Ettől a hírtől máris kevésbé várjuk az új Harry Potter-játékot

Videójátékok tekintetében a Harry Potter előzménye lett volna az ősz egyik legnagyobb durranása, ám a Hogwarts Legacy megjelenését jövő február 10-ére csúsztatták. A nyílt világú szerepjátékban a Roxfort minden szegletét bejárhatjuk az ígéretek szerint, egy ötödéves diák talárjába bújva. Lesz itt mindenféle nyalánkság: a varázsvilág jövőjét veszélyeztető goblinlázadás, na és az eddigiektől eltérően főbenjáró átkokat is szórhatunk hősünkkel.

Mindez izgalmasan hangzik, de egy új értesülés, amit a sajtóban három hete suttognak már, mégis lelombozta a várakozásunkat. Kiderült ugyanis, hogy a Hogwarts Legacyban nem lehet kviddicsezni.

Hogy micsoda? Harry Potter játék, kviddics nélkül?

Nem az első alkalomról van szó, amikor egy, a Harry Potter világát alapul vevő videójátékban nem lehet cikeszt hajhászni. Ilyen volt az egyébként nem túl jól sikerült, de ettől függetlenül is ezer sebből vérző, 2005-ös Harry Potter and the Goblet of Fire például. A Harry Potter játéksorozatban azonban fontos szerephez jutott a kviddics. Sőt, különálló sportjáték is készült, közel húsz évvel ezelőtt, Harry Potter: Quidditch World Cup címmel.

Pontosan ezért, mert a kviddics ennyire kulcsfontosságú eleme volt mindig is a J. K. Rowling által kitalált univerzumnak, vagyunk egy kicsit most lelombozva.

Annak ellenére, hogy a kviddics nem játszható a Hogwarts Legacyban, a seprűn való lovaglás nem marad ki a játékból, és ehhez kapcsolódó kihívások, challenge-ek is lesznek benne. A játékosok seprűháton fedezhetik majd fel a Roxfortot és környékét, ismerős és új helyszíneket bejárva

– olvasható a Hogwarts Legacy hivatalos leírásában.

A Harry Potter rajongók közül nyilván sokan csúnyán kiakadtak, és a közösségi médiában adtak hangot nemtetszésüknek – mondván óriási ziccert hagy ki a Hogwarts Legacy azzal, hogy a kviddicset nem teszi játszhatóvá az előzményjátékban.

Az elmúlt hetekben a Hogwarts Legacy egyszer már felpiszkálta a gamereket, amikor kiderült, hogy a játék gyűjtői kiadása 300 dollárba fáj, azaz kétszer annyiba, mint egy átlagos Collector's Edition szokott. Ezért cserébe 72 órás korai hozzáférés, néhány skin, és a Roxfort kézzel fogható térképe jár, egy lebegő pálcával felette. Biztosan lesznek olyan potterheadek, akik azonnal rávetődnek a lehetőségre, szerintünk jó nagy lehúzásról van szó. Főleg, ha a God of War vagy a Horizon Forbidden West hasonló kiadásával összehasonlítjuk a Hogwarts Legacy által kínált extrákat.

A Hogwarts Legacy PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re jön ki 2023 február 10-én. A későbbiekben Nintendo Switch-re is megjelenik, ez utóbbi időpontja azonban még ismeretlen.