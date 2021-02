Glitchpunk: trollkodó cím, Cyberpunk 2077-látvány, klasszikus GTA-s játékmenet

Beszédes, esélyesen a Cyberpunk 2077 hatalmas botrányt kavart bugos állapotán is élcelődő címmel jön ki a Daedalic Entertaiment új játéka, ami ráadásul a videó alapján egy igencsak ütős, felülnézetes, klasszikus GTA-szerű akciójátéknak tűnik, az említett CD Projekt játék látványvilágával ötvözve.

Majdnem félrenyeltem a kávét nevetésemben, amikor megláttam a Daedalic Entertainment új, egy sajtóanyagban kiküldött játékának címét, amely esélyesen a CD Project rettenetesen bugos, „glitch-elő” (szoftveres hibákat tartalmazó) Cyberpunk 2077 állapotán trollkodott egy jó nagyot, amely december 10 óta bejárta az egész világsajtót.

Aztán megnéztem alaposabban, hogy miről szól a játék és az élecelődő címet leszámítva igencsak ütős látványú és érdekes játékmenetű, illetve tartalmasnak tűnő játékról van szó.

A Glitchpunk még az idén megjelenik és egy felülnézetes akciójátékot takar, ahol

lövöldözni, verekedni, autót lopni és vezetni és lopakodni fogunk egy neontól csillogó városban, amelyet vad bandák és szekták uralnak.

– olvashatjuk a Daedalic Entertaiment sajtóanyagában.

Cyberpunk 2077-ből, amit csak lehet

A Glitchpunk emellett olyan játékelemeket is felsorol, amelyek a Cyberpunk 2077-ből (a vizuális világon túl) is visszaköszönnek: például a gyalogosokat mentális kibertámadásokkal béníthatjuk le, vagy irányíthatjuk, illetve rengeteg egyéb eszközt is feltörhetünk.

Emellett hatalmas mennyiségű fegyver közül válogathatunk, továbbá

„frenetikus rendőrös üldözést”

is ígér a játék, amely nem kevesebb, mint 10 szinten át „eszkalálja” a „wanted levelt” tehát azt a szinte, hogy mennyire üldöz minket a yard. Ez ugye pont egy olyan dolog volt, amely fájdalmasan hiányzott a Cyberpunk 2077-ből.

Továbbá a megszokott autók és motorok mellett vonatokat, tankokat és buszokat is vezethetünk a négy különböző városban, amelyek közül az egyik a szovjet Oroszország egy cyberpunk verziója egy nukleáris csapás után. A rádióadókból szóló zenék pedig GTA hangulatát idézik majd a sajtóközlemény szerint.

Végül, ha mindez még nem lenne elég, a 18 éven felülieket becélzó történetnek nem kevesebb, mint

hat befejezése is lesz

– hogy mi a alapján, az még nem világos.

No de az egyszerű trollkodáson túl mitől „Glitchpunk” a játék címe? A disztopikus jövőben állítólag egy „glitch-elő” androidot irányíthatunk, aki fellázadt a programozása és a zsarnoki kormányok és megacégek ellen, a mókás cím tehát erre (is) vonatkozik...

A megjelenés még idén várható, 2021 első felében már korai hozzáférésű verzióban is ki lehet próbálni a játékot.