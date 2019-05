A játéknak sosincs vége

"Soha többé nem szervezem meg a Bacsis Retro Számítógép Kiállítást" - ezt minden évben megfogadja félig-meddig tréfásan Orsovai "Bacsis" Sándor, aki a Fejér megyei Fülén idén ötödjére szervezte meg a Bacsis Retro Számítógép Kiállítást (BRSZK). A BRSZK pedig két dolog miatt is nagyon fontos: megmutatja, hogy nem csak a nagyvárosokban van létjogosultsága egy ilyen profilú rendezvénynek, és csodásan szemlélteti, miképp működhet és járhat príma eredménnyel egy civil kezdeményezés, ha kellő lelkesedéssel, hozzáértéssel állnak hozzá, még úgy is, hogy minimális költségvetés áll a szervezők rendelkezésére.

"Az biztos, hogy nincs Magyarországon még egy ilyen retró számítógépes kiállítás, ami a PC-k történetét mutatná be" - mondja Orsovai, aki tizenéves korában építette első PC-jét, és amiből jött a kattanás, hogy kell még egy és még egy és még egy gép. Ebből aztán nem volt kiszállás, mostanra gyűjteménye több szobát is elfoglal. Öt évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy semmi érteleme nem lenne eladni holtukból feltámasztott régi PC-ket és laptopokat, hiszen legfeljebb egy marék gombot és pár üveggolyót adnának értük a bontók, viszont egy kiállítást simán össze lehet állítani belőlük. Így lett az első BRSZK megtartva Fülén, hogy aztán rá egy évre legyen egy ráadás is. Utána nem akart többet Orsovai, de közben egyre nőtt az érdeklődés, jelentkeztek mások is, hogy szívesen társulnának, és megmutatnák a saját kollekciójukat, úgyhogy nincs mit tenni, már a jövő évi BRSZK szervezésén töri a fejét a házigazda.



idén már hat gyűjtő érdekességeit lehet megcsodálni, és akár meg is tapogatni. A kiállításra szombaton több százan érkeztek az ország minden részéből, volt aki Egerben pattant csak azért motorra, hogy lássa a BRSZK-t, de érkeztek Pécsről, Szegedről is, és persze sokan a közeli Székesfehérvárról, valamint az alig egy óra autóútra lévő fővárosból is. Orsovai Sándor szinte minden látogatót személyesen üdvözöl, és napjában többször is tart PC-történeti tárlatvezetést a kiállított gépekről sztorizgatva, miközben társaival folyamosan felügyeli, hogy lehetőleg minden gép üzemképes állapotban legyen, fussanak rajtuk a régi játékok, lehessen például felszabadultan Doomozni a szürkerányalatos kijelzőjű őskori laptopokon, vagy Wolfensteinezni, Test Drive-ozni gázplazmás gépeken.



Akinek kedvet csinálnak az alábbi képeink, még vasárnap beugorhat a fülei iskola tornacsarnokába (Füle, Petőfi Sándor u. 12.), vagy írja be a 2020-as naptárába május közepére, hogy "VI. Bacsis Retro PC Party".

Az idei Bacsis Retro Számítógép Kiállítás az ötödik a sorban. A kiállítás egyre nagyobb, az évek alatt kinőtte a fülei kultúrházat, és most már a község tornatermében sorakoztak fel az ősi személyi számítógépek, laptopok. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kiállított gépek többségén játszani is lehet, ezen az ős IBM PC klónon például a Babi-Soft Ész-Kerék című Szerencsekerék-klónjával. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kiállítás gerincét a szervező, Orsovai Sándor saját gyűjteménye adja, egyrészt az x86-os PC-k és laptopok evolúcióját szemléltetve, másrészt egyre csak gyarapodó, jelenleg közel 350 darabos CPU gyűjteményét is bemutatva. A képen ő látható, egy chip ostyával. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A gyűjtés olyan szenvedély, ami bármi iránt fellángolhat. CPU-t sokan gyűjtenek a világban, egy-egy ritka darab, prototípus, ami évtizedekkel ezelőtt általában a kukában végezte, ma már súlyos pénzekért cserél gazdát. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egyik legszebb laptop a kiállításon, egy 1985-ös Olivetti M15. 4,77 MHz-es Intel 80C88 processzor ketyeg benne, 512 kB RAM, 16 kB videómemóriája van, DOS 6.22-es oprendszer fut rajta (floppyról indítva), a kijelzője pedig kétszínű 10,5 inches, 620*200 pixeles felbontású LCD. 1987-ben kétezer dollárba került egy ilyen. Csak úgy hasít rajta a Space Commanders. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A tornaterem végében retró LAN-partyn Duke Nukem 3D, Blood, GTA1, Quake, Need For Speed 3 játékokban mérhetik össze multiplayer módban a látogatók a tudásukat. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Orsovai Sándor gyűjteményének legizgalmasabb darabjai a gyönyörű borostyánszínben tündöklő, gázplazmakijelzős gépek. Ez a Toshiba T5200 szinte az egyetlen gép a kiállításon, ami élemedett kora miatt kíméletért esedezik. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egyik gázplazmás gépen folyamatosan animáció fut. A gázplazmás képernyő lelke két lapos üveglemez, amik között neon gáz van. Az egyik üvegen vízszintes, a másikon függőleges csíkozásban vezető réteg van, tulajdonképpen négyzethalót képezve, úgy, hogy a vonalak metszéspontjai alkotják a pixeleket. Ahogy elektromosság halad át a vonalakon, a kereszteződésekben a töltőgáz ionizálódik, plazma képződik és a pixel felvillan. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ezek a gázplazmás kijelzőjű gépek voltak az első hordozható számítógépek ősei. Nehezek, táskaszerűek, de kétségkívül cipelhetőek voltak. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sokaknak lehetnek ismerősek ezek a DOS-os opciók: Abort, Retry, Ignore, Fail? (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Sosem lehet elég hamar elkezdeni Donkey Kongozni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Gyurkó Mátyás IT-szakember főleg a dobozos videójátékokat és a videókártyákat gyűjti, de van pár izgalmas lézerdiszk is a birtokában, ez itt például a Nyolcadik utas: a halál című klasszikus sci-fi horror 1992-es kiadásának egyik lemeze. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Retró PDA-k, menedzserkalkulátorok is vannak bőséggel. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Vári Gábor gyűjteménye egyik kedvenc darabjával: ilyen Sharp menedzserkalkulátort használt Sylvester Stallone a Specialista című 1994-es filmben (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A nem x86-kompatibilis gépek szekciója a Commodore-októl a ZX Spectrumig sok fontos gépet megmutat, köztük több magyar gyártású számítógépet (HT-1080Z, PRIMO, TVC), és a csak A-team-nek nevezett gépeket (Acorn, Amiga, Amstrad, Apple, Atari). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

És egész nap megy a gondtalan fraggelés. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)