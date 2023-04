Forrnak az indulatok a PlayStation legismertebb sci-fi játéka miatt

A 2017-ben megjelent Horizon Zero Dawn az elmúlt évek egyik, ha nem a legötletesebb nyílt világú sci-fi játéka volt, a Guerilla Games alkotásából 2022 februárjáig bezárólag 20 milliónál több példány kelt el, ezzel a PlayStation 4-es konzolgeneráció legfelkapottabb címei közé tartozott. A sztori egy posztapokaliptikus Egyesült Államokba kalauzol, ahol a néhai civilizációnak már csak a romjai maradtak, a kihalt, de gyönyörű tájon óriási, dinoszauruszokhoz hasonló gépszörnyek cirkálnak, a megmaradt emberek pedig szinte az őskori életmódhoz visszatérve íjjal-nyíllal vadásznak. A 2020-ban PC-re is megjelent játékban egy Aloy nevű fiatal vadászt irányíthatunk külső nézetből, aki nem kisebb célt tűz ki magának, mint hogy a veszélyes világ mellett a saját múltjával is megismerkedjen, na és a törzsekkel, akik állandóan viszálykodnak egymással.

A PlayStation 4-es generáció adott nekünk egy apaszerepben visszatért Kratost a God of Warban, egy újragondolt és rendkívül szimpatikussá tett Pókembert... sőt nem is egyet, hanem Peter Parker és Miles Morales személyében kettőt is, de további nagy videójátékos egyéniség volt a The Last of Us – Part II-ben megismert, kigyúrt partizán Abby is. Hozzájuk simán felért Aloy figurája, akinek útját a Horizon Zero Dawnban, illetve annak PS4-re és PS5-re megjelent folytatásában, a Horizon Forbidden Westben egészen kislány korától egyengethettük, igazi harcost faragva belőle.

Nemrég, április 19-én kapott a Horizon Forbidden West nagy letölthető DLC-t Burning Shores címmel, mely Aloy sztoriját továbbszőtte, a benne látható nagy fordulat azonban finoman szólva sem nyűgözte le a gamereket. Az újságírók a Metacritic összesítője alapján korrekt folytatásnak vélték a kiegészítőt, mely cikkünk írásának pillanatában 55 teszt alapján 82 százalékon áll, a mezei felhasználók azonban csúnyán lepontozták a Burning Shorest, 1997 vélemény alapján mindössze 4,1 ponton áll a 10-ből.

Az úgynevezett review bombing jelensége nagy probléma, nemcsak a videójátékoknál, de filmes berkekben is – ez a jelenség akkor érzékelhető, ha valamivel kihúzzák az alkotók a gyufát a nézőknél vagy a játékosoknál, akik valós véleményüktől elrugaszkodva 0 vagy 1 pontokat szórnak a különböző alkotásokra, szándékosan rontva a végső pontszámot.

Hogy mi miatt borult a bili a Horizon Forbidden West kiegészítője esetében? A Guerilla Games bevezetett a játékba egy Seyka nevű új karaktert, egy másik harcosnőt, akihez Aloy közelebb kerül a sztori során. A végén pedig a Burning Shores – vigyázat, spoiler! – felajánlja lehetőségként, hogy amennyiben úgy döntünk, Aloy megcsókolhatja a nőt.

A gamerek dühe azért is meglepő, mert évek óta követelik a Horizon Zero Dawn világának rajongói, hogy Aloy története romantikus szálat is kapjon, korábban az egyik fejlesztő, Hermen Hulst azzal magyarázta a hiányosságot, hogy sem az első játékban, sem a második részben nem találtak időt és helyet a szerelemnek, mert Aloy annyira elfoglalt volt, és a missziója volt számára a legfontosabb.

A negatív vélemények a készítő stúdiót megvádolták azzal, hogy Aloyt felhasználták egyfajta woke propagandához, és eddig semmi jele nem volt annak, hogy a harcosnő leszbikus lenne.

Ehhez képest a Kotaku arra emlékeztet, hogy már a Horizon Zero Dawnban pattogtak azok a szikrák Aloy és egy Petra nevű karakter között, így a húzás bár sokaknak meglepő lehet, korántsem teljesen váratlan.

Nem ez az első alkalom, hogy egy PlayStationhöz kapcsolható termék review bombing áldozatául esik, a The Last of Us első évadának több epizódja is hasonlóan járt az IMDb-n és a Rotten Tomatoes oldalán, illetve a második The Last of Us-játék is kapta a savat, amikor olyan emberek lázadtak az általuk transznak feltételezett Abby miatt, akik vélhetően el sem indították a Part II-t, mert akkor tudták volna, hogy a karakter cisz nő, csak éppen ki van gyúrva.

A Metacritic közleményt adott ki a Burning Shorest ért gyűlölethullám miatt, és kijelentették, a továbbiakban erőteljesen szűrni fogják azokat a pontozókat, akikről azt feltételezik, hogy szexizmus, rasszizmus vagy egyéb kirekesztő gondolatmenet miatt húztak le egy játékot, és nem azért, mert szimplán rossz szerintük az adott alkotás.