Gyerünk, szedd már le a fekete parasztot!

Ha valaki a sakkra gondol, akkor első körben nem az jut eszébe, hogy felpattint egy behűtött sört, maga elé veszi a szotyit, és bekapcsolja a tévét, hogy szitkozódásokkal és ökölbe szorított kézzel megnézzen egy jó kis összecsapást. Pedig az online sakkmérkőzések közvetítése egyre népszerűbb, és egyre többen hajlandóak pénzt is áldozni arra, hogy a kedvencük csatáját lássák élőben.

Nakamura Hikaru Japánban született amerikai sakkozó nagymester, az Egyesült Államok ötszörös bajnoka, a sakkolimpiákon is az élen végez, közben szakíró is, és újabban nemcsak játszik, de mérkőzéseket is kommentál a Twitch-en. Sőt a cikk írásának napjaiban dől el, hogy ő vagy Magnus Carlsen nyer-e egy éppen futó, egymillió dollár összdíjazású online sakktornát.

Amikor az ember focit néz a tévében, mindenfajta kommentálás nélkül is látja, hogy mikor béna valaki, mikor esik el a saját lábában – és hát nincs annál egyértelműbb, mint ha kivédi a kapus a felé rúgott labdát, vagy egyszerűen a kapu mellé lövi a játékos. Egy sakkmérkőzésen ennyire azért nem látványos az, ha valaki éppen kihagyja a nyertes lépést. Nakamura viszont úgy tudja mindezt kommentálni, hogy a néző is kiakad azon, hogy nem vette észre a játékos, hogy két lépésből sakk-mattot adhatott volna, ehelyett mennyire béna, hogy a lóval lép teljesen feleslegesen.

Az online sakkstreaming sztárja

Nakamura márciusban kezdett el az online játékok irányába fordulni, miután az élő mérkőzések a koronavírus-járvány miatt szünetelni kezdtek. Kezdetben kétezren, nem sokkal később már 18 ezren nézték a közvetítéseit, mára pedig 366 ezren követik. Ő volt az, akit maguktól találtak meg azok az arcok, akik a Twitch-en népszerűek, hogy ugyan tanítsa már meg őket erre az 1500 éves játékra. Nakamura pedig ahelyett, hogy azt kérte volna cserébe, hogy ők meg tanítsák meg, mi fán terem a Counter Strike, inkább csak egy kis promóciót kért cserébe.

A taktika be is jött neki, a sakk hatszor népszerűbb március óta, mint előtte.

A rajongók imádják, ha úgy sakkozik, hogy eleve kevesebb figurával indul. Először csak a királynőt nem teszi fel a táblára, majd egyre csökken a készlet, és általában még így is mindig nyer. Egyre többen keresik meg, hogy őket is tanítsa, és Nakamura a fiatalok körében egyszerre veszi fel a mester, a jó fej apuka és a szórakoztató géniusz szerepet.

Interjúkban már korábban is elmondta, hogy szeretné, ha a sakk népszerű lenne, ezért például gyakran játszik látványosabbnak számító rapid villámsakkot, illetve szívesen mond egy-két jó tanácsot azoknak is, akik kezdők vagy utoljára gyerekként játszottak, és nagyjából csak az alapvető lépéseket tudják. Arról is sokat mesélt már, hogy szeretné eloszlatni azt a tévhitet, hogy a sakk valami elitista dolog, igaz, ebben nem segít sokat, hogy a sakk világából is nagyon sokan lenézik a tanuló streamelőket, akik persze gyakran rosszat lépnek, de mindezt nagy nyilvánosság előtt is vállalják.

Néha nézni is rossz, hogy milyen toxikus ez a közeg, és ez alól a sakk sem kivétel

– fogalmazta meg Nakamura mindazt, ami úgy általában egyre több ember problémája például a Twitch-csel.

Nyitás a világ felé vagy a sakk felvizezése?

