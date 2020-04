Bulisziget érkezik a Fortnite-ba

Az utóbbi időben többször bebizonyosodott, hogy a Fortnite bőven meghaladta már azt, hogy pusztán battle royale videójátékként hivatkozzunk rá. Legutóbb például azzal, hogy egymás megölése helyett egy grandiózus Travis Scott koncert kötötte le benne a játékosokat. A fejlesztő Epic Games a jelek szerint most még inkább ráerősítene erre a vonalra, hamarosan érkezik ugyanis egy átmeneti játékmód, ahol a lövöldözés helyett a szocializálódáson lesz a hangsúly – írja a Forbes.

A fejlesztők egy, a tartalomgyártóknak kiküldött levélben jelentette be az új, Party Royale-nak keresztelt mód érkezését, amiben a leírás alapján azt kérik majd a játékosoktól, hogy

hagyják kint a fegyvereiket és csak érezzék jól magukat.

Az adatbányászok által kinyert adatok alapján az új mód tökéletes lesz arra, hogy csak együtt legyünk a barátainkkal a virtuális térben, különféle minijátékokra is lehet számítani, és lehet majd gyakorolni az ejtőernyőzést is. Ezen felül egy új térkép is előkerült, ami alapján különféle versenyeken lehet részt venni, lesz egy focipálya is, sőt, színház is kerül majd az új pályára, és úgy tűnik, hogy új kinézetekre és tárgyakra is lehet számítani.

think this is the party royale pic.twitter.com/GXVM8PAkwz — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks (@Lucas7yoshi) April 29, 2020

A kibányászott adatokon és a hivatalos tájékoztatáson túl sok minden egyelőre nem derült ki a Party Royale-ról, de ha minden igaz, itthoni idő szerint szombat hajnali egykor meg is érkezik majd az új mód, úgyhogy pár nap múlva sokkal okosabbak leszünk.