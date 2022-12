Öt új videójáték, amelyek miatt megéri kontrollert ragadni decemberben

Az idei évre elég csúnyán rányomta a bélyegét, hogy a stúdiók egy csomó játékot kénytelenek voltak 2023-ra csúsztatni, de így is legalább kettő korszakalkotó újdonságnak örülhettünk. Gondolunk itt egészen pontosan a FromSoftware-féle Elden Ringre és a Santa Monica Studio lenyűgöző alkotására, a God of War: Ragnarökre, de a simán jó címekkel is meg lehet tölteni egy Mikulás-puttonyt: a Horizon Forbidden West, az A Plague Tale: Requiem, vagy éppen a Marvel's Guardians of Galaxy kiváló példák ez utóbbi kategóriában.

Fotó: Xbox / youtube

Jönnek az ünnepek, érthető módon tehát a videójátékipar decemberre különösen rákapcsol. Ennek az első jele, hogy rögtön december 2-án, egy napon három új, sokak által várt alkotás is polcokra kerül, de a hónap további részében sem lesz túl sok lassulás. Időszerű, mert sokan gondolkoznak épp azon, hogy gamer szeretteiknek milyen játékot rakjanak be a karácsonyfa alá.

Csemegéztünk kicsit a decemberi videójátékos megjelenések közül, öt olyan címet, amelyekre érdemes odafigyelni.

The Callisto Protocol

Megjelenés ideje: december 2

Platformok: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

A Dead Space óta nem kápráztatott el minket a játékipar, már ami a sci-fi horrorokat illeti, ezt az űrt tölti majd be remélhetőleg a The Callisto Protocol, amelyet az a Glen Schofield vezényelt le, aki Isaac Clarke korábbi kalandjait tető alá hozta – így a két játék közötti összehasonlítás, és a magas várakozási faktor sem a véletlen műve. A The Callisto Protocol sztorijáról egyelőre keveset tudunk, csak annyit, hogy a Jupiter holdján egy elítélttel leszünk, aki egy invázió közepén találja magát. Az űrlények ebben a játékban se ígérkeznek majd túl barátságosnak, izzadnunk kell, ha túl akarunk élni. A The Callisto Protocol egy éjsötét, felnőtteknek való, külső nézetes kaland lesz, melyben sűrűn kell testközelből az undorító lényekkel megharcolnunk. A főszereplő Jacob Lee-t egy, az akciófilmek imádóinak ismerős arc, Josh Duhamel kelti életre, de felbukkan benne A Fiúkból Karen Fukuhara, és Sam Witwer is, akit a Days Gone-ban láthattunk motorozni és zombit gyilkolni.

Need for Speed Unbound

Megjelenés ideje: december 2.

Platformok: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Több év kihagyást követően folytatódik az Electronic Arts kultikus autóversenyzős sorozata. Ezúttal jó sokáig tartott a böjt, mert legutóbb a Need for Speed: Heat került kiadásra 2019-ben. Az Unbound úgy tűnik, azt a fajta drasztikus megújulást kínálja, amire sokan vágytak, de a tősgyökeres rajongók részéről elképzelhető, hogy pont emiatt talál komoly ellenszenvre majd a játék. Az új NfS-ben a megszokott, már-már fotorealisztikus körítést, az arcade-os játékmenetet animációs filmekből kölcsönzött effektekkel és karaktermodellekkel turbózza fel a Criterion Games. Nyilván a húzás annak is köszönhető, hogy a fiatalabb, Fortnite-generációt akarják behúzni a kontrollerek elé, akik így majd nyúzzák a szülőket, hogy ezt kérik karácsonyra. Mivel EA-játékról van szó, 10 órát az EA Play-előfizetésünkkel bele lehet pörgetni, megnézni, kinek hogy tetszik ez az új Irány a Pókverzum!-stiló, és csak aztán dönteni a vásárlásról.

Marvel's Midnight Suns

Megjelenés ideje: december 2.

Platformok: PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, később pedig Nintendo Switch

A Midnight Suns több szempontból sem az a tipikus Marvel-játék lesz, köszönhetően elsősorban annak, hogy egyedi, testreszabható és vadonatúj hős, a Hunter/Vadász bőrébe bújhatunk benne, akinek a csapata olyan figurákkal egészül ki, mint Vasember, Amerika Kapitány, Rozsomák, Pókember, Venom, Morbius, Skarlát Boszorkány, Hulk, Doctor Strange, Marvel Kapitány, Penge, Szellemlovas és mások. A történet szerint egy túlvilági, misztikus fenyegetés tör a világra Lilith személyében, ezért a legerősebb hősökre lesz szükség a megfékezésére. Mivel a Firaxis Games produktumáról van szó, ezért sokakat nem érhet meglepetésként a második aspektus, ami miatt egyedi játékról van szó: körökre osztva harcolunk majd a Midnight Sunsban, akár az XCOM-ban. Tűkön ülve várjuk, hogy sül el ez a húzás, vagy ordenáré nagy siker lesz, vagy hatalmas bukás.

Choo-Choo Charles

Megjelenés ideje: december 9.

Platformok: PC

Nem a The Callisto Protocol lesz az egyetlen túlélőhorror a hónapban, jön egy sokkal kisebb léptékű, de azért izgalmas egyszemélyes projekt, a Choo-Choo Charles, melyben egy régi vonatot vezetve kell egy misztikus szigetet bejárnunk, miközben egy gonosz pókra emlékeztető mozdony, Charles liheg folyamatosan a nyomunkban. A játék picit úgy tűnik, mintha egy átlag Stephen King-regényből inspirálódott volna, nyilván sokaknak juthat eszébe róla az Az. Mi teszünk vele egy próbát, a gonosz vonatra géppuskával lövök koncepció elég jól hangzik, mondjuk ennek a közelébe újfent nem érdemes gyereket engedni, inkább a felnőtteket célozza a Steamre érkező alkotás.

High on Life

Megjelenés ideje: december 13.

Platformok: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Ebből a mókából a PlayStation-tulajok kimaradnak, pedig a High on Life egy elég elborult játéknak ígérkezik – de erről a készítő személye is jól árulkodik. A sci-fi FPS mögött Justin Roiland áll, aki a Rick és Morty egyik atyja, valamint a főszereplők szinkronhangja egy személyben. A körítés itt is hasonlóan megbotránkoztató lesz, mint az Adult Swim produkciójában, a jövőbe látogathatunk el, ahol egy űrlényekből álló kartell embereket rabol el, és drogot csinál belőlük. A főszereplő egy fejvadász, akinek a veszélyes galaxisban kell elnavigálnia, megmenteni az emberiséget. Amiről nem volt még szó, hogy a különféle agyament karakterek mellett a fegyvereinknek is lelke lesz, beszélő pisztollyal, késsel, shotgunnal apríthatjuk az ellent a High on Life-ban. Tud erre bárki nemet mondani?