OLED kijelzőt kap az új Nintendo Switch

Hivatalos a Nintendo hibrid konzoljának új változata, mely október 8-tól kerül a boltokba.

Július 6-án jelentette be a Nintendo Switch konzoljának felújított változatát. Az újdonságok listája nem hosszú, de a játékosközösség számára annál fontosabb dolgok szerepelnek rajta.

A legnagyobb frissítés, hogy az eddigi LCD panelt egy nagyobb, 7 hüvelykes OLED kijelző váltja a konzolban, amely TV módban továbbra is csak 1080p-ben lesz képes megjeleníteni. A korábbi pletykák azt sugallták , hogy egy frissített NVidia grafikus csippel a frissített Switch képes lesz 4K-ra is.

A beépített tárhelyet megduplázták, a 32 GB-ról 64-re. A háttértár továbbra is bővíthető microSD kártyával, 2 TB-ig lehet feltornázni a tárolót. A konzol hátoldalában található kitámasztó mérete nagyobb lett és a japán cég által kiadott anyagok alapján strapabíróbb is. Felújították kicsit a TV-s játékhoz szükséges dokkolót is, ezentúl jobb hőelvezetést biztosít majd a konzolnak és kapott egy beépített Ethernet csatlakozót is. Korábban csak adapterrel vagy vezeték nélküli hálózaton lehetett a Switch-et használni. A Nintendo azt mondja, frissítettek a játékgép hangzásán is.

A CPU, a RAM és az OLED paneles konzol fizikai felépítése – a nagyobb kijelzőt kivéve – megegyezik a négy évvel ezelőtt megjelent eredeti Switch felépítésével. Az új gép kicsit nehezebb lett, 0,29 kilogrammról 0,32 kilogrammra nőtt súlya. A Nintendo állítja, az új kijelző nem fogyaszt többet, kilenc órányi üzemidőre lesz képes kézikonzolként az OLED Switch is.

Ellentétben a Switch Lite konzollal, az OLED kijelzős variáns kompatibilis lesz minden korábbi kiegészítővel és játékkal, melyek a Switch-hez készültek 2017 óta. A bejelentés szerint az amerikai ár sem változik (350 USD), így számíthatunk arra, hogy a magyar játékosok is a korábbi Switch árán, 119 ezer forintért vehetik majd meg a Nintendo által mezei egyszerűséggel Switch (OLED) névre keresztelt konzolt.

Két színben, fehér-feketében és piros-kék-feketében lehet majd az OLED gépeket megvásárolni a megjelenéskor, de vélhetően nem kell majd sokat várni a limitált kiadásokig.