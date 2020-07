A Sony 250 millió dollárt pumpált az Epic Gamesbe

A Sony 250 millió dollárt fektetett az Epic Gamesbe – írja a VentureBeat. Ezzel együtt a Fortnite fejlesztői már 1,8 milliárd dollárt kalapoztak össze. A két vállalat azt mondta, hogy a befektetéssel (és az azzal járó részesedéssel) meg akarják erősíteni a Sony és az Epic közötti szoros kapcsolatot. Ha egy PlayStation játék kijött PC-re, eddig is az Epic Games boltján indított és csak később jelent meg a Steamen. Emellett májusban egy PlayStation 5-ön mutatták be az Epic fejlesztette Unreal Engine 5-öt is.

2012-ben a Tencent 330 millió dollárt fektetett az Epicbe, ez akkor 40 százalékos részesedést jelentett egy 825 milliót érő cégben, míg a Sony 250 millió dollárral 1,4 százalékos részesedést szerzett egy 17,86 milliárd dollárt érő cégben.

A Sony részesedése kevés ahhoz, hogy beleszóljon az Epic Games működésébe, így továbbra is szabadon adhatnak ki játékot minden platformra.

Bár a befektetés papíron jót tehet a PS 5-nek az Xbox Series X-szel szemben, az Epic eddig pártatlan volt. Azt mondták, hogy az Unreal Engine 5 minden platformon ugyanolyan jól működik majd.

Josida Kenicsiro, a Sony vezérigazgatója közleményében azt írta, hogy támogatják egy nyitottabb és megközelíthetőbb ökoszisztéma kiépítését, ami jelentős páli fordulat lenne tőlük, mert a jelenlegi generációban a Sony határozottan küzdött a platformok közötti crossplay ellen (bár van néhány kivétel, köztük a Fortnite).

A VentureBeat forrásai szerint a tavalyi 4,2 milliárd dolláros bevétellel szemben az Epic idén 5 milliárdos bevételre számít. Áprilisban (feltehetőleg a járvány hatására) csak a Fortnite-ból 400 millió dolláros bevételt szereztek, és a játékosok összesen