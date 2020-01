YouTube-ra költözik a profi Hearthstone és az Overwatch League

A Google tavaly nem erőltette meg magát kifejezetten a játékközvetítő platformok harcában, idén viszont erősen kezdik az évet, exkluzív megállapodást kötöttek ugyanis az Activision Blizzarddal, melynek értelmében mostantól Twitch helyett YouTube-on lesz látható a cég összes esportközvetítése – írja a Polygon.

Ez elég komoly fegyvertény, ezzel ugyanis egyebek mellett az összes Hearthstone verseny, az Overwatch League és a Call of Duty League is a legnagyobb videómegosztón lesz látható a jövőben. A megállapodás emellett arra is kitér, hogy az Activision Blizzard online játékainál mostantól a Google Cloud garantálja a lehető legjobb játékélményt.

A két cég korábban dolgozott már együtt ilyen minőségben pár mobilos játéknál, a kiterjesztett együttműködéssel azonban kitágulnak majd a lehetőségek: az Activision Blizzard például felhasználhatja a Google Cloud mesterséges intelligenciára alapuló eszközeit, hogy játékosonként személyre szabja a játékon belüli vásárlásokra vonatkozó ajánlatokat.

Az együttműködés hamar be is mutatkozott, pénteken ugyanis elstartolt a Call of Duty League legelső szezonja, aminek közvetítését a cikk írásának pillanatáig több mint 700 ezren nézték meg. Az Overwatch League február 8-án kezdődik majd, szintén a YouTube-on.