Öt videójáték, amely 1848-ról is szólhatna

Az 1848-as szabadságharc, illetve március 15-e alkalmával kicsit utánagondoltunk, hogy a korszak, akár a csatákon, a történelmi karaktereken vagy magyar huszárokon keresztül milyen nagyobb videójátékos franchise-okban szerepelhetne, amelyek eddig is jeleskedtek a történelmi témák terén.

A huszár a 15. században Magyarországon kialakult könnyűlovassági fegyvernem katonája, de persze leginkább az 1848-as szabadságharcból ismerjük ezeket a lovas katonákat. Amikor gyerekkoromban láttam a 80 huszár című magyar történelmi kalandfilmet, akkor merült fel bennem, hogy mennyire „klassz” lenne a '48-as huszárokkal videójátékokban játszani – természetesen akkor még a kor szintjén.

Az azóta eltelt évtizedekben tömérdek népszerű videójáték megjelent, amelynek folytatásaiban maga az 1848-as szabadságharc vagy a huszárság izgalmas alapanyag lehetne. Persze mindannyian tudjuk, hogy a nagy játékkiadó cégek inkább nagyobb országok történelmét szeretik feldolgozni (érthető anyagi okokból), viszont fantáziálni nem árt, így összeszedtük azokat az ismert videójátékos sorozatokat, amelyekben a '48-as szabadságharc mint téma szerepelhetne – huszárokkal, vagy akár nélkülük.

Az Assassin's Creed Unity nagyon ügyesen nyúlt a francia forradalom témájához, ugyanis a forradalmárokat nem azonosította az asszaszinokkal, és a királypártiakat sem a templomosokkal – ennél komplexebb volt a sztori. Valami hasonlót várnánk egy 1848-at feldolgozó AC-tól is... (Forrás: Ubisoft)

Assassin’s Creed: Hussards

A többféle történelmi korszakba visszarepítő Assassin's Creed sorozat mindig is reményt adott sok magyar gamernek, hogy egyszer hazánk is szerepelni fog valamelyik részben és történelmi korszakban – az '56-os forradalom témájában annyira reménykedtek sokan, hogy még egy rajongói verkfilm is készült egy áhított 1956-os Assassin's Creed Magyarországról. Mivel a „modernebb” korszak az AC-kben kizárólag a jelenre, illetve közeljövőre korlátozódik, így '56 eléggé esélytelen felvetés volt, viszont 1848 annyira nem tűnik reménytelennek. Persze a sztorit legalább annyira igényesen kellene megírni, mint a francia forradalmat feldolgozó 2014-es Assassin's Creed Unityben, ahol a templomos/asszaszin konfliktust nem olyan faék egyszerűséggel dolgozta fel a Ubisoft, hogy a forradalmárok az asszaszinok, az őket elnyomó királypártiak pedig a templomosok, hanem a sztori ennél sokkal érdekesebb volt. Hasonló komplexitást várnánk el egy 1848-at feldolgozó Assassin's Creedtől is, ahol Kossuth vagy Széchenyi akár a templomosok oldalán is állhatna.

Ami pedig a korszakot és a fegyvereket illeti: 1848 még bőven belefér az AC-játékok közelharcra és lopakodásra fókuszáló, tradicionális játékmenetébe, hiszen a lőfegyverek korántsem voltak annyira fejlettek még, hogy az eredeti vagy akár a későbbi, szerepjátékosabb koncepciót tönkretegyék.

Ha már utóbbinál tartunk: az Assassin's Creed Valhallában már csapatokat is vezethettünk a vikingek harcos küldetései során, így a csapatokat irányító huszártéma az AC-k újabb érájába már tökéletesen illeszkedik.

Total War: 1848 Hungary

A Creative Assembly 2000 óta tartó stratégiai játéksorozata már nagyon sokféle korszakot és harcmezőt feldolgozott – a valós történelem mellett olyan fantasy témájúakat is, mint a Warhammer univerzum. Az 1848-as hadszíntér ideális lehetne egy Total War-játéknak, akár teljesen valóságos, akár a képzelet szülte csatákat megjelenítve a magyar huszárok és az osztrák katonák között.

Bár a '48-as forradalom Görgei Artúr fegyverletételével végződött 1849 augusztusában, egy Total War-játékban akár egy alternatív múltat is fel lehetne dolgozni, amelyben a szabadságharc tovább folytatódik. Más országok szabadságharca is szerepelhetne benne, például a francia és a lengyel forradalmi törekvéseket is be lehetne húzni, és egy stratégiai szövetségen keresztül az elnyomók elleni közös harcot lehetne indítani.

A létező Total War: Empire és a Napoleon: Total War nagyszerű alapot jelenthetne egy 1848-as játéknak.

Kingdom Come: Revolution

A Kingdom Come: Deliverance című first person középkori szerepjátékában már szerepeltek „magyarok” – igaz, a magyarul elég vicces, modern káromkodással megszólaló kun zsoldosok talán nem éppen pozitív fényben tüntettek fel minket.

Bár a Kingdom Come: Deliverance egy középkori szimuláció, kaland- és szerepjáték, talán nem lenne annyira vad ötlet, hogy egy 1848-as, hasonló sztoriorientált videójáték készüljön, amely egyetlen személy (akár a Habsburgoktól megszökött fiatal huszár) történetét mesélné el.

Age of Empires IV: Revolutions 1848 DLC

Bár azt még nem lehet tudni, hogy konkrétan milyen korszakban játszódik majd a 2017 óta készülőfélben lévő (és elvileg még az idén megjelenő) Age of Empires IV, de az eddigi képek alapján amerikai indiánok és brit hódítóik, római légiósok és japán szamurájok kapják ismét a főszerepet, szóval mi a '48-unkkal megint lemaradunk, mint a borravaló. Pedig egy kelet-európai, a korszak forradalmait feldolgozó kiegészítő (DLC) igazán ideális lenne a jól ismert valós idejű stratégiai játék feldolgozásához – és ebben a magyar '48-as szabadságharc is szerepelhetne.

Europa Universalis: 1848

A valós idejű stratégiai játékokat a körökre osztottakért elhagyva elábrándozhatunk arról, hogy a svéd Paradox Entertainment egyszer készít egy olyan játékot, amely ebben a korszakban játszódik és magyar szabadságharc is szerepel benne. Bár a Paradox eddig inkább a középkori játékokat kedvelte (A Crusader King III tavaly, szeptemberben jelent meg, az Europa Universalis IV 2013-ban, és egyik sem játszódott az 1800-as években), viszont a magyarok irányítható királyságként az utóbbi játékba belekerültek. Ha a Paradox netán belevágna ebbe a korszakba, akkor méltán számíthatunk rá, hogy nem maradunk ki ebből a játékból sem.

A 2005-ben megjelent 1848 című stratéglai játék állami támogatás keretében jött létre, és bár nem volt rossz, a már megjelenésekor is elavult grafikája miatt nem aratott túl nagy sikert

Tovább is van, mondjuk még?

Természetesen bőven van még olyan játékfranchise, amelybe a '48-as szabadságharc belekerülhetne. Ne feledkezzünk meg arról a magyar stratégiai játékról, az 1848-ról sem, amely részben oktatási céllal készült. (Sajnos túl nagy sikert a megjelenéskor is elavult grafikája miatt nem aratott.) Híres csaták, drámai események, legendás történelmi karakterek: a korszak és a hely adja magát, reménykedjünk, hogy a videójáték-fejlesztők hallgatnak ránk.