusabb megoldások is, mint az USB-C-s töltő, a jobb wifikapcsolatot biztosító, négy antennát kihasználó ROG Range Boost, vagy a jobb hangminőséget garantáló beépített DAC.

A középső, Zephyrus M GU502 névre hallgató gép nem sokban tér el a nagytesótól, lényegében csak a videokártya terén kell lejjebb adni, itt ugyanis az RTX 2060 a csúcs. Ezt amúgy 144 Hz-es kijelzővel és a nemrég megjelent GTX 1660-nal is meg lehet majd venni, az alacsonyabb ár mellett pedig annyi előnye is van, hogy egy dekával könnyebb, mint a csúcsgép. A kategória belépőszintű modellje a Zephyrus G GA502 lesz majd, aminél érezhetően visszavett a gyártó, szinte minden lényeges alkatrész gyengébb, mint a két másik laptopnál, de cserébe valószínűleg így 400 ezer forint alatt marad majd az ára.

NFC-s mágia

A Zephyrus a gémerek mellett a tartalomkészítőket is célozza, nem véletlenül lett ennyire vékony és könnyű, de ha valaki tényleg csak játékra, vagy netán esportra akar laptopot venni, akkor továbbra is a ROG Strix széria felé érdemes nézelődnie. Az ASUS itt három új modellt mutatott be, a Scar III és a Hero III párosa lényegében generációváltásnak tekinthető, a gyengébb testvérük pedig a ROG Strix G nevet viseli.

Hardver tekintetében a Scar és a Hero között nincs eltérés, a processzornál az i9-9880 H a csúcs, videokártyánál meg az RTX 2070, a kijelzők mindkét esetben 15 vagy 17 colosak lehetnek, a memória pedig 32 gigáig bővíthető. Külsőre ugyanakkor eltér egymástól a két laptop, a MOBA játékosok felé pozicionált éjfekete Hero belseje futurisztikus mintát kapott, az FPS-eket preferáló arcoknak kitalált metálszürke Scarnál meg karbonszálas borítás fogad minket, ha felnyitjuk a laptopot.

Ennél a két modellnél egyébként elsősorban a dizájn volt érdekes, mert a BMW-hez köthető Designworks tervezte őket, a tajvani cég ugyanis az autókból akart ihletet meríteni a jövő gémer laptopjainak kinézetéhez. A végeredmény egyébként mindkét esetben eléggé vonzza a tekintetet, mondjuk részben azért, mert a két laptop alja körbe van futtatva egy pulzáló fénysávval.

Az RGB világítás hasznosságáról többször is szó esett a sajtótájékoztató során, de azon kívül, hogy nagyon menő, meg már gáz, ha nincs, igazából semmi értelmes magyarázatot nem kaptunk arra, hogy tulajdonképpen mi értelme van annak, hogy indokolatlanul villogó karácsonyfát csinálnak egy laptopból. Ennek ellenére röhejes módon nem ez volt a legnagyobb hülyeség, amit bemutattak, a Strix laptopoknál ugyanis

úgy adtak el egy igazából teljesen felesleges dizájnelemet, mint Krisztus második eljövetelét.

Nem túlzok, a prezentáció alapján egy pillanatig el is hitte az ember, hogy a Keystone (magyarul nagyjából zárókőnek fordítható) névre hallgató cucc a legkirályabb dolog a világon, de valójában csak azért létezik, mert a gyártó és a Designworks valószínűleg ezzel is erősíteni akarta az autós párhuzamot, meg mert személyre szabottabb kapcsolatot akartak kínálni a laptophoz.

Ezzel szemben a Keystone valójában nem más, mint egy NFC-s műanyag pöcök, ami tökéletesen illeszkedik a laptopok jobb oldalán található mágneses résbe és a felhasználók hűtési és világítási profiljait lehet benne tárolni. Ennél amúgy van egy fokkal hasznosabb funkciója is, a gépek háttértárán van egy olyan árnyékpartíció, ami csak akkor elérhető, ha a Keystone csatlakoztatva van. A jövőben egyébként állítólag van rá esély, hogy Windowsos azonosításra is lehet majd használni, amivel már majdnem lesz is értelme, de ezen a téren egyelőre a Microsoftnál pattog a labda, úgyhogy jelenleg ránézésre az élményen kívül nem sok értelme van.

A már emlegetett kistesóból ez, az alsó fénycsík és a G-Sync is kimaradt, de hardveresen túl sokat nem kell lejjebb adni ennél a modellnél sem, mert az ASUS szavai szerint "a kompromisszumok nélküli megfizethetőség jegyében készült.".

A laptopok a Zephyrus belépőszintű modelljét kivéve mind valamikor a második negyedévben lesznek majd elérhetőek Magyarországon, de a magyar árakról és a pontos konfigurációkról egyelőre még semmit nem lehet tudni.

(Munkatársunk az ASUS meghívására és költségén vett részt az eseményen, de a cégnek a cikk tartalmába semmilyen beleszólása nem volt)