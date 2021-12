A videójátékok Trónok harcából készítene sorozatot az Amazon

A BioWare sci-fi videójátéka, a Mass Effect 2007-ben jelent meg Xbox 360-ra, a PC-seknek pedig 2008 tavaszáig kellett várniuk arra, hogy belevethessék magukat a nagyszerű űroperába. A történet főszereplője Shepard volt, aki hajójával, az SSV Normandiával igyekezett felfedezni a galaxist. A legénységnek nem volt könnyű dolga, számos idegen lény állta útját, ráadásul az általunk irányított elit katona a politikától sem maradt távol. A galaxis központjában, a Fellegvárban is sokat csellengtünk, ahol turiánok, aszárik és szalarián képviselők küzdöttek azért, hogy az általuk nem kedvelt embereket távol tartsák a Tanácstól.

A Mass Effect első része 2183-ban játszódott, ennek megfelelően high-tech fegyverek és eszközök álltak rendelkezésünkre ebben a néha bonyolult, de rettenetesen élvezhető RPG-ben. A lövöldözés és az akció sem maradt ki persze a játékból, de a karakterek és a szövevényes sztori adta el a Mass Effectet, és tette franchise-zá. A 2010-ben megjelent Mass Effect 2 csapatépítős cselekményére sokan gondolnak jó szívvel, a trilógia záró felvonása azonban a mai napig megosztja a játékosokat. Vannak, akik imádják Shepard kalandjainak lezárását, míg mások a Mass Effect megcsúfolásának tartják.

A játéksorozat nagyjából olyan összetett volt, mint a Trónok harca, jócskán megelőzte a korát, és a készítők ÉRETTEN ÁLLTAK Az olyan érzékenyebb témákhoz, mint a rasszizmus vagy a szexuális kisebbségek helyzete.

A negyedik Mass Effect-játék, az Andromeda már képtelen volt feltámasztani 2017-ben a franchise-t, teli volt bugokkal, és minden tekintetben elmaradt a nagy elődöktől. A Mass Effect biztosan folytatódik, egy új játék már úton van, alább megmutatjuk a legutóbbi poszterét, amellyel a BioWare reklámozta az ötödik részt:

Emellett pedig a GameRant beszámolója szerint már nincs sok híja, hogy bejelentsék, hogy az Amazon Studiostól érkezik egy Mass Effect-tévésorozat. A tárgyalások már a végső szakaszban tartanak, Shepard és csapata pedig beteheti a lábát a képernyőkre is.

Sikeres játékadaptációkból mostanában elég sok készült, a Netflixen jól ment a Vaják első évada, és a League of Legends előzménysorozata, az Arcane is nagyot durrant. Ahogy a Castlevania szintén nagyszerű animációs feldolgozást kapott a közelmúltban. Az Amazonnak ráadásul van tapasztalata a sci-fi-zsánerben, elég a The Expanse-ra gondolni. Ugyancsak az Amazon Prime-ra érkezik jövőre a világ legdrágább sorozata, A Gyűrűk Ura első évada, ambícióból tehát náluk sincs hiány. Ebből a szempontból méltó vetélytársai a Netflixnek, még ha a kiadott filmek és sorozatok számában el is marad az Amazon a piacvezetőtől.

Korábban szó volt arról is, hogy Mass Effect-mozifim érkezne a Warner Bros és a Legendary Pictures együttműködésében, egy férfi Sheparddel a főszerepben. Ezek a tervek viszont kútba estek, mert úgy látták a kreatívok, hogy egy ennyire komplex világot nem lehet kétórás játékidőben bemutatni. Ide minimum nyolc-tíz óra kell, a sorozatos formátum emiatt jobban passzolhat a Mass Effecthez.