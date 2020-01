Közel 3000 milliárdot költöttünk játékokra decemberben

A valaha volt legjobb hónapját produkálta a globális videójáték-ipar, 2019 decemberében világszerte 9,8 milliárd dollárt, azaz közel 3000 milliárd forintot költöttünk játékokra, kiegészítőkre és emote-okra – írja a SuperData Research. Ebből megvehetnénk a Buckingham-palotát, a Fehér Házat, 2000 hitelmentes retúrjegyet Elon Musk marskolóniájára, és a Windsori kastélyt, és még így is maradna nagyjából 3,1 milliárd dollár a zsebünkben. Ezt még átválthatjuk 374 728 Bitcoinra, különben 31 tonna húzná le a nadrágunk. Ha minden kötél szakad, még vehetünk belőle 34 Falcon Heavy űrhajót. Szóval elég sok pénz, na.

2018 decemberéhez képest 8 százalékkal növekedett a piac, hála a mobiljátékoknak, amik 28 százalékkal növekedtek. A PC-s játékok és a konzolok csak rontották a statisztikákat, előbbi 4 százalékot, utóbbi 25 százalékot rontott. Ennek a Fortnite visszaesése lehet a fő oka, valamint az új konzol-exkluzív játékok hiánya, a 2018 decemberi ilyen megjelenéseknél jóval kevesebb volt tavaly. Valószínűleg azért, mert a fejlesztők már a PlayStation 5 és az Xbox Series X megjelenésére készülnek.

A Clash of Clans 7 éve indult, és még így is sikerült megszereznie a hónap legjobban teljesítő játéka címet. Az update-ek és az ünnepi leárazások új játékosokat és 158 millió dollárt hozott nekik. A Call of Duty: Modern Warfare-hez a korábbi játékokkal ellentétben nem jött ki season pass, az extra bevételek a battle passból és mikrotranzakciókból jöttek. Így decemberben 72 millió dollár profitot termelt, ami majdnem annyi, mint amennyit a Black Ops IIII összesen hozott (93 millió).

A GTA V még mindig hasít, minden platformon összesen 84,7 milló dollárt termelt. A kaszinórablós update új játékosokat is bevonzott, és a mikrotranzakciók keresete is megugrott (bár leértékelt áron). A Red Dead Redemption 2-ből novemberben 406 ezer, decemberben már 1 millió fogyott, ami valószínűleg a pc-s verzió megjelenésének és az ünnepeknek köszönhető.

Ez a 9,8 milliárd dollár kiugróan magas, egyértelműen a decemberi leárazásoknak és az ünnepi ajándékozásnak tudható be, de ettől függetlenül egy ideje már a videójátékok a szórakoztatás új királyai.

(Borítókép: Kamil Krzaczynski / Getty Images)