Tönkrement a csapat, amelynek az év legrosszabb videójátékát köszönhetjük

A Gyűrűk Urával nem lehet mellényúlni? A frászt nem. Előbb az Amazon Prime bizonyította be tavaly ősszel a mozis látványt nyújtó, de lelketlen A Hatalom Gyűrűi első évadával, hogy nem minden törparany, ami fénylik. Most pedig a Deadalic Entertainment nyúlt bele csúnyán a méhkasba, akik úgy vélték, hogy lehet manapság igény egy lopakodós videójátékra, amelyben a magában beszélő, irtó ronda Gollam a főszereplő.

Soha nem tudjuk meg, hogy amennyiben jobb kezekbe kerül, épkézláb élményt nyújthatott volna-e a The Lord of the Rings: Gollum, mert a készítők olyan fércmunkát tettek le elénk az asztalra, amelyet nem köszönt meg nekik senki. A május 25-én PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re kiadott fantasy olyannyira hemzsegett a bugoktól, hogy volt olyan lap, amely úgy fogalmazott: akkora romhalmaz az új Gyűrűk Ura-játék, hogy tesztelni sem lehet. Azok, akik végigjátszották, hasonlóképpen nem leltek benne túl sok örömöt, a The Lord of the Rings: Gollumból hiányzott mindenféle variáció, nem voltak benne főellenségek se, és bár Gandalf is felbukkant benne, a kopasz, csont és bőr antihős által narrált történetnek se füle, se farka nem volt.

A The Lord of The Rings: Gollummal kapcsolatban az első hírek még 2019-ben érkeztek meg, a lopakodós fantasyt az eredeti tervek szerint 2021-re tervezte a Daedalic. A játék előzetesét látva azonban olyan általános felháborodás uralkodott el a közönségen, akik a külcsínt és a játékmenetet látva a PS3-as és Xbox 360-as generáció alkotásaihoz hasonlították a Gollumot, hogy többször is elhalasztották a megjelenést, de a végeredményen nem sikerült annyit csiszolni így se, hogy bármilyen szinten élvezhető legyen.

Nagyon beszédes, hogy a Metacritic oldalán a The Lord of the Rings: Gollum több mint 50 cikk alapján mindössze 34-es metascore-t kapott. a játékosok véleménye még lesújtóbb, ők 1,1 pontra értékelték az adható 10-ből.

A Daedalic Entertainment nemrég bejelentette, hogy bezárják hamburgi stúdiójukat, amely felelős ezért a Gyűrűk Urának csúfolt borzalomért, és az általuk fejlesztett, ugyancsak Középföldére kalauzoló következő videójáték fejlesztését is felfüggesztik. Ehelyett a Daedalic innentől pusztán játékkiadóként működik majd, más csapatok alkotásainak terjesztéséért lesznek felelősek, 90 fős csapatukból 25 főt pedig azonnali hatállyal elbocsátanak.

A fejlesztő-kiadó közleménye szerint nehéz hónapokon vannak túl, de a változtatást szükségesnek tartják, még úgy is, hogy a Daedalic Entertainmentnek azért megvoltak a maga fénypontjai is, mint a The Pillars of the Earth című point & click kalandjáték, amely többnyire jó fogadtatásban részesült.

A Gollum-játék valamikor a közeljövőben még kap egy frissítést, de azt nem tudni, hogy milyen mértékben javítja majd a patch a jelenleg is fennálló, tényleg komoly hibáit a J. R. R. Tolkien írásain alapuló feldolgozásnak.