Milliárdos óriáscégek rángatnák le a koronát a Twitch fejéről

Lassan egy éve tart már az Epic Store és a Steam háborúja a gémervilágban, időközben azonban a játékközvetítő platformok között megnyílt egy újabb, hasonlóan érdekes front is. Az iparág titánja, a Twitch továbbra is toronymagasan vezet, de nagy pofonokat kapott, az új kihívók pedig fűt-fát ígérve törnék le az uralmát.

Tudják mi a közös Ninjában, Shroudban és Disguised Toastban azon kívül, hogy mindhárman rettentően népszerű videójátékos streamerek, és hogy hülye nevük van? Hát az, hogy tavaly mindhárman otthagyták az évek óta messze legnépszerűbb Twitch platformot, és annak valamelyik vetélytársához igazoltak – előbbi kettő a Microsoft által megtolt Mixerhez, utóbbi pedig a Facebook Gaminghez.

A dolog elsőre minden szempontból financiális öngyilkosságnak tűnt, de hiába vesztettek rengeteg nézőt, a lelépő streamerek jobban érzik magukat azóta, hogy kikerültek az ipar titánjának vasmarkából. A Twitch kihívói egyelőre még a fasorban sincsenek, de 2019 második felében egymást követték a nagy profilú átigazolások és az exkluzív megállapodások. Ebből pedig már most az általában az élsportban tapasztalható, ádáz csatározás bontakozott ki a tehetségekért és a nézőkért egyaránt. Annak ellenére, hogy sokan még mindig nem értik, mi a pláne abban, hogy egy ember azt közvetíti a neten, hogy videójátékozik, egy több százmillió dolláros biznisz alakul át éppen a szemeink előtt.

Szeletet a tortából

Mikor tavaly januárban egymásnak feszült a Valve és az Epic Games az online videójátékboltok piacán, egyértelmű volt, hogy a Metro Exodus átköltöztetése az Epic Store-ba csak berobbantott egy egyébként is egyre veszélyesebbé váló puskaporos hordót. Az korábban is látszott, hogy az Epic szeretne saját platformot kiépíteni a másokra utaltság helyett. A tekintélyes múltja, meg persze a Fortnite őrületes sikere miatt az ezzel korábban próbálkozó cégekkel ellentétben tényleg minden erőforrása meg is volt ehhez.

Szűk egy évvel később a háború továbbra is zajlik, a gémerek számára azonban már most látszanak a rivalizálás pozitív hozadékai. Az Epic részéről akár 56 ingyen játékkal is gazdagodhattak, a Valve pedig aktivizálta magát, és valószínűleg nem kis részben a konkurenciának köszönhetően az év végére elérte, hogy

a hosszú ideig a saját platformját preferáló Microsoft és az EA is visszaköltöztette a játékait Steamre.

Ez alapján egyértelműnek tűnik, hogy a verseny nem ártana a streamingplatformok piacán sem, a Twitch kihívói között pedig olyan óriáscégek vannak, mint a Microsoft, a Google, vagy a Facebook. Az Epic Games videójátékos beágyazottságához és lobbierejéhez ezen a ponton még egyikük sem ér fel a streaming terén, a Valve-hoz hasonlóan azonban a Twitch is kénytelen volt aktivizálni magát a tavalyi évben.

De egyáltalán miért akarnak ezek a cégek belépni a videójáték-streamelés világába? A Facebook így is a legnagyobb közösségi platform, a Google-nél a legnépszerűbb keresőmotor mellett ott van a maga területén abszolút piacvezető YouTube és Gmail, a Microsoft státuszát meg talán nem is kell magyarázni. Egyikük sem szorul rá feltétlenül arra, hogy még a videójátékiparból is lesápoljon némi pénzt – főleg nem a Microsoft, ami már rég ezt csinálja egyébként is –, de a videójátékozás mára akkora biznisz lett, hogy őrültség lenne nem megpróbálni beszállni a buliba.

Ledönteni a kolosszust

Ha tisztán a számokat nézzük, egyértelműnek tűnik a YouTube Gaming dominanciája a Twitch mögött. Ahogy az a StreamElements tavaly év végén kiadott jelentéséből is látszik, a Google üdvöskéje a streamek nézésével eltöltött órákat tekintve a piac közel negyedét tudhatja magáénak, de az elmúlt két év trendjei alapján azért ez nem biztos, hogy sokáig így lesz.

Fotó: StreamElements

A YouTube Gaming első és legfontosabb előnye nyilván az, hogy a legnagyobb videómegosztó portál részeként működik. Az emberek eleve hozzá vannak szokva ahhoz, hogy itt fogyasszanak gémer tartalmakat, hiszen már a hőskor MLG-összefoglalóit is itt nézték, és a legnépszerűbb streamereknek is van csatornájuk - legalább azért, hogy utólag feltöltsék a közvetítéseik jobb pillanatait. A jelentésből ugyanakkor kiderült, hogy tavaly ez a platform nőtt a legkevesebbet a négy nagy játékos közül, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a Google nem törte magát az igazán nagy sztárok leigazolásával, sőt, a Twitch lenyúlta tőlük a legnépszerűbb Fortnite-streamerüket is.

A Microsoft nem követte el ugyanezt a hibát, tavaly több kisebb név mellett a korábbi profi CS:GO-játékos shroud és a Twitch legnagyobb sztárjának számító Ninja képében két igazi nagyágyút csábítottak át a Mixerre. A két sztár jelenléte ugyan egyelőre csak az ide tóduló streameraspiránsok számát dobta meg, a nézettséget nem igazán, de az egyértelmű, hogy ennél nagyobb fegyvert nehezen kaphatott volna a kezébe a Microsoft.

