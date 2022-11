Végre rendesen belenézhetünk az új Harry Potterbe

Jó régóta ígérgetik a Hogwarts Legacy című új Harry Potter-játék megjelenését, amely az eredeti tervek szerint a 2021-es év során polcokra került volna. Ám kétszer is elhalasztották az akció-szerepjátékot, előbb 2022-re, majd a jelenleg is ismert, 2023. február 10-i dátumra. Remélhetőleg most már tényleg a kezeink között tudhatjuk hamarosan a fantasyt, amelyben bár közvetlenül a Harry Potter-regények szerzője, J. K. Rowling nem működik közre, a játék története a híres varázslós franchise-on és kiegészítő kötetén, a Legendás állatok és megfigyelésükön alapszik.

A Hogwarts Legacyról eddig is lehetett pár dolgot tudni, például azt, hogy a cselekmény az 1890-es évekbe kalauzol, és egy, a Roxfortban tanuló, ötödéves hallgató talárját ölthetjük magunkra, akinek a döntései hatással lehetnek majd a mágikus világ jövőjére. A háttérben ügyködő sötét varázsló, Victor Rookwood és a belengetett goblinlázadás is hozzátesz a várakozási faktorhoz, annak ellenére hogy, mint kiderült, kviddicsezni például nem lehet a Harry Potter-játékban.

Barangolni viszont bőven – ezt hivatott bemutatni az a 46 perces videó, amelyet a fejlesztőcsapat, az Avalanche Software közzétett. Az elején természetesen a karakterkreáción van a legnagyobb hangsúly, ahol elképesztő részletességgel szabhatjuk testre a főszereplőnket, hogy aztán a nyílt világban a kastély mellett olyan kultikus helyszíneket fedezzünk fel, mint a Tiltott Rengeteg, az Abszol út és a Roxmorts. A képsorokból kiderül, hogy a harcrendszeren is nagy hangsúly lesz, 16 varázsigét hívhatunk segítségül játszi könnyedséggel. A Roxfortban az órák opcionálisan, de látogathatók lesznek, ezeken a képességeinket fejleszthetjük majd.

A Harry Potter-játékok történetében komoly újdonság, amit a Hogwarts Legacy kínál majd. RPG, vagyis szerepjáték lévén ugyanis az Avalanche Software alkotásában választható dialógusok lesznek, olyan nagy elődökhöz hasonlóan, mint mondjuk a The Witcher 3.

döntéseink és az NPC-kel való kapcsolataink pedig az egész világra, na és a végjátékra is hatással lesznek.

Arra lehet tehát számítani, hogy a Hogwarts Legacyban több befejezés is vár ránk. Tekintve hogy a játékban akár a gonosz oldalt is választhatjuk, és tiltott varázslatokat alkalmazva rosszalkodhatunk a Roxfortban és környékén, a lezárások közül nem lesz mind vidám és szívmelengető.

A Hogwarts Legacy PC mellett PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, illetve Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is kijön jövő februárban. A Nintendo Switch-verzió ugyancsak fejlesztés alatt áll, de bizonytalan még, hogy mikor adják ki.