Több sakkozó is azt mondja, hogy nem tesz jót a sakknak, ha ennyire felvizezik, lebutítják vagy kiárusítják. Szerintük ugyanis ezzel jár, ha minél több emberhez jut el, és minél többen kezdik el játszani, sokuk nagy nyilvánosság előtt. Nakamura ezekre a vádakra azt mondja, hogy nem egészséges, ha valaki az egész életét egy játéknak szenteli. Szerinte sokkal jobb, ha mindenkihez eljut az, hogy milyen jó játék is a sakk, és hogy hogyan lehet benne fejlődni, mint hogy állandóan kényszeresen bizonyítgassa, hogy ő sokkal jobb másoknál – főleg azoknál, akik nem is szállnak be a játékba. Ő is mindig elmondja, hogy lehet, hogy sakkban ő nyert, de más játékban valószínűleg ugyanaz az ember lealázná.

szerinte pont ez az egész játékkultúra lényege.

Hogy ez ne vegye kedvét a játékosoknak sem, rendeztek már kifejezetten amatőr sakkozóknak is pénzdíjas versenyt, ahol közös tulajdonsága a résztvevőknek, hogy alig néhány hónapja kezdtek el komolyabban foglalkozni a sakkal. Ezt kommentálta Nakamura, ahol vagy teljesen kiakadt, mikor az egyik mentoráltja elnézett egy nyertes lépést, vagy üvöltözött, mikor eleve rosszul nyitották meg az egész játékot. A nézők pedig nemcsak a játék izgalmaiért, hanem Nakamura személyéért is követték a közvetítéseket.

Nemcsak Nakamura lett azonban egy csapásra népszerű, hanem például Alexandra Botez is, aki amellett, hogy rengeteg bajnokságot megnyert, a Stanford Egyetem sakk-klubjának az első női elnöke is. Botez szeret játszani, és szereti, ha másoknak is sikerélménye van, ezért olyan előnyöket ad az amatőröknek, hogy könnyen előfordul, hogy veszít. Ezt senki sem veszi úgy, hogy Botez rosszabb játékos lenne, mint egy amatőr, vagy hogy a nyertes megállná a helyét a profik között. Egyszerűen csak azt jelenti, hogy a sakk olyan játék, hogy bárkinek lehet sikerélménye. Sokak szerint ahhoz, hogy a sakk egyre népszerűbb legyen, olyan emberekre is szükség van, mint Botez Mellesleg mindez neki is jó keresetet biztosít, úgy, hogy közben azt csinálja, amit a legjobban szeret, vagyis sakkozik, és közben idegenekkel beszélget.

Egyre nagyobb üzlet

A nézők egyébként arról számoltak be, hogy amellett, hogy jól szórakoztak, rengeteget tanultak is közben. A verseny végére már ők is kiszúrtak hibákat, vagy elkezdték érteni, milyen gondolatmenet van egy-egy lépés mögött.

Nemcsak a Twitch, de a Chess.com is felpörgött a karantén alatt, ők már jó ideje mondják, hogy a sakk tökéletesen beilleszthető lehetne az esportok világába, de eddig váratott magára az áttörés. Most azonban az amatőr bajnokság sikerén felbuzdulva azt remélik, hogy sok új rajongó meg is marad, és a sakk is felkerül a népszerű sportok listájára.

A Chess.com és a Twitch nagyjából egy éve kötött megállapodást, de arra nyilvánvalóan ők sem számítottak, hogy jön egy világjárvány, ami majd felpörgeti az online sakkozás világát. Pedig a sakk az a sport volt, ahol előfordult, hogy azért maradt el egy világbajnokság, mert nem találtak elég szponzort. Mára pedig nem hogy vannak szponzorok, pénzjutalmas versenyek, de annyi az új követő, hogy a legmenőbb sakkinfluenszereknek már pólót vagy pulóvert is megéri árulni, mert ha még nem is annyira ismert a nevük, mint mondjuk Christiano Ronaldóé a foci világában, értük is egyre többen kezdtek el rajongani.

(Borítókép: Hikaru Nakamura 2016-ban. Fotó: Ander Gillenea / AFP)