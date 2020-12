World of Warships - tengerre magyar!

Talán nem túlzás azt állítani, hogy minden gamer ismeri, de legalábbis hallott már a World of Tanksről (WoT). A Wargaming.net nemcsak a szárazföldre, hanem a tengerekre is elhozta a WoT-ban megismert freemium, MMO shooter koncepciót, ez a World of Warships, vagyis a WoWs.

A nemrégiben ötödik születésnapját ünnepelő online játék koncepciója megegyezik „tankos” elődjéével: a maximális grafikai hűség mellett a valósághoz képest jelentősen leegyszerűsített játékmenet jellemzi. A WASD + egér irányítás, a funkcióbillentyűkkel való kommunikáció is ismerős, a fejlődési rendszer, a kredit/arany és egyéb erőforrások (a WoWs-ban dublon) szintén. A nemzetenkénti és típusonként 1–10-ig terjedő létrákba sorolt hajók is a WoT korábbi függőleges techtreeit idézik, ahogy a parancsnokok fejlődési rendszere is.

Itt a hajó, hol a hajó

Kezdjük is a részletes ismertetést a hadtörténész és nem mellesleg WoWs alfateszter sirámaival, azaz a hátrányokkal. Nyilván egy eleve széles közönség számára készült shooter nem tükrözheti azt a mélységet és összetettséget, valamint a vakszerencse nagymértékű szerepét, ami a valós, történelmi összecsapásokat jellemezte.

A zárt teszt során kipróbált és elvetett megoldások közül azonban több olyan is volt, amely jelentősen realistábban mutatta be a tengeri csatákat, mint a végleges változat. Bár az eredmények és a játék sikere a fejlesztőket igazolják, jó lenne egy kicsit több mélységet látni.

A másik fő probléma a WoT-ban is feltűnt jellegzetesség, a fedezék mögüli csiki-csuki, előre-hátra tolatgatás. Természetesen a valós paraméterek használata, például a nagyobb hajók akár kétórás gyorsulása maximális sebességükre, nem lenne reális, de

HARCBAN SOHA EGYETLEN HAJÓ SEM HALADT HÁTRAFELÉ.

Harckocsik is igen-igen ritkán. Másik fájdalmam, a különböző crossoverek, speciális skinek/festések szerencsére kikapcsolhatók, így nem kell minden játékban űrhajóvá, Mad Max-járművé vagy éppen úszó katedrálissá maszkírozott hajókat látni.

Noobok, szalvók, történelmi ereklyék

A negatívumok után következzenek azok a szempontok, amik miatt viszont imádni lehet az egészet. Az első és legegyértelműbb: hajóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóók! Rendkívüli részletességgel bemutatott történelmi és csak papíron létezett, színes, szagos, részletes 3D hadihajómodellek.

Az Aurórától a Dreadnoughtig, a Yamatótól a Bismarckig a hadtörténelem összes híres hajója, sőt a legtöbb tervezett, de végül meg nem épült hajó is szerepel a WoWs-ban. Ágyúik és hajókürtjeik hangja különbözik egymástól, ahogy a fordulásuk, gyorsulásuk és egyéb képességeik is, ráadásul legtöbbjük egy-egy nagyobb átépítésnek megfelelő változattal is rendelkezik. A különböző típusoknak (hordozó, csatahajó, cirkáló és romboló) nemzetenként eltérő tulajdonságai és képességei vannak, amelyek jelentősen befolyásolják a játékstílust is.

A játékban a PvP (játékosok egymás ellen) mód dominál, de természetesen van lehetőség PvE (játékosok a gép ellen) küzdelmekben is részt venni, bár ezek érezhetően kisebb kihívást jelentenek, így a díjazásuk is alacsonyabb. A változatos, felismerhető szárazföldi jellegzetességekkel rendelkező pályák (olasz és görög szigetek, csendes-óceáni atollok, északi jéghegyek stb.) mellett a szezonhoz kapcsolódó küldetések, sőt új játéktípusok színesítik a játékélményt. A legnagyobb kihívást számomra az Ocean (Óceán) pálya jelenti, amely nem áll másból, mint a nyílt tenger „végtelen” hullámaiból.

A WoT-ból már ismert játéktípusokat (standard battle – capture the flag/base, domination) a koncentrikus körök elfoglalásából álló epicenter színesíti. Természetesen itt is lehet ranglistás és klán csatákat játszani. Gyakorlásra a co-op és a training csaták valók.

Az online játékok állandó szereplői, a trollok, a gold noobok és a lemming train sem kerülték el a WoWs-t, de a játék az FPS-eknél lassabb jellege, valamint a magasabb szintű hajók többségére jellemző életerő-visszatöltés (a hajók menet közbeni javítása) lehetősége miatt már számos olyan csatában vettem részt, ahol például a lemming train súlya elég volt a taktikusan játszó ellenfél legyőzésére. Voltak természetesen olyan csatáim is, ahol a pálya szélén kezdve egy-egy lassú amerikai csatahajóban az első perc után már lemaradtam a többiektől, borítékolható eredménnyel.

De ahogy az ember felfedezi az egyes hajótípusok és osztályok erényeit, valamint az ezeket erősítő zászlókat és kapitányi képességeket (ebben nagy segítség az átfogó WoWs Wiki, illetve a fórumok),

egyre kevésbé zavarják a valóságtól jelentősen eltérő megoldások,

számtalan olyan feledhetetlen hadihajós élményben lesz része, amelyet sokáig emlegetni fog. A csatahajók közötti vad közelharcok, a szigetek mögül kirobbanó rombolóról leadott pusztító torpedószalvók, sikeres oldalba vagy hátba támadások a mit sem sejtő célpont ellen, vagy éppen a nagy távolságból vívott tüzérségi párbajok mind részét képezik az élménynek.

Egy szó, mint száz, minden hajósnak és érdeklődőnek ajánlom a World of Warshipst, úgy hogy tengerre fel!