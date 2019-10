Új térképpel és kék takonyemberrel tért vissza a Fortnite

Két napja véget ért a Fortnite 10. évada, méghozzá nem is akárhogy. Egy rakétakilövés után repedések jelentek meg a játék világában, és végül az egész pályát, épületestől-játékosostól beszippantotta egy nagy repedés, és csak egy fekete lyuk maradt a helyén.

A fekete lyukat csak a Twitchen több százezren nézték, és a legnagyobb streamerek különböző módokon ütötték el az időt, míg a világ egyik kedvenc játéka visszatért a Második Fejezettel. Timothy “TimTheTatman” Betar például a nézőivel együtt nosztalgiázott a régi videóin, amiket az Epic battle royale játékának megjelenésekor csinált. Erre több mint 100 ezren voltak kíváncsiak, ami a fekete lyuk nézőinek a negyede volt. Még úgy is, hogy nem nagyon volt mit nézni, a Fortnite volt a legnépszerűbb játék a Twitchen.

Két napnyi feketelyuk-figyelés után a játékhoz kijött a várva várt patch, és a Fortnite szigete, bár kicsit megtépázva, de visszakerült a fekete lyukból. Ha valaki a patch óta először indítja el a játékot, akkor ugyanúgy megnézheti a szezonkezdő trailert, mint eddig minden évad elején. A videó végén van egy elég hatásos csavar, amit nem lövök le, de az első ugrás közben mindenki gyönyörködhet az előtte kiterülő új térképben.

A pálya nem teljesen új, van néhány visszatérő terület, de hogy lássuk az egész térképet, fel kell majd fedeznünk azt a játék során. Búcsút mondhatunk az eddigi városias hangulatnak, mert a pálya nagy részét folyók, erdők és hegyek tarkítják. Természetesen a fejlesztők számtalan Easter egget rejtettek el a játékosoknak, ami a régi térképre emlékeztetheti őket. Látvány szempontjából nem sokat változott a játék, talán szebbek lettek a fények. A kezelőfelület is nagyjából ugyanolyan, mint volt, így senkinek nem fog komoly fejtörést okozni, mikor kipróbálja az új verziót.

Az egyik nagy újítás a vízi közlekedésben ment végbe: ezentúl a játékosok tudnak majd úszni (és delfinként ugrálni), de a lustábbak az új hajóval is szelhetik a habokat. Egy másik új, vízközpontú elem a horgászás. A friss, nyers hal elfogyasztása 50 HP-t ad, és a szerencsések akár még fegyvereket is kifoghatnak.

Ha valaki inkább felcserként játszana, mostantól megteheti. Ha egy csapattársa elesik, felkaphatja őt, hogy fedezékben gyógyítsa meg (a sebesült ellenfeleket is hurcolhatjuk), sőt távolról a fáslivetővel is gyógyíthatja a bajtársait. És ha már bajtársak: az új, csoportos emote-ok használatával a csapattársak együtt táncolhatnak. A Battlepass, a feliratkozós rendszer, amivel az Epic eszméletlen pénzeket kaszált az alapvetően ingyenes játékból, ezúttal is tele van sprékkel és fegyvermintákkal, és a játékosok megszerezhetik a trailerben szereplő takonyember skint is.

Az előző évadokban egyeseknek talán hirtelen jöttek a váltások, de a játék története szempontjából már láthatjuk, hogy hova is vezetett a sok repedés.

(Borítókép: IGN / youtube)