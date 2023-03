A PlayStation első VR-szemüvege, a 2016-ban polcokra került PS VR annak ellenére, hogy a videójátékos szakíróktól jó fogadtatást kapott, mégis több szempontból elmaradt a várakozásoktól. A nagy vetélytárs Vive és Oculus Rifthez képest, legfőképp a PlayStation 4 limitációi miatt sokkal szerényebb teljesítményre volt képes az eszköz, mindemellett a kezünkben tartott kontrollerek is bántóan egyszerűre, már-már gagyira sikerültek. Arról nem beszélve, hogy a játékoskínálat PS VR-ra limitált maradt, egy hétköznapi gamer egész egyszerűen nem tudta magának megindokolni, hogy miért kellene százezres összeget beruháznia rá. Mondjuk elkelt belőle 2019 végéig 5 millió példány, ami ahhoz képest, hogy rétegcuccról van szó, korrekt, de egyszersmind karcsú eredmény.

A rajt tehát rázós volt, épp emiatt emeljük meg a kalapunkat a japán óriáscég előtt, hiszen nem adták fel, bő hat évet áldoztak arra, hogy megcsinálják a PS VR2-t, amelytől joggal várhattuk, hogy a közel sem tökéletes előd hibáit javítja. Jelentjük, a február 22-e óta a hazai boltokban kapható PS VR2 meglepően pofás lett, és az eredeti PlayStation-féle VR-szemüveghez képest végre nem annyira körülményes a vele való játék.

A PS VR2 dobozában mindössze egy headsetet, a két kontrollert, és a szükséges töltőkábeleket találjuk meg, a Sony új eszközéhez immár nem kell PlayStation Camera, és egyéb külön megvásárlandó okosság sem. A Sony a letisztultságra törekedett, és sikerrel jártak. A VR-szemüveg ahhoz képest, hogy egy jó nagy sisak, nem annyira nehéz, még ha több időt van az ember fején, akkor sem kényelmetlen, alig érezni a súlyát. A Sense vezérlők pedig rendkívül kényelmesek lettek, a haptikus visszajelzés és az adaptív ravaszok a rendes PS5-ös kontrollerhez hasonlóan javítják a játékélményünket. Egyedül a fülessel akadt problémánk, amelyet folyton igazgatni kellett, és bizony ez a kellemetlenség rontott némiképp az immerziónkon. Ugyanakkor egy jobb fejhallgatóval vagy házimozi-rendszerrel kiküszöbölhető a hiba.

A puding próbája az evés, miután megkaptuk a PlayStation Hungarytől tesztelésre küldött eszközt, azonnal válogatni kezdtünk. Ahhoz képest, hogy a VR nem annyira mainstream, mint a rendes videójátékozás, egész jó választék várt minket az online boltban. Kicsit azért vérzik a szívünk, hogy a Beat Saber még a cikk írásának pillanatában sem érkezett meg PS VR2-re, de így is megtaláltuk azokat a játékokat, amelyek a szívünknek kedvesek lettek.

Nem is volt kérdés, hogy az eredetileg Oculus Questre megjelent, de immár PS VR2-n is játszható Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge-et próbáltuk ki, melyben egy szerelő bőrébe bújhatunk, aki két pisztolypárbaj között egy nagydarab kocsmáros meséit hallgatva éli át a messzi-messzi galaxis legendáit. A játék Last Call nevű kiegészítőjét nem véletlenül jelölték a legjobb VR-játék kategóriában a 2022-es VR Awardson, tényleg nagybetűs Star Wars-élményt kap, aki erre a címre benevez. Nekünk még jobban tetszett a Tales from the Galaxy's Edge, mint a Fallen Order, ami azért elmond valamit, tekintve, hogy Cal Kestis kalandjai sem sikerültek rosszul.

Miután a No Man's Skyba is belevetettük magunkat, kissé meglepődve érzékeltük, hogy hirtelen rosszul lettünk. Ez a VR gyakori velejárója, mármint a motion sickness, ami ha beüt, azonnal le kell tenni a headsetet, és elmenni pihenni. Értelmetlen erőltetni a dolgot, idővel valószínűleg az ember hozzászokik ehhez az élményhez. Minket az elején a PS VR2 jócskán megterhelt, így 20-30 perceknél többet nem tudtunk vele játszani.

Szerencsére akadnak jóval „egyszerűbb” játékok is az eszközre, amelyek kímélik az embert. A konszenzus az, hogy ha ülve játszunk, akkor kevésbé leszünk rosszul. Emiatt leszedtük a Gran Turismo 7-et és a Pistol Whip nevű lövöldözős VR-játékot is, amelyek egyformán szuper élményt nyújtottak. Aki a PS VR2 erejére és teljesítményére kíváncsi, az autóversenyezzen benne, a Gran Turismóban tényleg úgy lehet érezni, mintha a volán mögött ülve száguldozna az ember. A Pistol Whip pedig olyan adrenalindús, hogy pár perc alatt verejtékezni kezd tőle az ember: a játék, mintha a Superhotot és a Mátrixot kereszteznék benne, szinte leírhatatlan. Aki nyugisabb élményre vágyik, annak még mindig ott van például a Kayak VR: Mirage, ahol a cím alapján nem meglepő, hogy festői tájakat meglátogatva lehet kajakozni. Levezetésnek tökéletes.

Bár papíron nem tűnik soknak az a 30 játékból álló kínálat, bőven el lehet ennyivel is lenni, főleg, hogy a Resident Evil: Village-et még meg sem említettük, amelynek szintén rendelkezésre áll a VR-változata. De azt csak azoknak ajánljuk, akiknek kötélből vannak az idegeik. Mindenki más kerülje, mert a Village még alapjáraton is vérfagyasztó játék, nemhogy VR-ban.

A PS VR2-vel szédítő élmény játszani.

Bár azt hozzátesszük, hogy az ára is az, hiszen 260 ezer forint környékén beszerezhető, és akkor még nem beszéltünk a 10-20 ezer forintos játékokról, na meg a PlayStation 5 konzolról, ami ugyebár szükséges ahhoz, hogy a VR-szemüveget használni tudjuk. Beszédes, hogy ez az egyetlen negatívum, amit vele kapcsolatban fel tudunk hozni… és persze a motion sickness, de utóbbi nem mindenkinél jelentkezik. Aki szerencsés, az simán VR-ozhat akár órákon keresztül is, főleg, hogy a dizájn kialakításakor a fejlesztők odafigyeltek rá, hogy szemüveggel is használható legyen a PS VR2, és ne karcolja össze a headsetben található lencséket.

8/10