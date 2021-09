A retró számítógépek Mekkája lesz Füléből egy hétvégére

Hatodik alkalommal rendezi meg Orsovai Sándor (bacsis) gyűjtő a BRSZK-t, vagyis a Bacsis Retro Számítógép Kiállítást a fővárostól a Balaton irányában egy órányira található Fülén.

A tavalyi BRSZK a járványhelyzet miatt elmaradt, 2021 szeptember 18-án szombaton és 19-én vasárnap azonban újra megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a fülei tornacsarnok. A pontos cím Füle, Petőfi Sándor utca 12., ahol szombaton 10 és 20 óra között, vasárnap pedig 10-től 18 óráig nézelődhetnek és játszhatnak a látogatók. A belépés ingyenes, csupán érvényes védettségi igazolvány szükséges hozzá.

A járvány elleni védekezés érdekében a kiállítást úgy rendezik be, hogy nagyobb tér maradjon a gépek, s így a látogatók között is. Amennyiben a kormány korlátozást vezet be, a rendezvényt eltolják, így a szervezők a BRSZK honlapján kérik, hogy mindenki tájékozódjon majd, mielőtt útnak indulna.

A szervező Orsovai Sándor szeretetből indította el a kiállítást, anno még a helyi kultúrházban. Az érdeklődés a régi számítógépek iránt azonban jóval nagyobb volt a vártnál, plusz Sándornak több más gyűjtő is jelezte, hogy szívesen részt venne a BRSZK-ban, így 2019-ben már nagyobb alapterületen, a tornacsarnokban tartották meg azt. Erről itt olvashatja a helyszíni beszámolót.

Idén a BRSZK-n nagyjából száz retró számítógép lesz kiállítva, a hetvenes évektől a kilencvenes évek végéig terjedő korszakból x86 vonalon és azon kívül, köztük asztali és hordozható gépek is. A gépeket amellett, hogy meg lehet nézni, egy részüket ki is lehet próbálni. A szervezők 15 gépet úgy állítanak fel, hogy azokon a látogatók akár mini videojáték bajnokságot is rendezhetnek a világ első multiplayer játékaival.

Játékok terén az elmúlt harminc év konzoljait is megnézhetik az érdeklődők, illetőleg több száz régi videojáték is megtekinthető lesz. A gépek és konzolok mellett lesznek belső hardverek és perifériák is kiállítva külön, például egy retró VGA és CPU gyűjtemény, mellettük pedig megtekinthető lesz egy egyedülálló és ritka LD (Laserdisc) bemutató is. A CD-k és DVD-k előfutárának számító LD lemezek főként Ázsiában arattak sikert, Európában és Amerikában inkább a VHS és a Betamax terjedt, hiába utóbbi gyengébb minősége.

Orsovai Sándor és gyűjtőtársai személyes tárlatvezetést is biztosítanak a kiállításon bárkinek, aki érdeklődik, ehhez érdemes előzetesen egyeztetni Sándorral.