Sokkal többet ígért indulásakor a Google Stadia, mint amit teljesíteni tudott: a beígért 4K mellett egészen abszurd dolgokkal is hergelte a gamereket. Sokan megelégelték ezt, és egy kiadós csoportos pert varrtak a Google nyakába.

Nehéz lenne letagadni, hogy a Google még az indulás előtt mennyire komolyan túlígérte a Stadia felhőalapú játékstreaming szolgáltatását. Még 2018-ban októberében, az első bemutatójukon hatalmas mellénnyel álltak elő, fűt-fát ígérve, hihetetlenül innovatív funkciókat, 4K-t és 60 fpst beígérve, illetve

olyan egészen abszurd dolgokat is, mint a lagra vonatkozó „negatív késés”,

amit esélyesen ők sem egészen értették, hogy mire gondoltak, annyira nyilvánvaló zöldségnek hangzik. Ráadásul, nagyjából úgy állították be a szolgáltatásukat, hogy ők most

„temetni jöttek” a konzolvilágot,

a Google Stadiáé a jövő, minden nagyobb konzolgyártó "elmehet kapálni".

Talán nem meglepő, hogy nemhogy nem lett semmi a hangzatos ígéretekből, de még azt sem tudták tartani, hogy legalább 4K-n fussanak a játékok. Elég valószínűtlen ezek után, hogy a Google streamingszolgáltatása valaha is be tudja váltani a sok beígért feature-t. Csakhogy mindeközben komoly pénzeket is beszedtek az előfizetésekből és az igencsak borsos áron árult játékokból egyaránt, ha pedig egy szolgáltató cserébe ezért nem tudja tartani az ígéreteit, annak komoly jogi következményei lehetnek.

Ígéret szép szó, ha 4K marad, úgy jó

A New York-i Queens megyében élő Jacqueline Shepherd nyújtott be egy csoportos keresetet, amely elsősorban a Google olyan egészen nonszensz kiadás előtti ígéreteire összpontosít, miszerint

„a Stadia erősebb, mint az Xbox One X és a PlayStation 4 Pro együtt

[...] [és] ultra gyors, kiváló minőségű, 4k 60 képkocka / másodperces (“FPS”) felbontású játék megjelenítésére képes. ” A keresetben az id Software Doom Eternaljét és a Bungie-féle Destiny 2-t emelik ki a hasonló állítások miatt - mindkét játék 1080p / 60fps sebességgel, vagy 2160p / 30fps sebességgel futnak a Stadián. A több mint 40 oldalas vádíratban a Google-t többek között azzal is vádolják, hogy a Stadia Founder's Edition csomagjainak értékét hamisan mutatta be.

A per célja az, hogy kártérítést kapjanak azok, akik megvásárolták a Stadia Alapító és a Premier kiadást, vagy a szolgáltatás elindítása és a kereset benyújtása között a Stadia Pro előfizetéseket. Vajon sikeres lesz ez a csoportos kereset? Nehéz megjósolni, de az biztos, hogy a Google-tól a továbbra is könnyen elérhető és megtévesztő online információkból bizony nincs hiány. Phil Harrison, a Stadia főnökének Twitter-hírcsatornája

különleges kincsesbánya

ebből a szempontból

Nem áll jól a Stadia szénája...

Az elmúlt hetek egyébként is meglehetősen viharosak voltak a Stadiának. A hónap elején a Google bejelentette Stadia játékfejlesztő-stúdióinak hirtelen bezárását, amiről a fejlesztőknek ráadásul nem is szóltak a bejelentés előtt, azelőtt, hogy nemes egyszerűséggel kirúgták volna őket. A Google ugyan megfogadta, hogy folytatja a játékok és a Stadia Pro-előfizetések értékesítését, viszont úgy tűnik, hogy a továbbiakban a felhőalapú játékstream szolgáltatásukat más kiadók és fejlesztők számára tartják fent, a cég leáll a játékfejlesztéssel.

A kérdés tehát most már csak az, hogy ha még a Stadia szolgáltatás terén sem jártak el tisztességesen és jogszerűen a gamerekkel és ügyfeleikkel egyaránt, akkor milyen jövő várhat az egyébként is elég gyér felhozatallal dicsekedő szolgáltatásra?