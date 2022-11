Elkaszálták a legújabb Xbox terveit

Az már korábban sem volt titok, hogy a Series X és S 2020-as megjelenése után a Microsoft egyből új Xbox-konzol fejlesztésébe kezdett, hiszen ezt maga Spencer is megerősítette – most azonban nagyon úgy néz ki, hogy néhány héttel ezelőtt hiába szivárgott ki még egy prototípus dizájnja is, a Keystone-projektet teljesen törölte a Microsoft.

Minderről maga az xboxos divízió vezetője, Phil Spencer mesélt egy podcastben, ahol elárulta, a konzol maga egyébként teljesen elkészült, a boltok polcaira azonban sohasem kerül fel. Spencer mindezt a konzol árával indokolta, amelyhez ha kontrollert is csomagolnak, 100-130 dollár alatt nem állt volna meg, ez pedig belátása szerint túlságosan közel lett volna már az Xbox Series S 299 dolláros indulóárához, így nem lett volna jó vétel.

Az új Xbox-konzol egy minden eddiginél kisebb formatervvel operált volna, hiszen különösebben erős hardver nem is kapott volna benne helyet – a játékokat ugyanis nem natívan futtatta volna, hanem interneten keresztül streamelte volna őket a vállalat szintén saját fejlesztésű GamePass Ultimate névre keresztelt szolgáltatásán keresztül.

Nagyon akarják, mégsem jön össze

A játékok filmekhez hasonló online streamelésével már számos alkalommal próbálkoztak a különböző cégek, az ötlet ugyanis kiváló, a kivitelezéssel azonban vannak problémák. Legutóbb a Google-féle Stadia dobta fel a talpát, 2023 januárjában teljesen leállítja a szolgáltatást a keresőóriás.

A platform bukását az üzletmodell és az amiatt a felhasználókban kialakult félelem okozta, a szolgáltatásra való előfizetéssel ugyanis nem feltétlenül lehetett játszani a Stadián elérhető összes játékkal – néhányat ettől függetlenül pont ugyanúgy kénytelen volt a felhasználó megvásárolni, mintha PC-n, Xboxon vagy PlayStationön tette volna. Beszédes azonban, hogy az Xbox GamePass előfizetőit ez a veszély egyáltalán nem fenyegette, a Microsoft mégis a Keystone-projekt elkaszálása mellett döntött.