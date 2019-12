A játékok, amik meghatározták az elmúlt tíz évet

Itt az év vége, a hó is lehullott, talán el is olvadt, akárhogy is, kuporodjunk le együtt a kandalló elé, és emlékezzünk vissza sárkányokra, botrányokra, instant klasszikusokra, és rémületesen kockafejű emberekre (ez a Minecraftra volt utalás, nem a játékostársadalomra). Íme, a lista az évtized meghatározó videojátékairól!

Egyet muszáj leszögezni az elején:

Ezek nem a legjobb játékok. Csak azért, mert egy játék felkerült a listára, még nem feltétlenül állítjuk azt, hogy jó, vagy rossz. Csak azt, hogy a játékipar szempontjából valamiért nagyon fontos.

Ezek után már tényleg csak az hőböröghet Facebookon, hogy a listán szereplő egyik-másik játék mekkora szerves trágyába burkolt vegyi hulladék, aki az első két mondatot se olvassa el. És ez legfeljebb a kommentelők 80-90%-a lehet.

De mivel érték el ezek a játékok, hogy meghatározzák a videojáték-ipart 2010 és 2019 között? Ezt tehették botránnyal, sok eladott példánnyal, elsöprő népszerűséggel, vagy akár azzal, hogy 75 milliárd forintot kalapoztak össze puszta ígéretekkel a fejlesztői, pedig még kész sincs a játék. A sorrend is véletlenszerű, így jutottak eszembe a címek, amikor a listát összeállítottam.

Elder Scrolls V: Skyrim

A Skyrim ugyan nem feltétlenül a legjobb Elder Scrolls játék, de ettől még zseniális darab, bárki bármit mond. Nem csak a története, a karakterek, vagy a mai napig egész jól kinéző világa miatt, és nem is a végtelen modolhatóságért. Azért kerül fel erre az illusztris listára, mert ahol a kiadó Bethesda egy kicsi pénzszagot érzett ott kíméletlenül kiadta.

Ezeken a platformokon jelent meg (nem feltétlenül ebben a sorrendben):

PC, ezen összesen 3 verzió, PC VR Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS VR, Nintendo Switch,

És még az Amazon személyi asszisztens Echoján is.

Az utóbbira fejlesztett Very Special Editiont a 2017-es E3-on jelentették be, és mindenki azt gondolta, hogy a kiadó csak viccelt, amikor hűtőkre, csipogókra és rajztáblákra készült verziókkal fenyegették meg a játékosokat.

Ha a rengeteg verzióhoz hozzáadjuk, hogy egy tényleg jó, szép játékról van szó, ami gyakorlatilag végtelen újrajátszhatóságot biztosít a közösség által készített modokkal, akkor nem csoda, ha az évtized egyik legmeghatározóbb játékaként gondolunk a Skyrimra.

Fortnite

Kooperatív túlélős-gyűjtögetős játéknak indult, de igazán népszerűvé akkor vált, amikor a játékosok egymásnak eshettek. A PUBG divathullámát meglovagolva 2017 őszén 2 hónapnyi rohamtempós fejlesztés után bemutatták a Fortnite Battle Royale játékmódot. Az első két héten 10 millióan próbálták ki az ingyenes játékot, és azóta is mikrotranzakcikból tartja fent magát a játék (ez alatt azt kell érteni, hogy obszcén mennyiségű pénzt hoz a fejlesztő-kiadó Epicnek). A népszerűsége azóta is töretlen: a játék a második fejezetnél tart (az első fejezet 10 évados volt), és egy véletlenszerű időpillanatban átlagosan 80-100 ezren kíváncsiak csak arra, hogy Twitch-en emberek streamelik, ahogy játszanak vele. A nagyobb események pedig több százezres, vagy akár milliós nézőszámot is képesek produkálni.

14,7 millió követővel Tyler “Ninja” Blevinsé volt sokáig a legnépszerűbb csatorna, bár ő idén átigazolt a Microsoft streaming platformjára, a Mixerre. A trónt megöröklő Turner “Tfue” Tenney kalandjait 7,2 millióan követik. Nagyon sok ember néz Fortnite streamereket a mai napig, és már a magyar kisboltok pénztárainál is lehet kapni magyarázó könyveket, bögrét, kulacsot, ruhát. A Fortnite a popkultúra közepébe csökkent, és a mainstream felé tolja a játékokat.

