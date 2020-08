Retteghetnek a gonoszok, mi is lehetünk Bosszúállók

A feldolgozások nem mindig érnek fel az alapanyaghoz. A játékokból készült filmek például soha nem aratnak osztatlan sikert, míg a könyvekből ugyan sok jó film készült, de általában sok részlet elvész az átültetés során. Ma már nehéz lehet elképzelni, de a 2000-es évek elején született néhány kevésbé sikeres képregényes film is, bár a nagy gigasiker-áradatot azóta is meg-megtöri egy Zöld Lámpás, Fantasztikus négyes, vagy X-Men: Az ellenállás vége.

A képregényes játékok a 2000-es évek elejétől sokáig inkább a filmek adaptációi voltak, bár előfordult, de ritka volt az eredeti történet. Miután a Lego megegyezett a Marvellel és a DC-vel, sorra érkeztek tőlük is a játékok, amik ugyan egyszerűek voltak, és a szó legjobb értelmében gyerekesek, de hozták a képregények hangulatát.

A legnagyobb fordulat 2018-ban történt, mikor PlayStationre kijött a Spider-Man. Végre egy AAA-s játék saját történettel, belenghető Manhattannel és hihetetlen játékélménnyel! Ezen felbuzdulva a Square Enix kiadta a feladatot a Crystal Dynamicsnak és az Eidos Montréalnak, hogy csináljanak játékot a Bosszúállókról, és legyen minimum ugyanilyen jó.

A Marvel's Avengers szinte kész is, augusztusban már hétvégénként játszható is a béta, ha az ember előrendelte a játékot. Ebben a főküldetések közül csak néhány korai próbálható ki, amik nem egymás után jönnek, és még az átvezető videókat is kivágták. Az ezek után maradt űrt úgy pótolják, hogy egy felugró üzenetben röviden leírták, mi is történik.

Nagy vonalakban: a Bosszúállók épp bulit tartottak a Helicarrierükön, amikor valaki megtámadta San Fraciscót. Thor, Vasember, a Fekete Özvegy és Hulk átrepültek a Golden Gate hídra, hogy megállítsák a gazfickókat, de az egész csak csapda volt, valójában a repülő bázis volt a cél. Valami felrobban, Amerika Kapitány meghal (ugyen, ezt ki hiszi el?), a várost ellepi egy lila füstfelhő, amiből megszületnek az inhumanek, azaz különleges képességű emberek.

A hősök feloszlanak, a helyüket átveszi az AIM, ami robotokkal helyettesítené őket, valamint az inhuman-betegség ellenszerén dolgoznak.

Itt jön a képbe Kamala Khan, azaz Ms Marvel (még nem tudjuk, pontosan hogyan, a játékban egyszer csak ott van, és kész), aki gyerekkora óta rajong a szuperhősökért, és a lila füsttől ő is inhuman lett. Elvileg alapváltó képessége van, de ez a játékban úgy jelenik meg, hogy nyúlékony és nagyra nő, ha akarja. Bruce Bannerrel / Hulkkal Tony Stark és Jarvis után kutatnak, mert össze akarják szedni a klasszikus csapatot.

Hulk SMASH

Lényegében ez a történet, amit a bétában játszhatunk. Számomra egy képregényes alapra épült valami (legyen film, játék, bármi) akkor jó, ha utána megjön a kedvem, hogy beleássam magam a témában készült képregényekbe. Na, az új Avengers-játék ilyen. Talán erre a legjobb példa az volt, amikor Ms Marvelként egy elhagyatott SHIELD bázist kutatunk át, és Kamala folyamatosan rajongóskodik a különböző bosszúállós ereklyéktől - ezen a ponton könnyű volt azonosulnom a karakterével.

