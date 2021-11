Forradalmi újítást vezetett be a Netflix

A Netflix világszerte 213,5 millió előfizetővel rendelkezik, ezzel az eredménnyel pedig lekörözi az Amazon Prime-ot, a Disney+-t, az Apple TV+-t és az HBO Maxot is. Ha épp nem moziba támad kedvük menni, az emberek leginkább a Netflixhez nyúlnak, itt nem csak saját gyártású filmeket, hanem sorozatokat, realityket, meséket is megtalálnak. November elejétől pedig elindult a Netflix Gaming, azaz a streaming-szolgáltató videojátékokkal bővítette kínálatát.

Imádjuk a játékokat, legyen szó fizikai kihívásokról, mint a Floor is Lava-ban, vagy akár a Squid Game-ben látott mentális feladványokról. Még ennél is fontosabbnak tartjuk viszont, hogy a Netflix-előfizetőket szórakoztassuk. Ezért öt mobiljátékot tettünk elérhetővé

- olvasható a Netflix közleményében.

Kizárólag Netflix előfizetők számára elérhető a Stranger Things: 1984 című játék, mely egy retro-kaland, ahol a misztikus tévésorozat karaktereit, többek között Hoppert, Mike-ot és Dustint irányítva fedezhetjük fel Hawkins kisvárosát.

Korábban a PlayStation Store-ban 5990 Ft-ért volt elérhető, de onnan már kikerült a Stranger Things 3: The Game, amely ugyancsak a Duffer-testvérek produkcióján alapul, de a harmadik szezon mellé készült kísérőjátéknak.

Ahogy a két Stranger Things-játék sem váltja meg a világot, úgy a többi, a Netflix által elérhető címek is a könnyedebb szórakoztatásra mennek rá. A Card Blast egy kártyajáték, a Teeter Up az ügyességre megy rá, a játékosnak egy golyót kell egy lyukba egyensúlyoznia, míg a Shooting Hoops egy nem hétköznapi kosárlabda-játék.

A későbbiekben újabb címekkel bővül majd a kínálat. A jelenleg elérhető öt mobiljátékban ráadásul nincsenek hirdetések és mikrotranzakciók sem.

Az Android-tulajdonosok a Netflix-profiljukba bejelentkezve egy külön aloldalon érhetik el a videojátékokat, amelyeket le is tölthetnek. Ezek egy része pedig akár offline is játszható, hogy könnyebben ki lehessen bírni, ha valaki olyan utazásra megy, ahol rossz a Wi-Fi. Fontos hozzátenni, ezek a játékok nem csak a Netflix applikációján, hanem Google Playen is elérhetőek azoknak, akik rendelkeznek hozzáféréssel a streaming-szolgáltatónál.

Az online videotár a hírek szerint azon dolgozik, hogy a Netflix Gaming szolgáltatását az Apple-készülékkel rendelkezők számára is elérhetővé tegyék.

A Netflixnél komolyan gondolják, hogy a szórakoztatóipar lehető legtöbb ágazatát lefedik. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Squid Game-ből is videojáték készülhet.