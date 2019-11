Újra együtt a csapat, jön az Overwatch 2

A kiszivárgott információknak megfelelően a 2019-es BlizzConon valóban bejelentették az Overwatch 2-t. Továbbra is a csapaton a hangsúly, és a Push-nevű új játékmódot és a PvE co-op játékmód egyik pályáját a látogatók már ki is próbálhatják.

A történet központú PvE játékmód mellet bejelentették a Co-op Hero Missionöket is, amik során a játékosok fejleszthetik a kedvenc hőseiket. A régi hősök új kinézetet kapnak, és jön egy csomó új hős is, mint például Sojourn, akiről azon kívül, hogy benne lesz a játékban, semmit nem tudtunk meg. Az első Overwatch játékosai is megkapják az új pályákat és hősöket, és ha átszállnak az Overwatch 2-re, akkor magukkal vihetik az első játékban szerzett cuccaikat.

Megjelenési dátumot még nem jelentettek be.