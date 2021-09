Ősszel indul a Battlefield Mobile bétája

Mobilra költözik a Battlefield-franchise is, idén ősztől indul Androidon a béta. Első körben a Fülöp-szigetek és Indonézia kapja meg a játékot, melynek a Google Play alkalmazásboltban már elérhető az adatlapja.

Idén áprilisban jelentette be az EA, hogy egy önálló mobiljátékon dolgoznak, mely a népszerű Battlefield-franchise elemeit dolgozza majd össze. A teljes verzió megjelenése 2022-re van betervezve, pontos dátum egyelőre nincsen. A fejlesztő azonban pár részletet közölt, illetve azt is megmondták, hogy ősztől elérhető lesz a béta, először a Távol-Keleten.

A meghíváson alapuló tesztidőszakot a Fülöp-szigetek és Indonézia játékosai kezdik, ha ott mindent sikeresnek ítél meg a kiadó, elkezdi kiterjeszteni a bétát más országokra és régiókra is, olvasható az EA közleményében. A bétázáshoz minimum Android 7.0-s rendszer kell.

A béta során egy pályán lehet majd játszani (Grand Bazaar), a Conquest játékmóddal. Azt még az áprilisi bejelentésből tudjuk, hogy az Industrial Toys fejlesztésében, a Criterion és a DICE közreműködésével készülő Battlefield Mobile a franchise kedvelt elemeit, például a harci járműveket és a különböző játékmódokat is tartalmazza majd. A mobilverzióban is megmaradnak a négy fegyvernemhez tartozó választható karakterek, de a GameStar szerint lesznek háborús hősök is, akiket külön kiválaszthatunk.

Utóbbiak vélhetően valós pénzből vásárolt kreditekkel is megnyithatók lesznek, a Battlefield Mobile ugyanis a free-to-play játékmodellre épít. Azaz az alapprogram ingyenes, ám a játékbeli kozmetikai elemekért, gyorsabb fejlődésért mikrotranzakciókkal fizetnie kell a játékosnak.

A Battlefield Mobile teljesen önálló alkotásként nem támogatja majd a crossplayt bármilyen konzolos vagy PC-s verzióval. A megjelenés dátuma és a pontos mobilos rendszerkövetelmény egyelőre nem ismert.