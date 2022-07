Az EmilyBlaster videójátékot az amerikaiak Petőfijének, legnépszerűbb költőjüknek, Emily Dickinsonnak a költészete ihlette.

Fotó: Wikipédia

Élete során Emily Dickinson csaknem 1800 verséből 10-et publikált, noha a vágy megvolt benne művei közlésére. 1862-ben még egy rejtélyes levelet is küldött az Atlantic Monthly magazin írójának, Thomas Wenthworth Higginsonnak, aki fiatal tehetségek felkarolásával foglalkozott.

Mr. Higginson, túl elfoglalt ahhoz, hogy megmondja, élnek-e verseim?

A férfi nem értette a titokzatos levelet.

Lője le a verset!

Ma, halála után136 évvel, Dickinson Amerika egyik legnevesebb költője – és versei nagyon is élnek. A munkásságára való hivatkozások szaporodnak a popkultúrában, a dalszövegektől a zenekarneveken át a televíziós sorozatokig.

A lista legújabb tagja az EmilyBlaster, egy ingyenes, a nyolcvanas évek stílusában készült videójáték, amelyben a játékosok szavakat lövöldöznek le az égből. A pixeles kezdőképernyő használati utasítást is ad:

Lője le a szavakat a megfelelő sorrendben a vers összeállításához!

A játék Gabrielle Zevin hamarosan megjelenő regényének, a Holnap, és holnap, és holnap-nak (Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow) egy kitalált játékán alapul – írja a Literary Hub. A könyv két gyerekkori barátot mutat be, akik felnőttként együtt készítenek videójátékokat, egyikük, Sadie alkotja meg az EmilyBlastert. Dickinson költészete mellett a játékot a nyolcvanas évek oktatási és szórakoztató játékai ihlették, például a Math Blaster.

Tetszett a játék forradalmi ötlete, ahol a cél a versírás, és úgy gondoltam, hogy Emily Dickinson kompakt versstílusa és emlékezetes megfogalmazásai tökéletesek lesznek

– mondta Zevin.

Byron sem úszta meg

Az EmilyBlaster elsősorban promóciós anyagként létezik, de nem ez az első kísérlet Dickinson költészetének videójátékká alakítására. 2005-ben a San Francisco-i Game Developers Conference szervezői felhívták az iparág legnagyobb neveit, hogy dolgozzanak ki Dickinson témájú játékkoncepciókat.

Clint Hocking játéktervező Muse nevű ötletében a játékosok Dickinson massachusetts-i otthona körül járkálnak, és olyan tárgyakat gyűjtögetnek, amik inspirálhatták őt – például a fűzfákat –, majd verseket alkotnak.

Will Wright, a The Sims megalkotója egy sötétebb koncepciót javasolt, amelyben az emberek Dickinson terapeutájaként vesznek részt a játékban. A virtuálisan labilis költőnő lehet, hogy szerelemre gyúl a játékos iránt vagy aggodalmaskodó üzeneteket küld a számára.

Ha ma élne, internetfüggő lenne, és valószínűleg egy csodálatos blogot írna

– mondta Wright.

Bár ezek a játékok soha nem készültek el, léteznek működő és szintén régi költők ihlette videójátékok: a 2014-es Elegy for a Dead World oldalsó görgetőjében három elhagyott bolygó látható, mindegyiket más-más angol romantikus költő inspirálta: Shelley, Keats és Lord Byron. A játékosok romokat kutatnak, és útközben a versekre vonatkozó utasításokat kapnak.

A retro stílusú EmilyBlaster sokkal egyszerűbb, mindössze három szintből áll, de Zevin szerint egyáltalán nem könnyű. Itt lehet kipróbálni.