Világszerte rendeznek pénzdíjazásos bajnokságokat (itthon a V4-es esportfesztiválon is volt Fortnite verseny), és bár ebben nem nyomta le a világot, olyan hirtelen vált népszerűvé és gyerekkedvenccé, hogy nem mehetünk el mellette szó nélkül, ha az évtized játékairól beszélünk.

Grand Theft Auto: Online

A GTA V megjelenése után nem sokkal jött ki a többjátékos verzió, és bár a GTA V önmagában is megállja a helyét, az online mód tartja ma is életben a játékot (novemberig összesen 115 millió példány kelt el belőle). Áprilisban már 6 milliárd dollárnál járt a játék bevétele, és sokan az előző konzolgeneráció tökéletes lezárásának tartják.

Ugyan az egyszemélyes játékmódhoz nem készült kiegészítő, az Online-t a mai napig toldozzák-foldozzák új melókkal, járművekkel, fegyverekkel és versenyekkel. Amikor megjelent, mindenkinek lehettek autói, garázsai és lakásai. A játékosok ma már vehetnek hotelt, jachtot, vagy akár föld alatti bunkert is.

Ez persze tök jó a Take-Two Interactive-nak és a Rockstar Gamesnek, hiszen még mindig képesek új játékosokat becsalogatni, és a mikrotranzakciókból is dől a pénz. De ez az egyszemélyes verzió megrögzött követőinek inkább rossz hír, hiszen minek foglalkozna a fejlesztő kiegészítőkkel, vagy akár új játékkal, ha a GTA Online még most is rengeteg pénzt hoz? (Azért a legutóbbi slágerüket, Red Dead Dedemptiont elnézve nem fenyeget az a veszély, hogy elhanyagolják az egyjátékos vonalat.)

No Man's Sky

A videojátékos világ rút kiskacsája. A Hello Games játékát a vezető fejlesztő, Sean Murray az egekig magasztalta, a nyilatkozatai alapján a játék még a csillagokat is lehozta az égről. Máig érthetetlen módon ezt mindenki el is hitte neki, és már-már vallásos imádat övezte a játékot már a megjelenés előtt. A 2016-ban megjelent végleges (hahaha) verzió ezzel szemben egy üres, unalmas, jóindulattal is csak átlagos felfedezős-gyűjtögetős játék lett, amiből a beígért funkciók nagy része hiányzott (például a multiplayer). Ez általános népharagot váltott ki, a Steamen a lehető legrosszabb értékelési kategóriába került a sok negatív visszajelzés miatt. Amire a fejlesztő reakcióként bezárkózott, és szinte egyáltalán nem reagált a kritikára.

Innentől kezdve a No Man's Sky éveken keresztül intő példaként szolgált minden fejlesztőnek és kiadónak, hogy ne hazudjanak túlságosan sokat a megjelenő játékaikról. Hiába a 18 quintillió (18 db nulla!) bolygó, ha mind ugyanolyan és nincs mit csinálni egyiken se.

De a Hello Gamesnél a fejlesztők nem csak a negatív kritikában pancsoltak az elefántcsonttornyuk tetején: az elmúlt években kiadtak több nagy, ingyenes kiegészítők, amiktől a No Man's Sky mára tényleg játékká vált. Méghozzá egy jó játékká, aminek mindenki adhatna még egy esélyt. Az elmúlt harminc napban a játékosok 95 százaléka pozitívan értékelte. Kétségtelenül ez a játék az évtized nagy visszatérője, kb. olyan, mintha egy Transformers-filmből készült volna utólag egy rendezői vágás, amit Oscarra jelölnek forgatókönyvért, színészi teljesítményért és rendezésért is.

Dota 2

Pénz, pénz, (szinte) végtelen pénz. A legnagyobb Dota 2 verseny, a The International 2015-ben 18 millió dolláros összdíjazással futott. Az idei? 34 millió dollár. Az forintban kerek tízmilliárd. Az idei International legmagasabb szimultán nézőszáma közel 2 millió volt, és összeadva 88 millió órán át nézték (ráadásul ezek a kínai nézők nélküli adatok). A Dota 2 mára az egyik legjobban fizető esporttá vált, aminek persze nem ártott, hogy indulásakor a Valve két marokkal szórta a Dota versenyekbe a pénzt.