Gémer közösségépítés

A Facebook esetében kicsit más a helyzet, itt ugyanis inkább a közösségépítésen van a hangsúly. Vivek Sharma, a Facebook Gaming feje pár hónapja arról beszélt, hogy csak az ő platformjukon havonta 700 millió ember játszik, néz játékot vagy folytat tevékenységet gémer csoportokban. Ennek fényében nem meglepő, hogy a Facebook az elmúlt években egyre inkább ráfeküdt erre a vonalra és a streamelésbe is belépett, amit a tavalyi Gamescomon első kézből meg is tapasztaltunk.

A cég első körben nyers erővel akarta elhódítani a Twitch koronáját, de a világ legnagyobb esport-vállalatának számító ESL-lel kötött, CS: GO versenyekre vonatkozó exkluzív megállapodás nem igazán jött be. A szerződést hamar átalakították, hogy a versenyeket a Twitchen is lehessen nézni, de az ESL azért elismerte, hogy teljesen új közönséget értek el a Facebook közreműködése miatt. A cég sem kudarcként fogta fel a dolgot, inkább úgy döntött, hogy a jövőben az eleve náluk közvetítő streamerek támogatása mellett inkább arra fókuszál, hogy

a gémereknek egyből a Facebook jusson eszébe, ha ki akarják beszélni a legutóbbi nagy esportverseny történéseit.

Emellett a Twitchet nem hagyták nyugodni, tavaly év végén leigazolták a platform egyik legprominensebb Hearthstone-os (és az utóbbi időben Teamfight Tacticses) streamerét, Jeremy "Disguised Toast" Wangot, aki extrán felhívta az egészre a figyelmet azzal, hogy a bejelentésre szánt 20 ezer dolláros keretet egy az egyben odaadta egy Los Angeles-i gyermekkórháznak.

Big news, I’m moving.



Excited to reach more people around the world, continue to give back and lose bets to chat.



A new chapter at https://t.co/FthHmggxy4. pic.twitter.com/bFjMbX3XYt — Disguised Toast (@DisguisedToast) November 22, 2019

Túl a videójátékokon

Az teljesen egyértelmű, hogy a Facebook minden tekintetben lemaradt kicsit a riválisaitól, azonban egy sor okos mechanizmusnak köszönhetően így is úgy tűnik, mégis nekik lehet a legnagyobb esélyük megszorongatni a Twitchet:

A legfontosabb ezek közül talán az, hogy a Facebookot szinte mindenki használja. A legtöbben sokkal nagyobb eséllyel kattintanak rá egy videójátékos streamre, ha az arcukba van tolva, és nem kell hozzá megnyitni semmit, így pedig sokkal több embert lehet elérni rajta, köztük olyanokat is, akik egyébként önszántukból nem néznének ilyesmit;

Szintén rettentően sokat számíthat, hogy a facebookos streamerek egybehangzóan állítják, több pénz marad a zsebükben, mintha máshol közvetítenének. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy egyszerű adakozni a platformon, másrészt meg annak, hogy a Facebook egy külön partnerprogrammal – és ezen keresztül állandó fizetéssel – segíti a nekik tetsző tevékenységet folytató streamereket.;

És azt is érdemes kiemelni, hogy a Facebook pontosan tudja, hogy mennyire népszerű az olyan feltörekvő piacokon, mint Brazília, Mexikó és a Fülöp-szigetek – nem véletlenül ezekben az országokban teszteli a Facebook Gaming mobilos alkalmazását –, és a növekedésük nagy része is Észak-Amerikán kívülről jön, itt pedig bőven vannak még kiaknázatlan lehetőségek.

Ezek miatt könnyen lehet, hogy néhány éven belül a Facebook a YouTube-ot megszorongathatja majd, a Twitch trónfosztása azonban valószínűleg még arrébb van, a legnépszerűbb streamingplatform ugyanis nem pusztán azért van a csúcson, mert eddig nem volt komoly kihívója. A Twitchnek fennállása alatt kialakult a saját kultúrája, a saját belső nyelvezete és poénjai pedig rutinszerűen jelennek meg a platformon kívül is – akármilyen kínos is, mikor emberek élőbeszédben használják azt, hogy pepega, vagy hogy pog.

Emellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy hiába vannak milliárdos cégek versenyben, a streamingpiac még mindig relatíve kicsi. Ugyan az Amazon nem teszi közzé a toronymagas piacvezető Twitch bevételeit, de elemzők szerint negyedévente mindössze 250 millió dollárt kaszálnak a platformon. Ez nem kevés pénz, de az biztos, hogy töredéke az Amazon legutóbbi negyedévben generált, durván 70 milliárd dolláros bevételének.

Az ugyanakkor látszik, hogy a streamingplatformok folyamatosan bővítik a kínálatukat – elég csak arra gondolni, hogy mennyire népszerű lett a többek közt főzéssel, túrázással, vagy csak simán beszélgetéssel foglalkozó IRL kategória a Twitchen. Ha pedig ez folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy a rivalizáló platformok olyan versenybe hajszolják bele egymást, hogy pár éven belül a feje tetejére állítják majd az online videófogyasztást.

(Borítókép: Tyler Ninja Blevins (középen) még a Twtich streamereként a 2018-as Las Vegas-i Esport rendezvényen. Fotó: Ethan Miller / Getty Images Hungary)