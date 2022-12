A The Callisto Protocol december 2-ai megjelenését tűkön ülve várta a játékosközösség, nem véletlenül, hiszen az a Glen Schofield jegyezte új stúdiója, a Striking Distance élén a túlélőhorrort, aki korábban a mostanra kultikusnak számító Dead Space-t is levezényelte. A történet egy Jacob Lee (Josh Duhamel) nevű rabról szól, aki bebörtönzését követően nem sokkal egy űrlényinvázió kellős közepén találja magát, és így kell túlélnie, dacolva azzal, hogy nem túl járatos az erőszakban, a lövöldözésben és a szörnyek két vállra való fektetésében.

A Dead Space szellemi örököseként emlegetett új videójátékot a szakma azért szedte ízekre, mert bár szépen néz ki, a játékmenetet tekintve erős középszer: a fejlesztők érthetetlen módon ahelyett, hogy az anno Isaac Clarke esetében már bevált lövöldözős-csonkolós rendszert használták volna fel újból, inkább a közelharcra, a test-test elleni tusákra hagyatkoztak. Csakhogy képtelenek voltak fluid mozgással, normális kitérésekkel kiegészíteni ezt a mechanikát, így egy frusztráló katyvasz lett a végeredmény. Arról nem beszélve, hogy bár PlayStation 5-ön korrektül futott a kezdetektől, Xbox-konzolokon és legfőképp PC-n teljesítménybeli problémák is árnyalták a The Callisto Protocol debütálását.

Ez a Steamen is meglátszott, csak úgy záporoztak a negatív vélemények a horrorjátékról, és bár két új javítást gyorsan kiadtak hozzá a készítők, most is „Vegyes” összértékelésen áll a The Callisto Protocol adatlapja. A cikk írásának pillanatáig leadott, több mint 15 ezer szavazat közül mindössze 58 százalék a pozitív, és van, aki már a menüben is akadozásra panaszkodik a hozzászólók között, és azt írja, majd talán fél év múlva újra előveszi, amikor már játszható állapotban lesz a The Callisto Protocol.

A játékot az újságírók a Metacritic oldalán kevésbé ütötték, ahol 73 pontot kapott a 100-ból, de a PC-s változat felhasználói értékelése még mindig csak 4,9-en áll a 10-ből. Elég sokatmondó, hogy nem is sok gamer vette itt a fáradságot arra, hogy egyáltalán pontozzon, mert részükről mindössze 141-en nyilvánítottak véleményt.

Glen Schofieldék új játékáról kevesen tudják, hogy eredetileg a PUBG: Battlegrounds nevű battle royale-játék univerzumának része, spin-offja lett volna, de a fejlesztés során úgy határoztak a készítők, hogy megállja a helyét önmagában az alkotás. Amellett, hogy most a The Callisto Protocol ennyire rossz fogadtatást kapott, korábban egy másik botrány is árnyalta a megjelenést, hiszen az iszonyúan drága season passról kiderült, hogy olyan extra elhalálozási animációkat (összesen 13 darabot) is beleraktak, melyeknek normális esetben az alapjátékban benne kellett volna lenniük.

A The Callisto Protocol PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is elérhető már.