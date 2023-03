Kiszivárgott, mikor jön az új Pókember-játék

Bár a 2018-ban megjelent Marvel's Spider-Man harcrendszerét tekintve erőteljesen épített a közkedvelt Arkham-szériára, a New York városában való hálóhintázás akkora élményt adott, hogy sokaknál a mérleg inkább az Insomniac Games alkotása felé billent. Pedig azért a Batman-játékok sem voltak kutyaütők ebben. Ha hozzáadjuk mindehhez, hogy Pókember olyan, a képregényekből és a mozifilmekből ismert nemezisei tették tiszteletüket a Marvel's Spider-Manben, mint Doc Oc, Skorpió, Rinó, Elektro, vagy éppen Wilson Fisk, nem is annyira meglepő, hogy az Xbox és a PC-tulajdonosok szeméből könnyeket facsart a tény, hogy a Marvel's Spider-Man PlayStation-exkluzív lett. Igaz, 2022-ben a Miles Moralest főszereplőjének megtevő spin-offal együtt személyi számítógépekre is megjelent a játék.

Az már korábban kiderült, hogy a Marvel's Spider-Man 2 idén ősszel jön ki PlayStation 5-re, a pontosabb megjelenési dátumot viszont hét lakat alatt őrizte a fejlesztő Insomniac és a játékot kiadó Sony. Vélhetően egyik cégnél sem örültek tehát, amikor a folytatás új főgonoszát, Venomot/Eddie Brockot megszólaltató szinkronszínész, Tony Todd felfedte az egyik Twitteren érdeklődő rajongónak az új Pókember-játék pontosabb megjelenési dátumát.

„Nagyon úgy néz ki, hogy szeptemberben jön ki! Hatalmas kampány lesz előtte augusztusban, egy csomó reklámmal, médiafelhajtással. Mindenkinek azt javaslom, hogy tartsa vissza a lélegzetét, szükség lesz rá!” – írta a színész, akit a legtöbben az 1992-es, Kampókéz című horrorklasszikusból ismerhetnek.

Nem tartott sokáig, hogy a sztár kezére csapjanak, már töröltették vele azóta a kiírást, sőt... Todd egy szabadkozó tweetet is közzétett, amelyben a jet lagre fogta az elszólást.

Amennyiben valóban szeptemberben lát napvilágot a Marvel's Spider-Man 2, azért lenne nagy dolog, mert ugyanebben az időszakban kerül polcokra az Xbox egyik legjobban várt 2023-as exkluzívja, a Starfield című sci-fi. Szóval a két nagy konzolos cég összecsapásának lehetnénk szemtanúi.

Az ígéretek szerint az új Pókember-játék vegyíti majd az első felvonás és a Miles Morales-féle spin-off legjobb elemeit, és a képregényhős számos ellenségének felbukkanására számíthatunk ezúttal is. Arról viszont még mindig nincsenek pontosabb információk, hogy a két Pókit miképp irányíthatjuk majd, esetleg missziókhoz lesz-e kötve, hogy Peterrel vagy Milesszal kell lennünk, vagy mi dönthetünk, hogy melyik szuperhőssel játsszuk végig a játékot.