Nemcsak a történet, hanem az összhatás miatt is. A harcrendszerben semmi forradalmi nincs, van sima és erős, de lassabb támadás, félre lehet ugrani a csapások elől, valamint blokkolhatunk ütéseket. Ezeket minden hős tudja, de mindannyiuknak van saját különleges képessége, amit csak ritkán használhatunk, de akkor nagyot szólnak. Ilyen Vasember Unibeamje, Hulk széllökést idéző tapsa vagy a Fekete Özvegy láthatatlanná válása.

Ami igazán izgalmas, azok a csaták amikben ezeket használhatjuk. Mjölnirt lengetni szuper, de a legjobb élményem a béta közben talán az volt, amikor először lehettem a Hulkkal, és nem tudom, hogy így volt megírva, vagy csak valami jó gombkombinációt nyomtam meg véletlenül, de az első ütéssel felvettem egy ellenfelet, és a többit azzal vertem agyon. Egy átvezető videóban ugyanez történt tankokkal is.

Gyermeki vigyorral az arcomon rúgtam félre autókat és buszokat, hogy rendet vághassak a gonosz zsoldosok között.

Ami kicsit kiábrándító, az Vasember röpködése, repülő üzemmódban gyakorlatilag egy lassú vadászgépként funkciónál. Mikor a földön verekszik, az már egészen más, de ha valaki Tony Starkként szárnyalna, próbálja ki inkább az Iron Man VR-t. A kamera is kényelmetlen néha, amikor magától forog a karakterrel, sokszor az ellenfelek helyett egy falat kell néznünk, ha nem mi mozgatjuk a látószöget, vagy nem lockolunk rá az ellenre.

A játék azonban nem csak a verekedésről szól: a küldetések során összeszedhetünk új felszereléseket, amiket cserélgetve és fejlesztgetve még jobban verekedhetünk és még nagyobbakat combozhatunk, és szintlépésekkor válogathatunk a még hatékonyabb képességek között. A küldetések során egész nagy tereket járhatunk be, és gyűjtögethetjük a felszereléseket, elrejtett képregényeket (amik passzív bónuszokat adnak), és böngészhetjük a kódexet a megismert karakterekről és ellenfelekről.

Ha valaki esetleg unja a hősök külsejét, a boltban bevásárolhat a karakterek klasszikus jelmezeiből, vehet emote-okat és más kozmetikai újításokat.

Tetszett az a megoldás, hogy ha például Ms Marvellel játszottam sokat, akkor hozzá kaptam felszereléseket, nem például Amerika Kapitányhoz. Amikor viszont egy magas szintű Kamaláról átváltottam Vasemberre, olyan volt, mintha nulláról kezdenék mindent. Ez nem feltétlenül baj, így a teljes játékot remélhetőleg lesz miért újra és újra végigjátszani.

Az egyértelmű, hogy nem egy sima történetközpontú szerepjátékról van szó. A küldetéseken válogathatunk hősök között, hogy kinek a bőrében hajtanánk végre, és a legtöbb küldetést akár barátainkkal vagy idegenekkel is játszhatjuk. A Warzone-küldetések nem viszik előre a történetet, de így is 10-30-40 perc izgalmat és szórakozást nyújtanak. Vannak karakterspecifikus küldetések, de olyanok is, amiben mindegy, hogy épül fel a csapat. A co-op rész kicsit az Anthemre emlékeztet, bármennyire is ijesztően hangzik ez a mondat.

A béta ugyan elvileg csak egy kis szeglete a játéknak, ez alapján kifejezetten izgatottan várom az Avengerst. Bár az, hogy Pókember Playstation-exkluzív karakter lesz eszméletlenül irritál (a játékot pont PlayStation 4-en teszteltem, nem platformellenes vagyok, csak taszít a konzolháborús narratíva), sajnos azt jelentheti, hogy nem mindenki fér hozzá majd ugyanahhoz a teljes játékhoz, de még így is kíváncsi leszek, hogy vajon sikerült-e a fejlesztőknek elkészítenie az új legjobb szuperhősős szerepjátékot. A végleges játék szeptember 4-én érkezik PS-re, Xboxra és Steamre.

