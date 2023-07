Ebben az új mellényben a saját bőrünkön érezhetjük, ha megsérülünk egy videójátékban

Október 12-én jelenik meg az Assassin′s Creed Mirage című játék, mellyel kapcsolatban eddig az volt a legnagyobb szám, hogy a 9. századi Bagdadba kalauzoló alkotás visszatérés lesz a történelmi alapokon nyugvó franchise gyökereihez, és nyílt világú RPG helyett egy, az orvgyilkolásra összpontosító, zártabb játszóteret kapunk, ahol az Assassin′s Creed Valhallában is látott Basim Ibn Ishaqot irányíthatjuk.

Bár az Ubisoftnak vannak csúnya baklövései, ide számoljuk a hullámzó színvonalú Far Cry-játéksorozatot, és azt, amit a Rainbow Six Siege című online lövöldével művelnek mostanában, az Assassin's Creed Mirage-zsal kapcsolatban látszik az igyekezet. Sőt, még újító szándéknak is mutatja jeleit a kiadó, hiszen az Ubisoft nemrég társult az OWO Game névre hallgató céggel, hogy egy minden eddiginél immerzívebb AC-kalandot hozzanak el nekünk.

Az OWO-ról tudni kell, hogy egy különleges mellény gyártásával foglalkoznak, amely hasonló haptikus visszacsatolással rendelkezik, mint a PlayStation 5 kontrollere, a DualSense. Ebből a mellényből gyártanak majd különleges, az Assassin's Creed Mirage-hoz tervezett változatot, amelyet viselve nem csak a parkourozás testre gyakorolt hatásait érezhetjük a saját bőrünkön, hanem a mellkason, a gyomornál, az alsóhátnál és a karokon elhelyezett érzékelőknek köszönhetően azt is megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor leszúrnak egy késsel.

Amennyire izgalmasan és merészen hangzik az ötlet, kötve hisszük, hogy az Assassin's Creed-mellény akár csak a VR-szemüvegek nyomába tudna érni, ami a népszerűségét illeti. Talán a gazdagabb gamereknek az érdeklődését kelti majd fel az eszköz legfeljebb, tekintve, hogy az OWO-mellény alapváltozata sem olcsó, hazai pénznemre átváltva

191 ezer forint környékén mozog az ára, és legalább három hónapot kell várni rá, hogy kézhez kapja a vásárló.

Az Assassin's Creed-élmény átadására szabott mellényről az amerikai IGN azt írja, töltés nélkül 8 óráig bírja az elem benne, és az eszköz kompatibilis a PC-s, a PlayStation 5-ös és az Xbox Series X/S-re érkező verziókkal, valamint VR-szemüveggel együtt is használható. Az OWO-mellény más játékokkal ugyancsak használható, például a Fortnite, a Valorant, a Rocket League és a Half Life Alyx is támogatják az eszközt, amelynek ár-érték aránya a kínálat szűkössége miatt mondjuk erősen megkérdőjelezhető. De egy videójátékos kiállításon, vagy Comic Conon 5-10 perc erejéig biztos poénos kipróbálni, azt aláírjuk.