Minecraft

Gondolom ezt magyaráznom se kell különösebben, de ha már itt vagyunk, azért megteszem. A legtöbb mai gyerek első videojátéka, és az ő szüleik rémálma, a Minecraft 2011-ben jött ki, és azóta töretlen a népszerűsége. 180 millió eladott példánnyal a Tetrist is megelőzve ma a Minecraft a legnépszerűbb játék a világon.

Még az is felismeri, aki sose játszott vele: szögletes, színes, végtelen. Készült belőle Telltale Games verzió, frissen jelent meg a napokban a Pokémon Gora hajazó virtuális valóságos Minecraft Earth, és a Mojang stúdió dolgozik a Minecraft Dungeonsön is. Könyvek, útmutatók, videók, kisfilmek, zenei videók, ruhák, táskák, LEGO; gyakorlatilag nem létezik a popkultúrának olyan szeglete, ahova nem ette volna be magát. És mostantól a PlayStationösök is együtt játszhatnak mindenkivel. Hát hol vannak ilyenkor azok, akik a Disney világuralmától tartanak?

Star Citizen

Annak ellenére, hogy ez a játék még nem jelent meg, újra és újra felbukkannak hírek, hogy milyen finanszírozási rekordokat döntött meg. Jelenleg nagyjából 75 milliárd forintnál tart a befolyt támogatás, amit 2,4 millió ember dobott össze (így a Star Citizen a 3. a legtöbbet közösségitámogatott projektek listáján, nem játékok között, hanem mindent beleszámítva). Ehhez képest a játék nyolc éve készül, és eredetileg öt éve kellett volna kijönnie.

Ez persze nem feltétlenül baj. A játékot fejlesztő Cloud Imperium Gamesnek volt lehetősége tanulni a No Man's Sky hibájából, így mindig arra hivatkoztak, amikor eltolták a megjelenést, hogy így új dolgokat tudnak belerakni a játékba. A játék címében a Star a hollywoodi csillagokra is utal, akik szintén nem ingyen adják a hangjukat, arcukat a játék egyszemélyes módjához: Garry Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Andy Serkis, stb. Az évtized egyik fontos játékipari trendjének, a közösségi finanszírozásnak egyszerre extrém példája és kabalaállata a Star Citizen.

Megjelenési dátum: hehehe.

Death Stranding

Az évtized talán legmegosztóbb játéka. Az emberek vagy istenítik Kodzsima zsenialitását, mások szerint egy unalmas, buta szellemi maszturbáció. Létezik a középút, de ritkán hallani róla (az Index kritikusa pont ide tartozik).

A játékot a 2016-os E3-on mutatták be, és akkor még senki sem tudta elképzelni se, mi ez, miről is fog szólni. Mindenki annyit sejthetett, hogy ez lesz a Metal Gear-sorozattal szupersztárrá lett Kodzsima Hideo első önálló munkája a Kojima Productions keretein belül, és rengeteg pénzből gazdálkodhat, ennek ellenére nem a megszokott mainstream vonalat követi majd. Éveken keresztül jöttek a semmit se mondó, de sokat sejtető trailerek, majd idén novemberben a játék is megjelent, így már (azért nem sokkal, de) kevesebben vannak azok, akik nem értik mégis mi az a Death Stranding.

Half-Life 3

2004 novemberében jött ki a Valve legendás játéka, aztán 2010-ben annak a második mini-folytatása, azóta és mindenki izgatottan várja az igazi következő részt. Sokan még ma is várnak, hiszen a Steam fejlesztői nem akarták veszélyeztetni a platformjukat egy olyan játékkal, ami körül már akkora a hype, hogy sehogy se fogja tudni hozni az elvárt színvonalat. Mások már nem hsiznek az egészben. Mégis, bármikor, amikor a Valve atyja, Gabe Newell kinyitja a száját, mindenki azt várta, hogy bejelenti a Half Life 3-at (vagy esetleg a Portal 3-at).

Erre sajnos még várhatunk, bár a cég mégis megpróbálja kihasználni a sorozat népszerűségét: márciusban érkezik a Half-Life: Alyx VR-eszközökre, amivel a cég feltehetőleg a saját Valve Index headsetjét próbálja népszerűsíteni. Fontos kiemelni, hogy ez nem a rég várt harmadik epizód, nehogy valaki elkezdjen reménykedni.

Akinek nincs 1500-2000 dollárja VR-alkalmas gépre és szettre, az várhatja tovább a Half Life 3-at. A remény gyönyörű, és mint tudjuk, az hal meg utoljára.