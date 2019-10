Elég meggyőzően indított második eljövetelével a Destiny 2

Október elsején jelent meg Steamen a Destiny 2 ingyenesen játszható változata, a New Light, illetve a játék legújabb kiegészítője, a játékosokat a Holdra kalauzoló Shadowkeep. Az alapjáték több mint két éve elérhető, a mostani megjelenés azonban nagyjából egy újrakiadással ért fel, így nem meglepő, hogy óriási érdeklődés övezi a játékot.

A játékot fejlesztő Bungie még januárban jelentette be, hogy nyolc év együttműködés után szakít az Activisionnel, de akkor még úgy tűnt, hogy ennek ellenére a játék marad a kiadó kvázi saját platformján, a Battle.neten. Később aztán kiderült, hogy a fejlesztő az összes hidat felégeti maga mögött, és átköltözteti a játékát Steamre. A húzás a jelek szerint be is jött:

a Destiny 2 az élre ugrott a steames eladások tekintetében, és jelenleg is ott van,

a megjelenés után pedig majdnem 220 ezer játékosig jutott – amivel rögtön köröket vert a vele sokszor összehasonlított Warframe-re.

A játékkal jelenleg is több mint 130 ezren játszanak, így jelenleg ez a negyedik legnépszerűbb cím a platformon. Ez mondjuk annak fényében érthető is, hogy a mostantól van belőle ingyenes verzió, így most azok is kipróbálhatják, akiket eddig az árcédula tartott vissza. Az aktív játékosok pedig azért vannak rápörögve az egészre, mert a most megjelent Shadowkeep az első Activision nélküli kiegészítő az elmúlt egy évben egyébként is folyamatosan javuló játékhoz.

Ekkora érdeklődésre láthatóan a Bungie sem feltétlenül számított, a szerverek ugyanis elég nehezen viselik a terhelést: a játékosoknak több tízezres sorokat kell kiállni a belépéshez, ezt követően pedig gyakran ki is hajigálja őket a szerver, és kezdhetik elölről az egész folyamatot. Ezen túl ugyanakkor meglepően simán ment a költözés, az összekötött fiókokról az esetek nagy többségében minden tartalom megfelelően átkerült Steamre, a hét közepére pedig a problémák nagy részét sikerült megoldania a fejlesztőknek.

A Shadowkeep júniusi bejelentése óta a Destiny 2 a három platformot (PC, Xbox, PS) tekintve naponta durván egymillió játékost érdekelt, és elég meglepő lenne, ha a jelenlegi konstrukcióban ez nem nőne még tovább. Az ingyenes modell is viszonylag sok tartalmat megnyit a játékosok előtt, így nincs kizárva, hogy hosszú távon is megmaradhat majd a nagyobb játékosszám.

Whether you're continuing your journey or just beginning.



Starting October 1, play Destiny 2 your way.



🌑 https://t.co/BOVQjrfi8a pic.twitter.com/RKr1pG3pqR — Destiny 2 (@DestinyTheGame) September 26, 2019

Az ugyanakkor egyértelmű, hogy a játék jövője a most megjelent Shadowkeeptől függ, illetve attól, hogy az elkövetkező hónapokban mennyire tudja fenntartani a játék az emberek érdeklődését. Így az is csak később fog kiderülni, hogy tényleg eljött-e az Activision nélküli Bungie és a Destiny 2 új fénykora, vagy csak átmeneti fellángolásról van szó.