Zökkenőmentes játékélményt ígér a Sony az új PlayStationnel

A Sony az üzleti stratégiai bemutatóján megerősítette a Microsofttal való együttműködést és bemutatta, mit is tud jelenleg a következő generációs PlayStation 5.

Ahogy korábban írtuk, a jövőben szorosabban együttműködik majd a konzolháború két óriása. Az Xbox és a PlayStation továbbra is versenytársak maradnak, de a két cég közösen dolgozik a játékstreamelés tökéletesítésén. A Sony célja, hogy

A PlayStation Now magával ragadó játékélményt nyújtson, függetlenül attól, hogy a játékosnak van-e PlayStationje vagy nincs.

A játékstreamelés legnagyobb akadályát jelenleg az internet sebességével és a felhővel kapcsolatos problémák jelentik, amiket a Microsofttal való együttműködéssel igyekeznek kiküszöbölni: a Sony streamingszolgáltatása a Microsoft Azure-t fogja felhőplatformjaként használni.

A mostani generációban jelentősen vezető Sony (idén várják a 100 milliomodik konzol eladását, míg az Xbox 40 millió körül jár) mindent megtesz, hogy bemutassa, mennyivel erősebb a jövő PS-e. Már tudjuk, hogy egy harmadik generációs, 8 magos AMD Ryzen processzor hajtja majd, ami egy Radeon Navi GPU-val párosul. Most bemutatták a készülő PS5 és a PS4 töltési időbeni különbségét is, amit a Wall Street Journal újságírója, Takashi Mochizuki ki is rakott Twitterre.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019