Megérkezett a videojátékok jövője, csak kicsit korábban, mint kellett volna

Ha azt várja, hogy olyan jól néz ki és fut rajta egy játék, mint egy erős játékos PC-n, vagy akár egy drága konzolon, vagy esetleg egy mindent megváltó appra vár, lehet, hogy csalódni fog. Ennek ellenére tovább játszanék vele, ha nem lennék elkényeztetve.

– The Verge;

Messze még, hogy kész legyen.

– IGN;

Néha játszhatatlan, máskor varázslatos.

– The Washington Post.

Megérkezett a videojátékok jövője, de lehet, hogy kicsit korábban, mint kellett volna. Kedden a Google Stadia első bétatesztelői, mármint a Premier kiadás büszke tulajdonosai kipróbálhatták, milyen is letöltés nélkül, telefonon játszani például a Red Dead Redemption 2-vel, de a reakció nem egyöntetű örömsóhaj. (Magyarországon még nem elérhető a rendszer, de amint az lesz, persze mi is kipróbáljuk.)

A legtöbb kritika szerint amikor működik, akkor nagyon jó. Gyors internettel akár 4K-s felbontáson is lehet játszani, ha az embernek olyan tévéje vagy monitora van, de ehhez 35 Mbps-os internet-sebességre van szükség. A minimumnak 10 Mbps-t ajánl a Google.

Eredetileg 12 játékkal indult volna a szolgáltatás, de az indulás előtt gyorsan feltornázták a számot 22-re. Hogy pontosan melyik játékok kerültek fel a listára, arról ebben a cikkben írtunk.

A szolgáltatás mögött az a mentalitás áll, hogy ahogyan legtöbben elhagytuk a fizikai játékhordozókat, idővel magukat a konzolokat és a letöltéseket is a technológia szeméttelepére száműznénk. A Stadia tehát nem egy konzol, és nem is szimplán egy platform: a segítségével a játékokat hasonlóan streamelhetjük, mint amikor a Netflixen filmet nézünk. Azzal a különbséggel, hogy a Stadián a játékokat meg kell vennünk – kivéve, ha előfizetünk a Stadia Pro-ra havi 10 dollárért, mert azon belül néhány játékot megkaphatunk ingyen, mint például most a Destiny 2-t.

Azért is lehet tesztelőként tekinteni azokra, akik előrendelték a terméket, vagy a Premier kiadást veszik meg, mert egyelőre csak ők férnek hozzá a szolgáltatáshoz. Az ingyenes, előfizetés nélküli rendszer jövőre indul, és ezen belül 1080p-ben lehet majd játszani. Ezen kívül az is akadály, hogy nem lehet bármilyen Chromecast eszközön keresztül használni, csak azzal, amit a Premier kiadáshoz adnak a kontroller mellé. Később egy update után már a régebbi Chromecastok is használhatóvá válnak. Ez főleg azoknak fájhat, akik előrendelték a Premier csomagot, de az indulásra még nem érkezett meg nekik. A Chromecaston kívül lehet játszani még Google Pixel telefonokon, vagy Chrome böngészőn keresztül.

A csomagban található kontrollert alapvetően mindenki dicséri. A stickek playstationös elosztásban egymás mellett vannak, van rajta Google asszisztens-gomb és fotómegosztó gomb. Kizárólag a ravaszra panaszkodnak az emberek, hogy túlságosan laza. Ez egyébként 70 dollár önmagában, tehát drágább mint egy alap Xbox vagy PlayStation kontroller.

Tehát tök jó, amikor a rendszer működik, azonban több tesztelőnek is hiába volt jó internete, így is akadozott a játék, amivel játszottak.

here is my Google Stadia review in one GIF.



this is on The Washington Post's Gigabit Ethernet last week. pic.twitter.com/qexEv6vyUD — Gene Park (@GenePark) November 18, 2019

Az IGN újságírói arról beszéltek, hogy számukra szinte észrevehetetlen volt az akadozás, csak nagyon ritkán volt probléma. Nem tudni, hogy lázadásból-e, de a videó szerkesztője egy igen érdekes játékrészletet vágott bele a videóba (9:55-nél kezdődik a fájdalmas jelenet):

Az általános konklúzió az, hogy egyelőre figyeljük a távolból a technológia fejlődését, és reméljük, hogy nem kerül a Google-temetőbe a Google Glass mellé. Az első felhasználóknak meg köszönjük meg innen a partvonalról az értünk hozott áldozataikat, mert a legtöbb vélemény szerint ebbe az irányba halad a játékipar, és ezek a hősök szenvednek ma minden problémával, hogy nekünk pár év múlva ne kelljen majd.