Hónapokat csúszik az év legjobban várt horrorjátéka

A The Forest című túlélőhorror már akkor elképesztően népszerű volt, amikor csupán korai hozzáférésben volt játszható. Az Endnight Games alkotása egy kicsit a Lostra hajazott, talán ezért is ugrottak rá annyian, hogy a 2018 áprilisi megjelenést követően az év végére ötmillió példány fogyott belőle – köszönhetően annak is persze, hogy novemberben PlayStation 4-re szintén kiadták.

Fotó: Endnight Games

A történet az érintetlen természetben játszódik, ahova Eric Leblanc repülőgépe lezuhan. A baj csőstül jön, hiszen a főszereplő fiát, Timmyt elrabolják, a mi dolgunk pedig, hogy kontrollert ragadjunk és megtaláljuk a gyereket. A The Forestben nyílt világban kell bizonyítanunk, lakóhelyet építeni magunknak, fegyvert kovácsolni, ételeket gyűjtögetni, de a játék nem könnyíti meg a dolgunkat, hiszen

emberevő szörnyek garázdálkodnak a vadonban, és ha nem vagyunk elég ügyesek, akkor könnyen áldozatul eshetünk nekik.

A játékban az ijesztgetésből és a pszichológiai horrorból nincs hiány, különösképp hátborzongató, hogy a mutánsok egészen okosan viselkednek: kioltják az általunk rakott tüzeket, hogy a sötétben botorkálva kelljen küzdenünk ellenük, sérült bajtársaikat biztonságba viszik, és számos hasonló taktikai húzás van a tarsolyukban.

A The Forestet olyan kultfilmek inspirálták, mint a 2005-ös A barlang és a Cannibal Holocaust, a fejlesztőgárda pedig leginkább azért tudott ennyire filmes élményt letenni az asztalra a videójátékkal, mert a rezüméjük olyan blockbustereket foglal magában, mint A csodálatos Pókember 2 és a Tron: Örökség.

Eddig úgy tudtuk, hogy idén májusban megérkezik a Sons of the Forest című folytatás, ám az Endnight Games nemrég bejelentette, hogy

csak októberben jön ki a the forest második része.

A csapat azzal magyarázza a döntést, hogy ahhoz, hogy tökéletes élményt kapjunk, még csiszolgatniuk kell a játékot. A gamerek mostanában elég sok ehhez hasonló hírt kaptak, elcsúsztatták többek között a Forspoken és a Suicide Squad: Kill the Justice League megjelenését is.

A Sons of the Forest elméletileg csak PC-re érkezik, az előzetese alapján pedig még szebbnek és rémisztőbbnek ígérkezik a horrorjáték, mint az első felvonása volt. Ez azért is nagy szó, mert tényleg sokaknak rémálmokat okozott a The Forest, annyira brutális volt.