Mostantól tényleg nem kell konzol sem, ha xboxozni szeretne

A Microsoft saját felhőalapú játékszolgáltatása megérkezett a PC-kre és az Apple mobileszközeire. Mostantól Xbox sem kell hozzá, hogy valaki xboxozhasson.

Igaz, idén áprilisban elkezdődött az xCloud meghívásos bétája, a Game Pass Ultimate előfizetéssel rendelkezők számára mától a böngészőn keresztül is nyitott a játék lehetősége. Windows 10-et futtató PC-n Edge vagy Chrome böngészőket, Mac gépeken Edge-et vagy Safarit támogat az xCloud, az Apple mobil eszközein pedig csak a Safarin keresztül érhető el a szolgáltatás.

A több mint száz játékot magába foglaló xCloudnak azonban nem csak az Apple saját böngészőjére van szüksége, hanem minimum egy iPhone XS vagy annál újabb készülék hardverére és iOS 14.4 rendszerre, ugyanis ebben engedélyezte az Apple a felhőalapú játékstreamingek böngészőn keresztül történő futtatását.

Androidon továbbra is Android 6-ot, vagy újabb rendszert futtató eszközön mehet a játék, míg a PC-seknek a Windows 10 tavaly októberi javítócsomagjával kell rendelkezniük.

Amellett, hogy több eszközön is megnyílt a lehetőség az xCloud használatára, a szolgáltatás hátterét biztosító szerverpark is elkezdett megújulni. Mostantól a játékok egy része Xbox One hardver helyett Xbox Series X-en keresztül fut majd, így gyorsabb és szebb játékot biztosítva. Egyelőre azonban nem érzékelhető a változás, a stream minősége 1080p-re és 60 képkocka/másodpercre van korlátozva. Ezzel próbálja a Microsoft megelőzni a streamek késését és megegyező minőséget nyújtani minden eszközön. Ha az átállásnak vége, a cég állítása szerint a streamek akár 4K minőségben és 120 képkocka/másodpercenkénti sebességgel is futhatnak majd.

A játékok irányítására PC-n használhatjuk a klasszikus perifériákat és kontrollereket, mobil eszközökön pedig az Xbox vagy PS4 vezeték nélküli vezérlőket vagy a Microsoft által hitelesített, harmadik gyártótól származó kontrollert. Emellett az érintőkijelzős eszközökön irányíthatjuk a képernyőn megjelenő virtuális gombokkal is a játékokat, igaz, ennek a funkciónak elérhetősége programtól függ.