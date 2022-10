Remake készül a világ leghíresebb fantasyjátékából

Bár a CD Projekt 1994-ben alakult meg, a lengyel cég hosszú éveken keresztül külföldi videójátékok terjesztésével és honosításával foglalkozott. 2007-ben jelent meg csupán az első saját alkotásuk, a The Witcher, mely Andrzej Sapkowski regénysorozatának adaptációjaként, pontosabban folytatásaként funkcionált.

A The Witcher világát mostanra tömegek ismerik, nemcsak a később trilógiává bővült játékszériának, hanem a Netflix adaptációjának köszönhetően is. Ez utóbbiban Henry Cavill alakítja a mutáns szörnyvadász, Ríviai Geralt figuráját, aki vonzó boszorkányokkal kerül túlfűtött viszonyba, maga mellé fogad egy Ciri nevű bukott hercegnőt tanítványnak, és eközben igyekszik kimaradni a Kontinens szövevényes politikai huzavonáiból. Geraltot legfőképp csak az érdekli, hogy minél több arany üsse a markát, miközben ijesztő bestiákban mártja meg a kardját.

Amellett, hogy nemrég újabb The Witcher-játékok érkezését jelentette be, a lengyel fejlesztőcég rövid időn belül megint örömhírrel állt a gamerek elé, mégpedig hogy a fantasy franchise-t beindító, 2007-es részt remake-elik a Fool’s Theoryval közösen, a felújított verziót pedig az Unreal Engine 5 hajtja majd, így szuperlátványosnak ígérkezik a végeredmény.

„Örömmel rántjuk le a leplet az eddig Canis Majoris munkacímre hallgató játékunkról, ami az eredeti The Witcher újragondolása lesz. Ebben a remake-ben az alapoktól kezdve építjük fel az első részt. Ugyanakkor mindenki türelmét kérjük, nem akarunk csalódást okozni. Hamarosan további részletekkel jelentkezünk” – írták a készítők.

A CD Projekt Red közleményében kiemeli, hogy ez volt a legelső videójáték, amelyet tető alá hoztak, így nagy pillanat volt számukra a The Witcher sikere. A céljuk pedig, hogy a gamerek fiatalabb generációinak is elérhetővé tegyék azt az élményt, amit anno ez a meghatározó fantasyjáték képviselt. A videójátékos cégnek azóta sikerült egy másik épkézláb franchise-t felhúznia, a Cyberpunk 2077 igaz, hogy döcögősen indult, de később nagy sikerré vált, így a sci-fi biztosan második részt kap.

A The Witcher-játéksorozatból 2022 tavaszáig 65 millió példány kelt el, a trilógiából a The Witcher 3: The Wild Hunt egyértelműen a leginkább felkapott, amely különállóan is jól értelmezhető, kerek egész sztorit mesél el, remek DLC-kel kiegészítve.