Gőzerővel készül az új Avatar-videójáték, ezt érdemes tudni róla

Vannak, akik az Avatart már most egy lapon emlegetik a Star Warsszal és a Marvel Filmes Univerzumával, ami egy kicsit túlzásnak tűnik, de az mégis tény, hogy egy vadonatúj, megkerülhetetlen sci-fi blockbusterről van szó. Ez utóbbi kijelentést megerősíti, hogy a második rész, az Avatar – A víz útja átlépte világszerte a másfél milliárd dolláros összbevételt a pénztáraknál, a rendező, James Cameron pedig nem sokkal később úgy ítélte meg: van akkora érdeklődés ezekre a filmekre, hogy ne csak trilógiát, hanem öt felvonást kapjunk belőlük. Korábban a legendás direktor ugyebár kijelentette, hogy amennyiben nem nézik az emberek, két filmmel a vártnál rövidebbre szabják a franchise-t.

Az Avatar alapján 2009-ben már készült egy Avatar: The Game címre keresztelt játék, amelyet az Ubisoft Montreal csapata fejlesztett, és a gamerek a filmes verzió eseményeit felvezető előzményeket élhették át benne, külső nézetből. Előfordulhat, hogy van, aki erről a játékról nem is hallott eddig, pedig a lassú start ellenére egész jól fogyott az Avatar: The Game, egész pontosan 2,7 milliós példányszámban, de kritikailag soha nem tudott kellő elismerésre szert tenni.

A második film, az Avatar – A víz útja premierje környékén került volna polcokra az eredeti tervek szerint az Avatar: Frontiers of Pandora című új játék, egy nyílt világú FPS, amelyet bár az Ubisoft ad ki, a Massive Entertainment dolgozik rajta gőzerővel. Sajnos az alkotást, melyben egy na'vi bőrébe bújhatunk, és vehetjük fel a harcot a gonosz, Pandorát fenyegető emberekkel szemben, jócskán elhalasztották. Egyes híresztelések szerint 2023-ban vagy 2024-ben jöhet ki PC-re, PlayStation 5-re, Xbox X/S-re az adaptáció.

A víz útja producere, Jon Landau nemrég a Polygonnak osztott meg új infókat a Frontiers of Pandorával kapcsolatban, amelyről elmondta:

Nemcsak ez a játék, hanem a mobilokra érkező Avatar: Reckoning című MMO is kánonnak számítanak. Ugyanakkor egyedi környezetben játszódó sztorikat mesélünk el velük, olyan helyszíneken és karakterekkel, amik és akik a filmekben nem voltak láthatóak.

A producer szerint így a játékok alkotói előtt biztosítanak egy bizonyos fokú kreatív szabadságot, egy játszóteret, ahol szabadjára ereszthetik a képzelőerejüket. Landau nyilatkozatából az is kiderül, hogy bár az Avatar-filmek tempója gyorsul a következő években, hiszen nem kell a technológia miatt várakozni, ennek ellenére nem ömlesztik majd ránk a na'vikat. Megfontolt mennyiségben érkeznek a jól átgondolt kiegészítő tartalmak, arra is odafigyelve, hogy egyikben se legyen ellentmondás a filmekben látottakhoz képest.