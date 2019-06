Harry Potter megérkezett a kiterjesztett valóságba

Vasárnap hajnalban Magyarországra is megérkezett a Pokémon Góval világhírűvé vált Niantic új okostelefonos játéka, a Harry Potter: Wizards Unite, ami a varázsvilágot hozza el a kiterjesztett valóságba. A játék egyébként múlt pénteken jelent meg az Egyesült Királyságban és az USA-ban, de a Pokémon Góval ellentétben rekordgyorsasággal ért el Európába is.

Játékmenet terén nem okoz óriási meglepetéseket, akik egyszer is játszottak a Pokémon Góval, azok hamar rá fognak érezni az ízére, mert nagyon hasonlítanak egymásra, első ránézésre csak az univerzum lett más.

Az eddig látottak alapján ugyanakkor az egyértelmű, hogy a Wizards Unite komplexebb, mint az elődje – a varázslás például sokkal izgalmasabbnak tűnik, mint a Pokélabdák hajigálása – , és talán tartalom is több van benne, vagyis a jelek szerint a Nianticnál levonták a megfelelő következtetéseket az elmúlt három évből.

Az első adatok alapján egyébként a játék jól kezdett, de a Pokémon Go számaitól azért messze elmaradt az első pár napon: a Tech Crunch cikke szerint a brit és az amerikai piacon 24 óra alatt 400 ezren töltötték le, és 300 ezer dollárt költöttek el benne a játékosok, összehasonlításképp három éve ugyanennyi idő alatt a Pokémon Go 1,6 milló dollárt hozott a konyhára. A csúcsra is csak 15 óra alatt ért fel az App Store-ban, míg az előd eleve ott nyitott, 24 órával később pedig már 7,5 millió letöltésnél járt.

Ez persze annyira nem meglepő, ezt a játékot ugyanis jóval kevesebben várták, és nem is volt akkora újdonság, mint a Pokémon Go annak idején, telefonon ráadásul több népszerű Harry Potteres játék is van már. A franchise ráadásul Ázsiában nem is olyan népszerű, így nehezen tudna versenyre kelni a Pokémonnal, de ennek ellenére a jóslatok alapján egy év alatt így is legalább 400 millió dolláros bevételt fog termelni, ami nem kis teljesítmény.

A Wizards Unite-ot két éve novemberben jelentették be, rég tudni lehetett, hogy készül, de ezen kívül sem tűnik úgy, hogy lankadna az AR-láz: nemrég a Minecraft lengetett be egy kiterjesztett valóságon alapuló játékot, tavaly pedig megjelent a dinós Jurassic World Alive.