Érdemes sietni, pár napig ingyenesen megszerezhető egy kiváló Star Wars-játék

Az Electronic Arts finoman szólva sem számít nagy közönségkedvencnek a szórakoztatóiparban, olyannyira nem, hogy 2018-ban az USA Today a leggyűlöltebb amerikai cégek listáján az ötödik helyre rakta a videójátékos kiadót. Rá is szolgált erre az EA, hiszen az elhibázott és a Star Wars: Battlefront II-be beleerőszakolt loot box-rendszerük miatt a sci-fi játék soha nem tudta elérni azt a potenciált, amit kellett volna neki, de belefutottak túlórabotrányokba is, és ha mindez nem lenne elég, nemrég lehülyézték azokat az embereket, akik szeretik a single player-élményt nyújtó alkotásokat.

Ez utóbbi legfőképp azért vicces, mert ami a Star Wars-játékokat illeti, az EA az elmúlt években a történetalapú címekkel tudott elismerést bezsebelni magának. Ott volt a Respawn Entertainment által fejlesztett Star Wars Jedi: Fallen Order, melyben a Birodalom felemelkedését követő években egy jedi-tanonc, Cal Kestis bőrébe bújhattunk, hogy megpróbáljuk újraépíteni az űrszerzetesek rendjét. A 2019-ben megjelent játék amellett, hogy erősen épített a Metroid-franchise-ra, az Unchartedből és a Dark Soulsból is elcsent elemeket, így iszonyúan szórakoztató remix lett. Szintén az EA istállójából jött ki nem sokkal később a Motive Studios játéka, a Star Wars: Squadrons is, mely hiánypótlónak bizonyult, a 2020-as alkotás az űrhajós szimulátor-élményre szomjazókat látta el némi innivalóval. Nem is akárhogy.

A Star Wars: Squadrons bevallottan a sokak által kedvelt, a 90-es években kiadott X-Wing és TIE Fighter játékok szellemi örököse, korrekt egyjátékos kampánnyal, amelyben belső nézetből irányíthatjuk űrhajónkat, az endori csata utáni időkben. A nagyjából 15 órás történetben ide-oda kell mennünk, szétlőni ellenséges űrhajókat és ilyen-olyan objektumokat – mindez egyfajta betanulásnak is felfogható. Merthogy a lényegi móka igazából a multiplayer módban vár bennünket, ahol más játékosok ellen csatázhatunk.

A PC-játékosok most örülhetnek, mert november 24-től egészen december 1-ig ingyenesen megszerezhető a Star Wars: Squadrons. Mindössze az Epic Games Store-ra kell ellátogatni, ha nem regisztráltunk még az oldalon, akkor megtenni ezt, majd a játék adatlapján igényelni azt. Le se kell igazából egyből tölteni, a Star Wars: Squadrons innentől örökre a miénk marad.