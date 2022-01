Most egy szendvics áráért beszerezhető az elmúlt évek egyik legjobb játéka

Horrorplatformerből nincs sok, pedig sokaknak lenne igényük erre a műfajra, amely lassan 12 éve robbant egy nagyot, amikor a Limbo megjelent. A játék jó kritikákat kapott, és 7,5 millió dolláros bevételt generálva az Xbox Live Arcade szolgáltatás harmadik legfelkapottabb címe volt 2010-ben. Csak hab a tortán, hogy a Limbót emlegették sokan, amikor olyan játékra kellett példát hozni, amely akár művészeti alkotásként is simán megállja a helyét.

Fotó: PlayStation Europe / Youtube

2016-ban jött a Limbo szellemi örököse, az Inside, melyet ugyanaz a fejlesztőcsapat, a Playdead hozott tető alá. A gárdának pedig nem is volt nagyon kihívója.

Egészen addig, míg a Tarsier Studios össze nem rakta a Little Nightmarest, amit 2017-ben először PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, egy évvel később pedig Nintendo Switchre is kiadott a Bandai Namco Entertainment. A sztori egy Six nevű sárga esőkabátos kislányról szól, aki egy Maw nevű helyen ébred, és elhatározza, hogy kijut ebből az egészen hátborzongató környezetből, ahol olyan groteszk felnőttek élnek, akik rá vadásznak.

A Little Nightmares nemcsak fojtogató, sötét, egyszóval horrorisztikus hangvétele miatt hozta ránk a frászt, hanem azzal is, hogy a készítők semmi fogódzkodót nem adtak a nagyjából 7 órás kaland során a kezünkbe. Különféle puzzle-öket megoldva, gyakran menekülve kellett kijutnunk a pokoli helyről. Ahogy pedig egyre jobban elmerültünk a játékban, a kép is lassan kirajzolódott azzal kapcsolatban, hogy kik és hol vagyunk, a végső csattanó pedig jókora pofont adott mindenkinek, aki megtapasztalta. Ezt nem spoilerezzük el, mindenki fedezze fel magának, aki még nem tette volna.

Azoknak a gamereknek, akik eddig elkerülték a Little Nightmarest, most jó hírünk van, merthogy egy drágább szendvics áráért beszerezhető a videojáték. A PlayStation Store-on keresztül 9190 Ft-ról lett leértékelve a Complete Edition mindössze 2297 Ft-ra, ha pedig valakinek PS Plus-előfizetése is van, annak mindössze 1378 Ft-ba kerül a letöltés. Talán mondanunk sem kell, hogy egy ilyen egyedi horrorjátékért ez potom összeg.

Az ajánlat egyébként január 20-ig érvényes, szóval érdemes igyekezni.

2021 elején érkezett meg a Little Nighmares II, a folytatás pedig minden tekintetben rátett egy lapáttal az első részre. A játékban ezúttal egy Mono nevű kisfiúval voltunk, aki egy rémisztő erdőben tért magához, ám nem sokkal később rájött, nincs egyedül. Egy régi ismerőssel összefogva vetette bele magát az újfent rettenetesen horrorisztikus kihívásokba.

A most leértékelt Little Nightmares jó kapudrog lehet ahhoz, hogy valaki elmerüljön ebben a lehangoló, de fantasztikus világban. Mi erősen ajánljuk mindkét felvonást.