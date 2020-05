Megjelenési dátumot kapott a Valorant

Az elmúlt pár hónapban kétségtelenül kevés dolog rengette meg jobban az internetet videójátékos fronton a Riot Games új játékának a bétájánál. A Valorant persze nem kis részben azért döntötte meg röhögve a Twitch nézettségi rekordjait, mert a bétához való hozzáférést így lehetett beszerezni, de hamarosan senkinek nem kell majd erre fanyalodnia, június 2-án ugyanis hivatalosan is megjelenik majd a játék.

A Riot sajtóközleményéből a dátum mellett az is kiderült, hogy a zárt béta május 28-án lezárul, a fejlesztőknek ugyanis szüksége lesz némi holtidőre, hogy alaphelyzetbe állítsák a játékosok fiókjait, új tartalmakat adjanak a játékhoz és felkészüljenek a hivatalos indulásra. Ahogy az korábban már kiderült, az egyetlen dolog, amit át lehet majd menteni a bétából, az a játékban használatos fizetőeszköz lesz – ha valaki vett belőle, az az indulás után 20 százalék bónusszal kapja majd vissza.

Végig az volt a célunk, hogy világszerte a lehető leghamarabb kiadhassuk a Valorantet, így nagyon izgatottak vagyunk, hogy már június 2-án megtehetjük ezt. Az indulás csak a kaland kezdete, az egész csapat várja már, hogy évtizedekig kiszolgálhassa a Valorant-közösséget.

– mondta Anna Donlon, a játék vezető producere.

A játékba a megjelenésre időzítve új tartalmak, egy új játékmód, egy új pálya és egy új karakter is bekerülnek majd, a rengeteg játékos miatt pedig a Riot új szervereket is telepít majd több nagyvárosban, hogy a lehető legjobb kapcsolatot tudják garantálni mindenkinek. A Valorant bétáját mi is kipróbáltuk, és bár különösebb bajunk nem volt vele a látványvilágon kívül, ez alapján nem igazán sikerült leszűrnünk, hogy pontosan mi a Riot célja a játékkal.